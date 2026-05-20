CEO Nvidia tiết lộ tin vui

CEO Nvidia Jensen Huang xác nhận chủ đề về chip H200 đã được đưa ra thảo luận giữa quan chức cấp cao hai nước và cho rằng Trung Quốc sẽ sớm cấp phép cho lô hàng này.

CEO Nvidia Jensen Huang tin tưởng chip H200 sẽ sớm được nhập khẩu trở lại tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Phát biểu sau khi tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Trung Quốc, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết ông kỳ vọng chính quyền Bắc Kinh sẽ sớm cho phép nước này nhập khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) từ Mỹ.

"Chính phủ Trung Quốc phải đưa ra quyết định về việc họ muốn bảo hộ thị trường nội địa đến mức nào. Cảm nhận của tôi là theo thời gian, thị trường sẽ mở cửa", ông Huang chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

CEO Nvidia cho biết ông không trực tiếp thảo luận với giới chức Trung Quốc về nỗ lực bán dòng chip AI H200 cho khách hàng tại quốc gia này, mặc dù ông thừa nhận chủ đề trên đã xuất hiện trên bàn đàm phán giữa quan chức hai bên.

"Tổng thống Trump đã có một số cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo và tôi đang mong chờ xem họ sẽ quyết định ra sao", nhà sáng lập Nvidia nói.

Trước đó, theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ đã phê duyệt cho khoảng 10 doanh nghiệp Trung Quốc mua chip AI H200 của Nvidia. Đây là dòng chip AI mạnh thứ hai của hãng sau chip H100.

Nguồn tin thân cận cho biết các doanh nghiệp được cấp phép gồm Alibaba, Tencent, ByteDance và JD.com...

Một số nhà phân phối như Lenovo và Foxconn cũng được cấp phép tham gia phân phối chip H200 tại Trung Quốc.

Theo điều khoản cấp phép của Mỹ, mỗi khách hàng được mua tối đa 75.000 chip. Các doanh nghiệp có thể mua trực tiếp từ Nvidia hoặc thông qua các đơn vị trung gian được ủy quyền.

Danh tính các khách hàng được phê duyệt cùng mối quan hệ giữa họ với Nvidia và các nhà phân phối trước đây chưa từng được công bố.

Lenovo xác nhận với Reuters rằng công ty là “một trong số các doanh nghiệp được phê duyệt bán chip H200 tại Trung Quốc theo giấy phép xuất khẩu của Nvidia”.

Trước khi Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu, Nvidia từng nắm khoảng 95% thị phần chip AI cao cấp tại Trung Quốc. Thị trường này cũng từng đóng góp khoảng 13% doanh thu cho hãng.

Tỷ phú Jensen Huang từng ước tính chỉ riêng thị trường AI Trung Quốc có thể đạt quy mô 50 tỷ USD trong năm nay.