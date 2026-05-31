Kỹ sư Google dùng dữ liệu mật để cá độ

Một kỹ sư phần mềm của Google bị cáo buộc sử dụng thông tin bảo mật của công ty để đặt cược trái phép trên nền tảng Polymarket, thu lợi bất chính hơn 1,2 triệu USD.

Dữ liệu được kỹ sư này mang đi cá độ là tuyệt mật và chưa từng được Google công bố. Ảnh: BeInCrypto.

Bộ Tư pháp Mỹ mới đây vừa khởi tố một kỹ sư phần mềm của Google vì hành vi sử dụng thông tin nội bộ để kiếm lời bất chính 1,2 triệu USD trên Polymarket. Đây là nền tảng cá cược dự đoán lớn nhất thế giới, cho phép người dùng đặt cược vào kết quả của các sự kiện bằng tiền mã hóa.

Michele Spagnuolo, 36 tuổi, công dân Italy đang sống tại Thụy Sĩ, bị bắt giữ với các tội danh gian lận hàng hóa, gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cũng đã đệ trình một vụ kiện dân sự riêng biệt đối với nhân viên Google này.

Theo cáo trạng từ cơ quan công tố, Spagnuolo đã sử dụng tài khoản ẩn danh mang tên "AlphaRaccoon" để thực hiện các giao dịch. Người này đã tiếp cận các dữ liệu xu hướng tìm kiếm nội bộ chưa được công bố của Google. Đây là những thông tin có giá trị thương mại lớn và được bảo mật nghiêm ngặt.

"Không giống như những người cùng tham gia giao dịch, Spagnuolo đã biết trước kết quả của các vụ đặt cược từ trước khi công chúng có thông tin", cơ quan công tố cho biết trong văn bản luận tội.

Nền tảng Polymarket cho biết tài khoản AlphaRaccoon đã thu lợi 1,15 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ nhờ dự đoán kết quả tìm kiếm Google. Ảnh: Polymarket.

Cụ thể, Spagnuolo đã thực hiện tổng cộng 25 thương vụ đặt cược khác nhau với tổng số tiền giao dịch lên tới 2,7 triệu USD . Các nội dung đặt cược chủ yếu xoay quanh việc ai là người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2025.

Ông đã chi gần 1 triệu USD để cược rằng Bianca Censori (vợ của rapper Kanye West) sẽ không đứng đầu danh sách tìm kiếm. Spagnuolo cũng bỏ ra 600.000 USD để đặt cược tương tự cho Giáo hoàng Leo XIV. Ngoài ra, ông còn đặt cược lớn vào rapper D4vd tại thời điểm thị trường đánh giá cơ hội chiến thắng gần như bằng không. Sau khi thắng cược và rút tiền về ví điện tử, Spagnuolo liền xóa tên tài khoản ẩn danh nhằm xóa dấu vết.

Đại diện phía Google khẳng định công ty đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra liên bang. Hiện tại, kỹ sư này đã bị đình chỉ công tác tại tập đoàn.

“Nhân viên này đã truy cập tài liệu tiếp thị thông qua một công cụ chung dành cho toàn bộ nhân sự, nhưng việc dùng thông tin mật đó để đặt cược là sự vi phạm nghiêm trọng chính sách của công ty”, Jaclyn Vazquez, phát ngôn viên của Google cho biết.

Về phía Polymarket, Giám đốc pháp lý Olivia Chalos tuyên bố đây là nền tảng dự đoán đầu tiên phối hợp với chính quyền để đưa ra các cáo buộc hình sự về giao dịch nội bộ tại Mỹ. Bà giải thích rằng do chạy trên nền tảng công nghệ blockchain và sử dụng tiền mã hóa, mọi giao dịch đều “minh bạch, có thể truy vết và những kẻ xấu luôn để lại dấu vết”.

Vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh thị trường dự đoán đang bùng nổ mạnh mẽ tại Mỹ. Các nền tảng như Kalshi hay Polymarket cho phép người dùng đặt cược vào rất nhiều lĩnh vực, từ chính trị, sự kiện địa chính trị cho đến kinh tế toàn cầu.

Hiện tại, chính quyền bang và liên bang đang có những xung đột pháp lý về cách quản lý loại hình này. Chính quyền ông Trump muốn các cơ quan liên bang độc quyền quản lý thị trường dưới dạng "hợp đồng tương lai".

Ngược lại, một số tiểu bang như Minnesota lại coi đây là hành vi cờ bạc bất hợp pháp và ban hành lệnh cấm.