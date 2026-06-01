Đội tuyển eSports giàu thành tích chính thức có chữ ký của Đại kiện tướng Lê Quang Liêm để thi đấu tại Esports World Cup sắp tới.

Lê Quang Liêm chính thức khoác áo Team Flash.

Tối 1/6, bản hợp đồng "bom tấn" Lê Quang Liêm gia nhập Team Flash chính thức được đội công bố. Như vậy, thay vì GAM Esports, bến đỗ của tuyển thủ cờ vua nổi tiếng là đội tuyển giàu thành tích bậc nhất nền eSports Việt Nam. Team Flash vốn nổi tiếng nhất ở bộ môn Liên Quân Mobile. Tuy nhiên, các đội Liên Minh Huyền Thoại, PUBG hay PUBG Mobile của tổ chức này cũng từng nhiều lần vô địch.

“Team Flash là một trong những tổ chức eSports hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, có môi trường vận hành chuyên nghiệp và tham vọng lớn ở đấu trường quốc tế. Trong khi đó, tôi đã giữ vững vị trí số 1 Việt Nam và khu vực Đông Nam Á gần 20 năm qua. Vì vậy, sự hợp tác giữa tôi và Team Flash là một bước đi mang tính cột mốc và rất ý nghĩa, nơi cả hai bên có thể cộng hưởng sức mạnh, hỗ trợ và tạo thêm nhiều giá trị mới cho nhau”, Đại kiện tướng Lê Quang Liêm chia sẻ về sự hợp tác.

Đại diện Team Flash, Đại kiện tướng Lê Quang Liêm sẽ chính thức bước vào những sân chơi Esports trong thời gian tới. Mục tiêu trước mắt là đấu trường Esports World Cup (EWC) 2026. Ngày 18/5, Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đã hoàn thành mục tiêu lớn khi tranh tài tại giải DreamHack Atlanta 2026 diễn ra ở Mỹ. Đây là giải đấu thuộc hệ thống “Road to EWC”, vòng loại chính thức của nội dung cờ vua tại Esports World Cup (EWC) 2026. Nam kỳ thủ nổi tiếng cũng đã đăng bài ăn mừng trên mạng xã hội cho thành tích này.

Với thể thức của Esports World Cup, tuyển thủ không đến giải với tư cách cá nhân. Người chơi sẽ mang trên mình màu áo của một tổ chức thể thao điện tử thuộc hệ thống EWC. Mỗi bộ môn trong sự kiện kéo dài nhiều tháng này đều được cộng điểm để tính vào tổng thành tích của các đội. Việc một tuyển thủ vô địch môn cờ vua cũng sẽ giúp các tổ chức thăng hạng trên bảng tổng sắp chung, có cơ hội nhận danh hiệu và phần thưởng tiền mặt lớn nhất.

Năm ngoái, “Vua cờ” Magnus Carlsen đã đến giải dưới màu áo Team Liquid. Sau khi vô địch, anh nhận về 250.000 USD tiền thưởng và giúp tổ chức của Mỹ lấy 1.000 điểm Club Point. Hai người kế sau là Alireza Firouzja và Hikaru Nakamura khoác áo Team Falcons của chủ nhà Ả Rập Saudi.