Elon Musk thua vụ kiện lịch sử

Bồi thẩm đoàn chỉ mất 2 giờ để đưa ra kết luận tỷ phú Elon Musk đã đệ đơn kiện OpenAI và Sam Altman quá muộn, dù đã biết về các vấn đề từ năm 2021.

Elon Musk thua kiện Sam Altman. Ảnh: AFR.

Ngày 18/5 (rạng sáng 19/5 theo giờ Việt Nam), trong một phán quyết đồng thuận tuyệt đối tại tòa án liên bang ở Oakland, California, bồi thẩm đoàn bao gồm 9 người tuyên bố tỷ phú Elon Musk đã nộp đơn kiện OpenAI và Sam Altman quá muộn. Theo Reuters, quá trình nghị án diễn ra chóng vánh chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ.

Cụ thể, toàn bộ bồi thẩm đoàn tư vấn cho rằng ông Musk đã vượt quá thời hạn khởi kiện khi đệ đơn kiện vào năm 2024, dù đã biết về các vấn đề từ năm 2021. Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers, thuộc Tòa án Quận khu vực Bắc California, đã đồng ý và bác bỏ vụ kiện.

Sau phán quyết, các luật sư của Elon Musk tuyên bố trước tòa về việc bảo lưu quyền kháng cáo. Phát biểu với các phóng viên sau phán quyết, luật sư Marc Toberoff cho biết ông sẽ có cơ sở vững chắc để kháng cáo.

"Vụ này chưa kết thúc. Phán quyết, dựa trên thời hiệu khởi kiện, có những yếu tố thực tế nhưng cũng cần những yếu tố pháp lý quan trọng", Toberoff nói.

Vài giờ sau phán quyết, đích thân Elon Musk cũng đã lên tiếng xác nhận sẽ kháng cáo và sẽ gửi đơn lên lên Tòa phúc thẩm khu vực số 9 - tòa phúc thẩm liên bang lớn nhất trong hệ thống tư pháp Mỹ.

"Thẩm phán và bồi thẩm đoàn chưa bao giờ thực sự phán quyết về nội dung chính của vụ án, mà chỉ dựa trên một chi tiết kỹ thuật về lịch trình.

Không ai theo dõi vụ việc một cách chi tiết có thể nghi ngờ việc Altman và Brockman thực sự đã làm giàu cho bản thân bằng cách đánh cắp tiền của một tổ chức từ thiện. Câu hỏi duy nhất còn lại là khi nào họ đã làm điều đó', vị tỷ phú viết trên X.

Musk đồng sáng lập OpenAI năm 2015 dưới dạng tổ chức phi lợi nhuận, đóng góp ít nhất 44 triệu USD trong những năm đầu. Ông rời công ty năm 2018 sau một cuộc tranh giành quyền lực. Năm 2019, OpenAI lập công ty con theo hướng hoạt động vì lợi nhuận để huy động vốn.

Vị tỷ phú gốc Nam Phi cho rằng quá trình này phản bội sứ mệnh ban đầu và yêu cầu tòa buộc OpenAI trở lại mô hình phi lợi nhuận, đòi bồi thường 130 tỷ USD , loại bỏ Altman và Brockman khỏi hội đồng quản trị và buộc họ hoàn trả các khoản lợi nhuận thu được.

Microsoft cũng bị đưa vào vụ kiện với cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho vi phạm. Luật sư của gã khổng lồ phần mềm lập luận rằng công ty không thể và không hỗ trợ vi phạm ủy thác, đồng thời chỉ ra rằng chính Musk đã đăng trên X từ tháng 9/2020 rằng "OpenAI về cơ bản đã bị Microsoft kiểm soát", cho thấy ông biết về mối quan hệ này từ nhiều năm trước khi nộp đơn kiện.

Đây là vụ kiện tụng công khai được chú ý nhất trong lịch sử ngành AI, quy tụ 2 nhân vật có ảnh hưởng bậc nhất trong lĩnh vực này ngồi đối diện nhau trước bồi thẩm đoàn.

Theo mô tả, Sam Altman và Grer Brockman, CEO và Chủ tịch OpenAI cùng có mặt trong phòng xử, trong khi CEO Tesla ngồi tại bàn luật sư ở trung tâm phòng.