Lý do 'Chovy' lỡ hẹn với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc

Hiệp hội Thể thao Điện tử Hàn Quốc vừa công bố danh sách sơ bộ môn LoL tham dự Á vận hội Nagoya, trong đó sự vắng mặt của ngôi sao đường giữa 'Chovy' Jeong Ji-hoon đang gây chú ý.

Người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối khi Chovy vắng mặt. Ảnh: Worlds.

Hiệp hội Thể thao Điện tử Hàn Quốc (KeSPA) ngày 18/5 đã chính thức công bố danh sách 6 tuyển thủ quốc gia sơ bộ cho bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) tại Đại hội Thể thao Châu Á Aichi-Nagoya, bao gồm:

Đường trên (Top): "Zeus" Choi Woo-je

Đi rừng (Jungle): "Canyon" Kim Geon-bu

Đường giữa (Mid): "Faker" Lee Sang-hyeok & "Zeka" Kim Geon-woo

Xạ thủ (ADC): "Gumayusi" Lee Min-hyeong

Hỗ trợ (Support): "Keria"Ryu Min-seok

Người hâm mộ bất ngờ khi tuyển thủ đường giữa xuất sắc Jeong Ji-hoon (Chovy) hoàn toàn vắng bóng. Điều này gây ngạc nhiên lớn vì Chovy từng là nhân tố chủ chốt giúp Hàn Quốc giành Huy chương Vàng tại Á vận hội Hàng Châu trước đó.

Theo thông tin từ phía KeSPA, việc tuyển thủ này không góp mặt xuất phát từ lý do sức khỏe và nghĩa vụ cá nhân.

Faker đã đạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi trở thành tuyển thủ eSports đầu tiên trong lịch sử tham dự 3 kỳ Á vận hội liên tiếp. Ảnh: Kmib.

“Một số đối tượng thuộc diện thực hiện nghĩa vụ thể thao đã bị loại khỏi danh sách triệu tập sau quá trình phỏng vấn, do yêu cầu điều trị chấn thương và để hoàn thành nghĩa vụ một cách nghiêm túc”, đại diện Hiệp hội cho biết.

Dù phía Hiệp hội không chỉ đích danh, giới chuyên môn và truyền thông Hàn Quốc đều khẳng định nhân vật được nhắc đến chính là Chovy. Ngôi sao đường giữa này đã phải chống chọi với chứng đau khớp hông từ năm ngoái.

Trong thời gian gần đây, các triệu chứng chấn thương của anh có dấu hiệu trở nên trầm trọng hơn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chovy đã quyết định xin rút lui khỏi đợt tuyển chọn lần này nhằm tập trung tối đa vào việc điều trị dứt điểm.

Sự vắng mặt của Chovy mở ra cơ hội cho "Faker" Lee Sang-hyeok và "Zeka" Kim Geon-woo ở đường giữa. Với lần trở lại này, Faker chính thức thiết lập kỷ lục chưa từng có, trở thành tuyển thủ eSports đầu tiên trong lịch sử tham dự 3 kỳ Á vận hội liên tiếp từ năm 2018 đến nay.

Bộ đôi đường dưới Gumayusi và Keria sẽ có màn tái hợp đầy cảm xúc trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: Worlds.

Bên cạnh kỷ lục của Faker, danh sách này còn đánh dấu sự tái hợp đầy cảm xúc của cặp đôi "Gumayusi" Lee Min-hyeong và "Keria" Ryu Min-seok. Bộ đôi đường dưới huyền thoại từng cùng T1 lập cú ăn 3 vô địch thế giới (Worlds) từ năm 2023 đến 2025.

Dù Gumayusi đã chuyển sang Hanwha Life Esports sau khi trở thành tuyển thủ tự do, duyên nợ lại đưa họ sát cánh cùng nhau trong màu áo tuyển quốc gia.

Danh sách 6 tuyển thủ hiện tại đã được KeSPA tạm thời chốt chặn. Họ đang chờ sự thẩm định cuối cùng từ Ủy ban Thể thao & Olympic Hàn Quốc để chính thức khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia.