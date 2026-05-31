Những con số kỳ lạ sau trận thắng của PSG trước Arsenal

Đây là trận đấu mà Arsenal ghi bàn trước. Kai Havertz tận dụng tình huống pressing tầm cao để mở tỷ số ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, Pháo thủ lại không giữ được thành quả. Khvicha Kvaratskhelia liên tục khuấy đảo hàng thủ Arsenal trước khi mang về quả phạt đền giúp Ousmane Dembele gỡ hòa. Theo Opta, Arsenal chỉ bị dẫn trước tổng cộng 42 phút 48 giây tại Champions League mùa này; con số thấp nhất toàn giải. Tổng thời gian thi đấu của Pháo Thủ trong chiến dịch năm nay là 1354 phút, đồng nghĩa với việc chỉ bị dẫn trước trong 3% thời lượng trận đấu tại đấu trường châu Âu.