Đây là câu trả lời của Dell cho MacBook Neo

Sau thành công bất ngờ từ MacBook Neo, các hãng laptop Windows dần giới thiệu những model cạnh tranh với giá phải chăng

Thiết kế của MacBook Neo. Ảnh: Chí Hiếu.

Ra mắt lần đầu vào tháng 3, MacBook Neo trở thành laptop có giá niêm yết rẻ nhất từ Apple. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý, thậm chí "cháy hàng" tại một số thị trường.

Hồi tháng 3, Nick Wu, Giám đốc Tài chính Asus, thừa nhận MacBook Neo gây bất ngờ cho toàn ngành công nghiệp nhờ giá phải chăng.

"Do các sản phẩm trước đây có giá cao ngất ngưởng, việc Apple trình làng thiết bị phải chăng như vậy chắc chắn là cú sốc với toàn thị trường", ông Wu nhấn mạnh.

Trên thực tế, nhiều đối thủ đã đáp trả Apple với các mẫu laptop Windows giá rẻ, hầu hết trang bị thêm những tính năng còn thiếu trên MacBook Neo như đèn nền bàn phím, màn hình 120 Hz.

Câu trả lời từ Dell

Dell vừa giới thiệu phiên bản mới của XPS 13 để cạnh tranh với MacBook Neo. Thiết bị sở hữu màn hình cảm ứng độ phân giải cao và đèn nền bàn phím.

2 tính năng trên đều không có mặt trên MacBook Neo. Tuy nhiên, XPS 13 đắt hơn đôi chút với giá khởi điểm 700 USD (hoặc 600 USD cho sinh viên). Để so sánh, giá khởi điểm của MacBook Neo là 600 USD (hoặc 500 USD cho sinh viên).

XPS 13 dòng cơ bản trang bị SSD 512 GB, tương đương tùy chọn nâng cao của MacBook Neo. Máy có độ dày 12,7 mm với khối lượng 1 kg, nhẹ hơn laptop của Apple (1,22 kg). Sản phẩm sở hữu vỏ nhôm, tăng cảm giác sang trọng so với những model cùng phân khúc.

Phiên bản mới của Dell XPS 13 có giá khởi điểm 700 USD . Ảnh: Dell.

"Phải công nhận sản phẩm từ Apple tốt, chứng minh tính khả thi của thị trường. Điều khác biệt là thiết bị từ chúng tôi tốt hơn", Bloomberg dẫn lời Jeff Clarke, Giám đốc Vận hành của Dell.

XPS 13 hỗ trợ nhiều tùy chọn cấu hình, RAM tối đa 32 GB so với mức 8 GB cố định trên MacBook Neo. Sản phẩm từ Dell còn có màn hình 120 Hz và dải màu rộng hơn, trong khi Apple chỉ trang bị tần số 120 Hz cho MacBook Pro.

Đèn nền bàn phím cũng là ưu điểm trên XPS 13, giúp nhập liệu dễ dàng hơn trong điều kiện tối. Dell cũng bổ sung một số cải tiến so với MacBook Neo như kết nối Wi-Fi 7 và thời lượng pin lâu hơn (17 tiếng xem phim online liên tục so với 16 tiếng, theo tuyên bố từ nhà sản xuất).

XPS 13 cũng có những hạn chế. Khác với MacBook Neo, máy không có cổng tai nghe 3,5 mm, người dùng phải dựa vào hệ thống 4 loa ngoài, tai nghe Bluetooth hoặc adapter chuyển từ USB-C sang 3,5 mm.

Phản ứng từ Acer và Qualcomm

Dell không phải công ty duy nhất muốn cạnh tranh với Apple trong phân khúc giá rẻ. Hồi cuối tháng 5, Acer giới thiệu Swift Air 14. Với giá 700 USD , thiết bị sở hữu vỏ nhôm và chuẩn kết nối Thunderbolt 4, công nghệ mà XPS 13 lẫn MacBook Neo không có.

Màn hình trên Swift 14 Air có độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel, tần số quét 120 Hz. Máy trang bị CPU Intel Core Series 3, SSD tối đa 512 GB và RAM tối đa 16 GB. Acer cho biết pin 70 Wh cung cấp 19 tiếng xem video và 16 tiếng duyệt web liên tục.

Tương tự MacBook Neo, model này hỗ trợ Wi-Fi 6E, nhiều tùy chọn màu sắc như xanh lá cây nhạt, xanh dương nhạt, hồng và tím.

Qualcomm cũng vừa công bố Snapdragon C, dòng chip xử lý cho laptop tầm trung giá 300 USD trở lên. Hãng nhấn mạnh chip cho hiệu năng đủ dùng mỗi ngày và tiết kiệm năng lượng.

Theo Qualcomm, những laptop đầu tiên dùng Snapdragon C sẽ ra mắt vào cuối năm nay, đến từ một số thương hiệu gồm Acer, HP và Lenovo.

Dòng chip Snapdragon C hướng đến các mẫu laptop giá từ 300 USD . Ảnh: Qualcomm.

Acer đã công bố Aspire Go 15, laptop đầu tiên dùng Snapdragon C. Thiết bị dự kiến có giá "phải chăng" dù hãng chưa công bố cụ thể.

Theo MacRumors, các thông số nổi bật trên Aspire Go 15 gồm màn hình 15,6 inch Full HD, SSD tối đa 512 GB, RAM 8 GB, 2 loa ngoài, 2 cổng USB-C, một cổng USB-A, cổng HDMI và cổng tai nghe 3,5 mm.

Acer cho biết Aspire Go 15 làm từ 100% vật liệu tái chế, một số linh kiện khác bằng nhựa tái chế. Điều đó đồng nghĩa vỏ máy có thể không hoàn toàn bằng nhôm như MacBook Neo hay Swift Air 14.

Trong cuộc họp cổ đông thường niên ngày 29/5, Asus tiếp tục nói về MacBook Neo. Theo Economic Daily News, Jonney Shih, Chủ tịch Asus, cho biết công ty có thể học hỏi chiến lược tiết kiệm chi phí của Apple với MacBook Neo.

MacBook Neo được xem là thành công bất ngờ. Thiết bị thu hút sự quan tâm lớn nhờ giá rẻ, nền tảng macOS cùng thiết kế vỏ nhôm bắt mắt.

Trong buổi báo cáo tài chính ngày 30/4, CEO Tim Cook từ Apple mô tả sức hút của MacBook Neo "quá sức tưởng tượng". Ông thừa nhận công ty đã đánh giá thấp nhu cầu từ người dùng với mẫu laptop này.

"Chúng tôi không thể hài lòng hơn với những gì đang diễn ra", Cook nhấn mạnh.