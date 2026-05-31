Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Kỹ sư Google dùng dữ liệu mật để cá độ

  • Chủ nhật, 31/5/2026 08:37 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Một kỹ sư phần mềm của Google bị cáo buộc sử dụng thông tin bảo mật của công ty để đặt cược trái phép trên nền tảng Polymarket, thu lợi bất chính hơn 1,2 triệu USD.

Dữ liệu được kỹ sư này mang đi cá độ là tuyệt mật và chưa từng được Google công bố. Ảnh: BeInCrypto.

Bộ Tư pháp Mỹ mới đây vừa khởi tố một kỹ sư phần mềm của Google vì hành vi sử dụng thông tin nội bộ để kiếm lời bất chính 1,2 triệu USD trên Polymarket. Đây là nền tảng cá cược dự đoán lớn nhất thế giới, cho phép người dùng đặt cược vào kết quả của các sự kiện bằng tiền mã hóa.

Michele Spagnuolo, 36 tuổi, công dân Italy đang sống tại Thụy Sĩ, bị bắt giữ với các tội danh gian lận hàng hóa, gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cũng đã đệ trình một vụ kiện dân sự riêng biệt đối với nhân viên Google này.

Theo cáo trạng từ cơ quan công tố, Spagnuolo đã sử dụng tài khoản ẩn danh mang tên "AlphaRaccoon" để thực hiện các giao dịch. Người này đã tiếp cận các dữ liệu xu hướng tìm kiếm nội bộ chưa được công bố của Google. Đây là những thông tin có giá trị thương mại lớn và được bảo mật nghiêm ngặt.

"Không giống như những người cùng tham gia giao dịch, Spagnuolo đã biết trước kết quả của các vụ đặt cược từ trước khi công chúng có thông tin", cơ quan công tố cho biết trong văn bản luận tội.

Google anh 1

Nền tảng Polymarket cho biết tài khoản AlphaRaccoon đã thu lợi 1,15 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ nhờ dự đoán kết quả tìm kiếm Google. Ảnh: Polymarket.

Cụ thể, Spagnuolo đã thực hiện tổng cộng 25 thương vụ đặt cược khác nhau với tổng số tiền giao dịch lên tới 2,7 triệu USD. Các nội dung đặt cược chủ yếu xoay quanh việc ai là người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2025.

Ông đã chi gần 1 triệu USD để cược rằng Bianca Censori (vợ của rapper Kanye West) sẽ không đứng đầu danh sách tìm kiếm. Spagnuolo cũng bỏ ra 600.000 USD để đặt cược tương tự cho Giáo hoàng Leo XIV. Ngoài ra, ông còn đặt cược lớn vào rapper D4vd tại thời điểm thị trường đánh giá cơ hội chiến thắng gần như bằng không. Sau khi thắng cược và rút tiền về ví điện tử, Spagnuolo liền xóa tên tài khoản ẩn danh nhằm xóa dấu vết.

Đại diện phía Google khẳng định công ty đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra liên bang. Hiện tại, kỹ sư này đã bị đình chỉ công tác tại tập đoàn.

“Nhân viên này đã truy cập tài liệu tiếp thị thông qua một công cụ chung dành cho toàn bộ nhân sự, nhưng việc dùng thông tin mật đó để đặt cược là sự vi phạm nghiêm trọng chính sách của công ty”, Jaclyn Vazquez, phát ngôn viên của Google cho biết.

Về phía Polymarket, Giám đốc pháp lý Olivia Chalos tuyên bố đây là nền tảng dự đoán đầu tiên phối hợp với chính quyền để đưa ra các cáo buộc hình sự về giao dịch nội bộ tại Mỹ. Bà giải thích rằng do chạy trên nền tảng công nghệ blockchain và sử dụng tiền mã hóa, mọi giao dịch đều “minh bạch, có thể truy vết và những kẻ xấu luôn để lại dấu vết”.

Vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh thị trường dự đoán đang bùng nổ mạnh mẽ tại Mỹ. Các nền tảng như Kalshi hay Polymarket cho phép người dùng đặt cược vào rất nhiều lĩnh vực, từ chính trị, sự kiện địa chính trị cho đến kinh tế toàn cầu.

Hiện tại, chính quyền bang và liên bang đang có những xung đột pháp lý về cách quản lý loại hình này. Chính quyền ông Trump muốn các cơ quan liên bang độc quyền quản lý thị trường dưới dạng "hợp đồng tương lai".

Ngược lại, một số tiểu bang như Minnesota lại coi đây là hành vi cờ bạc bất hợp pháp và ban hành lệnh cấm.

Hai nhà sáng lập Google tự tay làm nên tất cả

Kể về câu chuyện của 25 doanh nhân của thế giới, sách "Họ đã làm gì để thay đổi thế giới?" vừa là một “kho” tư liệu về tinh thần doanh nhân vừa là nguồn cảm hứng cho những ai muốn tự mình sáng tạo nên những điều ý nghĩa.

Gemini vượt khỏi ranh giới chatbot

Các cải tiến xoay quanh Gemini cho thấy hướng đi mới của Google khi dồn trọng tâm từ giao diện chatbot sang tác nhân (agent) hoạt động liên tục.

09:20 22/5/2026

Không nhận ra Google

Tại Google I/O 2026, gã khổng lồ tìm kiếm cho thấy tham vọng rõ ràng khi đưa Gemini AI vào mọi công cụ, từ hộp tìm kiếm quen thuộc đến kính đeo mắt sắp ra mắt.

08:53 20/5/2026

Bước đi quan trọng của Google

Tại hội nghị thường niên, Google gây chú ý khi giới thiệu tác nhân AI Gemini Spark và công cụ tạo video Omni, cùng với màn tái xuất của thế hệ kính thông minh mới.

18:24 20/5/2026

Việt Anh

Google Donald Trump Google Tiền mã hóa Google Polymarket Cá độ Kalshi Bianca Censori Đặt cược o

  • Google

    Google

    Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

    Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

    • Thời gian thành lập: 04/09/1998
    • Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin
    • Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ
    • Công ty mẹ: Alphabet Inc.

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

AI dang ngam cham diem con nguoi hinh anh

AI đang ngầm chấm điểm con người

2 giờ trước 07:11 31/5/2026

0

Thay vì con người đánh giá AI như trước đây, Anthropic đã đảo ngược quy trình. Claude sẽ phân tích lịch sử trò chuyện của người dùng để chấm điểm "trình độ" sử dụng AI.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý