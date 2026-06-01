Hình tượng Bill Gates sụp đổ

Mất nhiều thập kỷ xây dựng hình ảnh nhà từ thiện toàn cầu, Bill Gates đang đối mặt với cuộc khủng hoảng danh tiếng nghiêm trọng nhất kể từ khi sáng lập Microsoft.

Trong nhiều năm, một nhóm chuyên trách tại Gates Ventures đã tỉ mỉ chăm chút từng chi tiết hình ảnh của tỷ phú Bill Gates, từ màu áo len đến cặp kính Carbon, thậm chí dùng cả ma nơ canh giống hệt để thử trang phục cho ông vào các ngày khác nhau trong tuần. Mục tiêu của việc này nhằm tạo hình ảnh một vị tỷ phú điềm tĩnh và dễ gần.

Năm 2019, nỗ lực đó đạt đỉnh khi Gates được YouGov xếp hạng người đàn ông được ngưỡng mộ nhất thế giới.

"Điều này thực sự tuyệt vời, nó phản ánh mức độ làm việc chăm chỉ và sáng tạo của đội ngũ", Larry Cohen, CEO Gates Ventures gửi email nội bộ để hoan nghênh kết quả, theo WSJ.

Hình ảnh đổ vỡ

Hồ sơ Bộ Tư pháp Mỹ công bố hơn 1.000 email liên quan đến Gates và mối quan hệ của ông với Jeffrey Epstein, kẻ phạm tội tình dục đã tử vong trong tù năm 2019. Các tài liệu tiết lộ Gates gặp Epstein tại nhà riêng nhiều lần năm 2011-2014. Cả hai thường xuyên đi cùng nhau trong các sự kiện, tham gia đàm phán và có mặt trong ảnh chụp cùng người phụ nữ.

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với những gì Gates đã tuyên bố. Năm 2019, ông nói với phóng viên rằng tất cả cuộc gặp mà ông tham dự đều là gặp gỡ với nam giới.

Bill Gates trong nhiều năm được xây dựng với hình ảnh tỷ phú thân thiện. Ảnh: Netflix.

Trong buổi họp toàn thể với nhân viên quỹ vào tháng 2, được gọi nội bộ là BG Unplugged, đồng sáng lập Microsoft thừa nhận 2 mối quan hệ tình ái với phụ nữ Nga được đề cập trong email của Epstein. Ông cũng thừa nhận bị chụp ảnh cùng những phụ nữ mà ông mô tả là trợ lý của Epstein.

"Tôi không làm gì bất hợp pháp. Tôi không thấy điều gì phạm pháp", ông nói.

Một số người biết về vụ việc cho biết trong thủ tục ly hôn với Melinda French Gates, có những cáo buộc liên quan đến hơn 20 vụ ngoại tình. Người phát ngôn Gates thừa nhận việc gặp Epstein là "một sai lầm" và cho biết Gates sẽ hợp tác với Ủy ban Giám sát Hạ viện vào đầu tháng 6.

Mark Suzman, CEO Quỹ Gates nói với nhân viên rằng ông cảm thấy "có phần bị vấy bẩn" bởi bất kỳ sự liên hệ nào giữa Epstein và quỹ.

Hệ quả lan rộng

Tác động từ bê bối đang vượt ra ngoài phạm vi cá nhân Bill Gates. Quỹ Gates, một trong những quỹ từ thiện lớn nhất thế giới với 89 tỷ USD tài sản, ghi nhận mức tăng hơn 40% các "tin tức chỉ trích" kể từ khi hồ sơ Epstein được công bố, theo tài liệu phân tích truyền thông nội bộ.

Bill Gates không còn xuất hiện tại nhiều sự kiện quan trọng. Ảnh: Zuma Press.

Gates bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh CEO thường niên của Microsoft. Tại Ấn Độ, chính phủ yêu cầu ông không tham gia hội nghị thượng đỉnh AI quốc tế vì lo ngại tin tức về Epstein sẽ lấn át chương trình nghị sự.

"Để đảm bảo trọng tâm vẫn tập trung vào các ưu tiên chính của Hội nghị thượng đỉnh AI, ông Gates sẽ không có bài phát biểu khai mạc", quỹ Gates đăng trên mạng xã hội.

Công ty hạt nhân TerraPower của Gates cũng vào tầm ngắm. Một trong những phụ nữ mà Gates thừa nhận có mối quan hệ tình cảm đã từng làm việc tại TerraPower. Hồ sơ LinkedIn cho thấy bà từng làm việc tại đây năm 2010-2012 và xuất hiện trong bài báo năm 2011 có ảnh chụp cùng Gates. Về phần mình, TerraPower từ chối đưa ra bình luận.

Bill Gates bị quay lưng

Cú đánh mang tính biểu tượng nhất đến từ Warren Buffett, người bạn thân lâu năm và từng là nhà tài trợ lớn nhất của Quỹ Gates. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC vào tháng 3, Buffett cho biết ông chưa nói chuyện với Gates kể từ khi các tài liệu về Epstein được công bố và đang chờ xem thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định ngừng tài trợ cho quỹ.

Mối quan hệ với Jeffrey Epstein khiến hình tượng Bill Gates sụp đổ. Ảnh: Fast Company.

Đồng sáng lập Microsoft đã không tham dự cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway hồi đầu tháng 5. Vài tuần sau, ông tổ chức cuộc họp thường niên của Giving Pledge tại California, tổ chức mà ông đồng sáng lập cùng Buffett và vợ cũ French Gates. Cả 2 người đồng sáng lập còn lại đều vắng mặt.

Gates đang chuẩn bị cho phiên điều trần trước Quốc hội ngày 10/6. Nhóm của ông đã thuê luật sư John Moran, cựu quan chức Bộ Tư pháp và thành công trong việc trì hoãn cuộc thẩm vấn vài tuần. Đồng thời, nhóm cũng đạt thỏa thuận giữ kín hình ảnh của Bill Gates khỏi video phát sóng.

Trong nhiều năm, đội ngũ của Gates đã thành công biến ông từ biểu tượng độc quyền Microsoft thành nhà từ thiện toàn cầu. Tuy nhiên, hình tượng về một tỷ phú tốt bụng chỉ là lớp bình phong che giấu mối quan hệ với Epstein và hàng loạt bê bối cá nhân đang dần lộ ra.