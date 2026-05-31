Những con số kỳ lạ sau trận thắng của PSG trước Arsenal

Đêm 30/5, trận thua trước Paris Saint Germain ở chung kết Champions League khiến Arsenal tiếp tục nối dài nỗi ám ảnh tại đấu trường châu Âu khi trở thành đội bóng có số trận nhiều nhất trong lịch sử Cup C1/Champions League (226 trận) mà chưa một lần vô địch. Ảnh: BBC.
Đây là trận đấu mà Arsenal ghi bàn trước. Kai Havertz tận dụng tình huống pressing tầm cao để mở tỷ số ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, Pháo thủ lại không giữ được thành quả. Khvicha Kvaratskhelia liên tục khuấy đảo hàng thủ Arsenal trước khi mang về quả phạt đền giúp Ousmane Dembele gỡ hòa. Theo Opta, Arsenal chỉ bị dẫn trước tổng cộng 42 phút 48 giây tại Champions League mùa này; con số thấp nhất toàn giải. Tổng thời gian thi đấu của Pháo Thủ trong chiến dịch năm nay là 1354 phút, đồng nghĩa với việc chỉ bị dẫn trước trong 3% thời lượng trận đấu tại đấu trường châu Âu. Ảnh: Reuters.
CĐV Arsenal có quyền tiếc nuối, khi thầy trò Arteta mới chỉ để thua duy nhất một trận trong số 117 trận gần nhất trên mọi đấu trường mà đội bóng ghi bàn dẫn trước ở hiệp một. Thậm chí ở phần sân đối diện, PSG chưa thắng trận nào trong 8 trận mùa này khi họ bị dẫn ở giờ nghỉ giữa hiệp. Ảnh: Opta.
Sự thận trọng từng giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh lại trở thành sợi dây trói chân họ ở trận đấu lớn nhất mùa giải. Theo thống kê, Pháo thủ trận này chỉ kiểm soát bóng khoảng 24,7%. Đây cũng là mức thấp nhất của một đội bóng trong trận chung kết Champions League được ghi nhận, cũng như thấp nhất trong bất kỳ trận đấu nào dưới thời Mikel Arteta khi Arsenal có đủ 11 người trên sân suốt trận. Ảnh: Reuters.
Một thống kê thú vị là kỷ lục thấp nhất trước đó cũng thuộc về Arsenal, được thiết lập trong trận chung kết Champions League 2006, nhưng đó là khi họ chơi 72 phút với chỉ 10 người trên sân. Ảnh: BBC.
Arsenal cũng chỉ thực hiện được 69 đường chuyền trong hiệp một, con số thấp nhất được ghi nhận từ mùa giải 2003/2004 bởi bất kỳ đội bóng nào trong một trận chung kết Champions League. Ngoài ra, từ sau khi kết thúc hiệp một cho đến hết 120 phút trên sân, Pháo thủ chỉ tạo ra thêm 0,01 xG (chỉ số bàn thắng kỳ vọng). Ảnh: Reuters.
Đối ngược hoàn toàn với sự bị động của Arsenal, PSG đã cân bằng kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất ghi được trong một mùa giải Champions League với 45 bàn thắng, nhưng đá nhiều hơn một trận với tập thể Barcelona trong mùa 1999/2000.
