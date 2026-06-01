Thống kê trái ngược của cầu thủ PSG và Arsenal

Được kỳ vọng là ngòi nổ lớn nhất của Arsenal trong trận chung kết Champions League, tuy nhiên Bukayo Saka có một ngày thi đấu đáng quên khi không tạo ra bất kỳ dấu ấn nào trong suốt thời gian trên sân. Ảnh: Reuters.
Cụ thể, chân chạy cánh người Anh chỉ thực hiện 4 đường chuyền, không có cú sút trúng đích và không tạo ra dù chỉ một cơ hội nào trong gần 85 phút của trận chung kết Champions League trước khi bị thay ra. Ảnh: @realapp.
Thậm chí, Saka còn suýt trở thành tội đồ khi tự phá bóng trúng tay trong vòng cấm địa nhưng không bị trọng tài thổi phạt đền. Quyết định này, dù gây ra làn sóng phẫn nộ từ phía đại diện nước Pháp, lại hoàn toàn nhất quán với những diễn giải mới nhất của IFAB về Luật bóng chạm tay. Vì Saka chủ động thực hiện một động tác chơi bóng và va chạm xuất phát trực tiếp từ hành động phá bóng của chính anh ở cự ly cực gần, đây được coi là một va chạm vô tình hơn là một lỗi phạm quy.
Từ những giải đấu cấp đội tuyển như EURO 2020, EURO 2024 cho đến League Cup 2026 hay Champions League 2026, có lẽ không ai đau đớn hơn Bukayo Saka khi luôn kết thúc trận đấu với vị trí về nhì. Ảnh: ESPN.
Trái ngược với màn trình diễn thất vọng của Saka, ở phần sân đối diện, Vitinha ghi dấu ấn rõ nét và trở thành nhạc trưởng thật sự của trận đấu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có 162 lần chạm bóng, thực hiện 13 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân, 3 lần tạo cơ hội và 5 lần đoạt bóng thành công. Ảnh: Squawka.
Vitinha kết thúc trận đấu với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 94% và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Với 141 đường chuyền thành công, nhạc trưởng PSG cân bằng kỷ lục về số đường chuyền thành công nhiều nhất trong một trận chung kết Champions League của Xavi trước Man Utd vào năm 2011. Ảnh: SofaScore.
Thi đấu bên cạnh Vitinha, Joao Neves cũng có một trận đấu để đời khi thắng nhiều pha tranh chấp nhất (16 lần) trên sân, con số nhiều gấp đôi so với 2 cầu thủ Arsenal là Kai Havertz và Bukayo Saka (cùng 7 lần thắng tay đôi). Ngoài ra, tiền vệ trụ này cũng có nhiều lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhất (11 lần) và thắng nhiều pha tranh chấp trên không hơn so với bất kỳ cầu thủ nào khác khi đối đầu với Arsenal. Ảnh: SofaScore.
Ở phần sân đối diện, Declan Rice cũng có một trận đấu xuất sắc. Thi đấu trọn vẹn 120 phút, tiền vệ người Anh có 60 pha chạm bóng, 9 lần tham gia phòng ngự, thực hiện 2 key-pass (đường chuyền mở ra cơ hội), tranh chấp thắng 4/4 lần và có 2 pha cản phá cú sút. Thậm chí, SofaScore còn chấm Rice 8,1 điểm, cao nhất trên sân. Ảnh: SofaScore.
