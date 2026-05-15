Elon Musk: 'Con trai tôi đang học tiếng Trung Quốc'

Sự xuất hiện của Elon Musk cùng con trai trong trang phục truyền thống Trung Quốc và lời khẳng định về việc học tiếng Trung đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế.

Elon Musk và con trai X Æ A-Xii trong chuyến thăm Trung Quốc. Ảnh: Yonhap.

Ngày 14/5, tỷ phú Elon Musk đã xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh trong khuôn khổ phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump. Đi cùng ông là cậu con trai 6 tuổi, X Æ A-Xii. Sự xuất hiện của hai cha con nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội.

Cậu bé gây ấn tượng mạnh khi diện bộ trang phục mang phong cách Trung Hoa, gồm áo gi lê lụa xanh thêu họa tiết tỉ mỉ, mũ hình đầu hổ và mang theo một chiếc túi xách nhỏ đồng bộ.

Đây là những biểu tượng văn hóa dân gian đặc trưng của Trung Quốc, thường dành cho trẻ em với ý nghĩa cầu chúc bình an và sức khỏe. Việc con trai của tỷ phú giàu nhất thế giới mặc trang phục truyền thống Trung Quốc trong dịp quan trọng đã chiếm được cảm tình lớn của cư dân mạng nước này.

Ngay sau đó, trên tài khoản X cá nhân của mình, Elon Musk còn đăng tải một dòng trạng thái bằng tiếng Trung với nội dung: “Con trai tôi đang học tiếng phổ thông”. Dòng chia sẻ này đã nhận về hàng triệu lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn.

Một người dùng ngạc nhiên đặt câu hỏi: “Tôi có phải đã du hành xuyên thời gian không? Tôi thực sự thấy Musk đăng bài bằng tiếng Trung”.

Elon Musk: "Con trai tôi đang học tiếng phổ thông". Ảnh: X.

Lei Technology nhận định đây không chỉ là hành động mang tính cá nhân. Việc định hướng cho thế hệ kế cận học tiếng Trung cho thấy tầm nhìn dài hạn của Musk đối với thị trường này. Đối với Tesla, Trung Quốc hiện nay là một phần không thể tách rời trong hệ sinh thái sản xuất và tiêu thụ toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước đi chiến lược nhằm thắt chặt mối quan hệ với thị trường tỷ dân.

“Musk hiểu Trung Quốc rất rõ. Ông ấy biết cách làm hài lòng thị trường này. Với trí tuệ cảm xúc và tầm nhìn của mình, không có gì ngạc nhiên khi ông ấy trở thành người giàu nhất thế giới”, một tài khoản mạng xã hội bình luận.

Không chỉ riêng Musk, nhiều tỷ phú công nghệ khác như Jeff Bezos hay Mark Zuckerberg cũng từng ưu tiên cho con cái học tiếng Trung. Họ coi đây là một "khoản đầu tư chiến lược" để nắm bắt các cơ hội kinh tế tại châu Á trong tương lai.

Tại sự kiện lần này, phái đoàn Mỹ còn có sự góp mặt của CEO Apple Tim Cook và CEO Nvidia Jensen Huang, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ thương mại giữa 2 cường quốc.

Trong chuyến đi, Elon Musk cũng thể hiện thái độ cởi mở khi liên tục ghi hình các kiến trúc lịch sử và giao lưu cùng các doanh nhân bản địa. Hình ảnh ông chụp ảnh lưu niệm cùng CEO Xiaomi Lei Jun, đối thủ trong ngành xe điện cũng gây chú ý.

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi về sự tinh tế, sự kiện này cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Một bộ phận dư luận cho rằng đây là chiến dịch truyền thông được tính toán kỹ lưỡng nhằm củng cố vị thế kinh doanh của Tesla tại thị trường tỷ dân.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Musk đã thành công trong việc tạo ra một hình ảnh thân thiện và giành được cảm tình của công chúng Trung Quốc.

“Việc tích hợp các yếu tố văn hóa vào ngoại giao doanh nghiệp là một bước đi thông minh”, Lei Technology nhận định.

