Chó robot hình mặt Elon Musk, Mark Zuckerberg

Một nghệ sĩ người Mỹ vừa ra mắt triển lãm kỳ dị với dàn chó robot mang gương mặt siêu thực của các tỷ phú công nghệ như Elon Musk, Mark Zuckerberg.

Những chú chó robot này có phần đầu được làm bằng silicone siêu thực, mô phỏng gương mặt của nhiều người nổi tiếng. Ảnh: Beeple Studios.

Tại bảo tàng Neue Nationalgalerie (Berlin, Đức), khách tham quan đang đổ dồn sự chú ý vào những sinh vật kỳ lạ. Đó là những chú chó robot với phần đầu được làm bằng silicone siêu thực, mô phỏng gương mặt của các tỷ phú công nghệ như Elon Musk, Mark Zuckerberg hay Jeff Bezos...

Đây là tác phẩm trung tâm trong triển lãm mang tên "Regular Animals" của nghệ sĩ kỹ thuật số nổi tiếng Beeple (Mike Winkelmann).

Điểm đặc biệt của đàn chó robot này nằm ở khả năng tương tác độc đáo. Chúng di chuyển quanh bảo tàng và định kỳ "thải" ra những bức ảnh in đen trắng từ phía sau.

Chó robot "thải" ra bức ảnh chụp được AI chỉnh sửa. Ảnh: Beeple Studios/Mike Winkelmann.

Mỗi bức ảnh là một góc nhìn về thực tại đã được trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý theo "thế giới quan" của nhân vật mà robot đại diện. Ví dụ, chó robot Picasso sẽ tạo ra ảnh theo phong cách trừu tượng, trong khi phiên bản Andy Warhol cho ra đời các tác phẩm Pop Art.

Thông qua sắp đặt nghệ thuật này, Beeple đưa ra lời cảnh báo về cách các nền tảng công nghệ đang định hình nhận thức của con người. Ông cho rằng trong quá khứ, các nghệ sĩ vĩ đại là người thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới. Tuy nhiên, quyền lực đó giờ đây đã chuyển sang tay các tỷ phú công nghệ và thuật toán.

Nghệ sĩ này nhấn mạnh thêm rằng các chủ sở hữu nền tảng có thể thay đổi cách vận hành của thế giới chỉ bằng một cú nhấp chuột mà không cần thông qua bất kỳ cơ quan quản lý nào.

Ngoài các trùm công nghệ, những sinh vật này còn sở hữu gương mặt của nhiều người nổi tiếng khác như họa sĩ Picasso hay chính nghệ sĩ Beeple. Ảnh: Beeple Studios.

Bà Lisa Botti - quản lý của triển lãm, nhận định bảo tàng là không gian lý tưởng để xã hội suy ngẫm về những tác động mạnh mẽ của AI. Theo bà, việc đưa các tác phẩm của Beeple vào không gian trưng bày truyền thống giúp công chúng có cái nhìn trực diện hơn về những biến đổi công nghệ đang diễn ra hàng ngày.

Beeple hiện là một trong 3 nghệ sĩ đương đại có tác phẩm đấu giá đắt nhất thế giới. Ông nổi tiếng toàn cầu sau khi bán một bức ảnh kỹ thuật số (NFT) với giá 69 triệu USD vào năm 2021. Với triển lãm lần này, ông tiếp tục khẳng định phong cách châm biếm đặc trưng, pha trộn giữa công nghệ cao và những yếu tố gây sốc.

Tại sự kiện, những bức ảnh do robot in ra được nghệ sĩ tặng miễn phí cho khán giả. Đi kèm với đó là một bản "chứng nhận sở hữu" nhằm chế giễu tính thương mại hóa của các sản phẩm kỹ thuật số.