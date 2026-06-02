Thứ chưa từng có sẽ xuất hiện tại World Cup 2026

  • Thứ ba, 2/6/2026 09:15 (GMT+7)
Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) chính thức phê duyệt cho phép các HLV sử dụng thiết bị điện tử như laptop chỉ đạo trực tiếp cho cầu thủ trong quãng nghỉ uống nước.

HLV Pochettino mang laptop hướng dẫn các học trò trong vài phút bù nước. Ảnh: TNT Sports.

Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) ngày 1/6 đã chính thức thông qua quy định mới tại World Cup 2026, khi cho phép HLV và cộng sự sử dụng các thiết bị điện tử như laptop và máy tính bảng để chỉ đạo cầu thủ trong các quãng nghỉ.

Quy định mới được thảo luận ngay sau khi HLV Mauricio Pochettino của tuyển Mỹ đã tận dụng 3 phút trong khoảng nghỉ làm mát (cooling break) để tập hợp các học trò quanh một màn hình MacBook ngay tại khu vực kỹ thuật.

Tình huống này diễn ra vào khoảng giữa hiệp một, khi chuyên gia phân tích Alex Scott cầm chiếc laptop trên tay, trong lúc Pochettino liên tục chỉ vào màn hình để nhấn mạnh các lỗi cần sửa thông qua băng hình phân tích.

Sau trận đấu, vị chiến lược gia người Argentina thừa nhận ông không chắc liệu mình có được phép đưa ra những chỉ đạo tương tự tại giải đấu lớn nhất hành tinh hay không.

Dù vậy, IFAB đã khẳng định hoàn toàn không có lệnh cấm nào đối với việc huấn luyện viên trưởng sử dụng thiết bị điện tử trong trận đấu.

"Việc sử dụng bất kỳ hình thức liên lạc điện tử nào của các quan chức đội bóng đều được cho phép nếu nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn của cầu thủ hoặc lý do chiến thuật hay huấn luyện. Tuy nhiên, chỉ được phép sử dụng các thiết bị nhỏ gọn, cầm tay và có tính di động như micro, tai nghe, smartphone, đồng hồ thông minh, máy tính bảng và laptop", trích quy định của IFAB.

Theo một nguồn tin nội bộ tiết lộ với The Athletic, chiếu theo luật thi đấu hiện hành, huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện thậm chí có thể sử dụng laptop vào mọi thời điểm trong trận đấu.

Anh Tuấn

World Cup laptop World Cup 2026 World Cup

