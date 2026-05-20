Bước đi quan trọng của Google

Tại hội nghị thường niên, Google gây chú ý khi giới thiệu tác nhân AI Gemini Spark và công cụ tạo video Omni, cùng với màn tái xuất của thế hệ kính thông minh mới.

Google công bố Gemini Spark, tác nhân AI đa năng có khả năng suy luận và xử lý thông tin xuyên suốt nhiều ứng dụng được kết nối. Ảnh: Google.

Tại hội nghị dành cho nhà phát triển I/O 2026 diễn ra ngày 20/5, Google chính thức công khai nền tảng mang tên Gemini Spark, một tác nhân AI (AI agent) cá nhân được thiết kế để điều hướng cuộc sống số và có thể thay người dùng thực hiện các tác vụ.

Theo gã khổng lồ tìm kiếm, AI agent này sẽ hoạt động xuyên suốt nhiều sản phẩm của Google và vận hành trên hạ tầng đám mây của công ty.

"Chúng tôi đã cung cấp các AI agent cho giới phát triển và doanh nghiệp được một thời gian. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung cao độ vào việc mang những năng lực tiên phong của AI agent đến với người tiêu dùng một cách an toàn và bảo mật, để chúng có thể phục vụ mọi người", CEO Sundar Pichai cho biết.

Google tiết lộ thêm đã tiến hành thử nghiệm Spark với một nhóm nhỏ người dùng và dự kiến sẽ chính thức phát hành vào tuần tới dành cho những khách hàng đăng ký AI Ultra – gói dịch vụ mới có mức phí 100 USD /tháng.

Bên cạnh Gemini Spark, Google cũng thông báo triển khai Gemini Omni, một công cụ có khả năng tạo video từ nhiều nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau bao gồm văn bản, âm thanh và hình ảnh.

"Công cụ này có thể tạo ra những video ở trình độ cực kỳ cao, và bạn có thể tương tác với video đó sau khi hoàn thành. Bạn có thể hình dung rằng tính năng này sẽ xây dựng một trải nghiệm mang đậm tính hướng dẫn khi đang khám phá một vấn đề nào đó", Koray Kavukcuoglu, kiến trúc sư trưởng bộ phận AI của Google phát biểu.

Bên cạnh phần mềm, Google cũng trình diễn mẫu kính thông minh mới nhất có thể điều khiển bằng giọng nói, gọi chatbot Gemini để chỉ đường, dịch thuật, hiển thị văn bản, hình ảnh và thực hiện các tác vụ như đặt đồ ăn qua ứng dụng DoorDash.

Động thái này được cho là nhắm thẳng vào Meta, hãng đã bán được hơn 7 triệu cặp kính Ray-Ban AI trong năm 2025. Đây cũng là lần đầu tiên sau 11 năm kể từ khi Google "khai tử" phiên bản tiêu dùng của dòng kính Google Glass từng bị chỉ trích nặng nề.