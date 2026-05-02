Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Chó robot hình mặt Elon Musk, Mark Zuckerberg

  • Thứ bảy, 2/5/2026 08:00 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Một nghệ sĩ người Mỹ vừa ra mắt triển lãm kỳ dị với dàn chó robot mang gương mặt siêu thực của các tỷ phú công nghệ như Elon Musk, Mark Zuckerberg.

Những chú chó robot này có phần đầu được làm bằng silicone siêu thực, mô phỏng gương mặt của nhiều người nổi tiếng. Ảnh: Beeple Studios.

Tại bảo tàng Neue Nationalgalerie (Berlin, Đức), khách tham quan đang đổ dồn sự chú ý vào những sinh vật kỳ lạ. Đó là những chú chó robot với phần đầu được làm bằng silicone siêu thực, mô phỏng gương mặt của các tỷ phú công nghệ như Elon Musk, Mark Zuckerberg hay Jeff Bezos...

Đây là tác phẩm trung tâm trong triển lãm mang tên "Regular Animals" của nghệ sĩ kỹ thuật số nổi tiếng Beeple (Mike Winkelmann).

Điểm đặc biệt của đàn chó robot này nằm ở khả năng tương tác độc đáo. Chúng di chuyển quanh bảo tàng và định kỳ "thải" ra những bức ảnh in đen trắng từ phía sau.

Chó robot "thải" ra bức ảnh chụp được AI chỉnh sửa. Ảnh: Beeple Studios/Mike Winkelmann.

Mỗi bức ảnh là một góc nhìn về thực tại đã được trí tuệ nhân tạo (AI) xử lý theo "thế giới quan" của nhân vật mà robot đại diện. Ví dụ, chó robot Picasso sẽ tạo ra ảnh theo phong cách trừu tượng, trong khi phiên bản Andy Warhol cho ra đời các tác phẩm Pop Art.

Thông qua sắp đặt nghệ thuật này, Beeple đưa ra lời cảnh báo về cách các nền tảng công nghệ đang định hình nhận thức của con người. Ông cho rằng trong quá khứ, các nghệ sĩ vĩ đại là người thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới. Tuy nhiên, quyền lực đó giờ đây đã chuyển sang tay các tỷ phú công nghệ và thuật toán.

Nghệ sĩ này nhấn mạnh thêm rằng các chủ sở hữu nền tảng có thể thay đổi cách vận hành của thế giới chỉ bằng một cú nhấp chuột mà không cần thông qua bất kỳ cơ quan quản lý nào.

Ngoài các trùm công nghệ, những sinh vật này còn sở hữu gương mặt của nhiều người nổi tiếng khác như họa sĩ Picasso hay chính nghệ sĩ Beeple. Ảnh: Beeple Studios.

Bà Lisa Botti - quản lý của triển lãm, nhận định bảo tàng là không gian lý tưởng để xã hội suy ngẫm về những tác động mạnh mẽ của AI. Theo bà, việc đưa các tác phẩm của Beeple vào không gian trưng bày truyền thống giúp công chúng có cái nhìn trực diện hơn về những biến đổi công nghệ đang diễn ra hàng ngày.

Beeple hiện là một trong 3 nghệ sĩ đương đại có tác phẩm đấu giá đắt nhất thế giới. Ông nổi tiếng toàn cầu sau khi bán một bức ảnh kỹ thuật số (NFT) với giá 69 triệu USD vào năm 2021. Với triển lãm lần này, ông tiếp tục khẳng định phong cách châm biếm đặc trưng, pha trộn giữa công nghệ cao và những yếu tố gây sốc.

Tại sự kiện, những bức ảnh do robot in ra được nghệ sĩ tặng miễn phí cho khán giả. Đi kèm với đó là một bản "chứng nhận sở hữu" nhằm chế giễu tính thương mại hóa của các sản phẩm kỹ thuật số.

Những câu hỏi chúng ta phải đối mặt trong thế giới AI

Chúng ta có rất nhiều câu hỏi về thế giới AI, mà đó đều là những nghi hoặc không dễ có ngay đáp án.

Cuốn sách Thời đại AI - Và tương lai loài người chúng ta trình bày cách AI làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với tri thức, chính trị và xã hội. Mục tiêu tối thượng của cuốn sách này là giải thích về AI và cung cấp cho độc giả những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những năm tới lẫn bộ công cụ để bắt đầu trả lời chúng.

Lý do ảnh Elon Musk livestream bán tương ớt gây tranh cãi

Ảnh Elon Musk livestream bán tương ớt trên TikTok lan truyền khắp mạng xã hội, Đây tất nhiên là ảnh giả, làm dấy lên hệ luỵ xã hội từ hình ảnh do AI tạo ra.

10:13 21/4/2026

Elon Musk gây xúc động

Tỷ phú Elon Musk khiến nhiều người cảm động khi trực tiếp trả lời và thực hiện di nguyện của một người hâm mộ nhỏ tuổi để lại trước khi qua đời vì ung thư.

18:49 20/4/2026

Trung Quốc đặt dấu chấm hết cho thương vụ AI bom tấn của Meta

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc chính thức phủ quyết thương vụ Meta mua lại startup AI Manus, đặt dấu chấm hết cho thương vụ trị giá hơn 2 tỷ USD.

07:38 28/4/2026

Việt Anh

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

Đọc tiếp

Claude bị 'bỏ rơi' trong cuộc đua quân sự

18:10 2/5/2026



Lầu Năm Góc ký thỏa thuận mật với nhiều công ty công nghệ lớn để sử dụng AI cho mục đích quân sự, trong khi Anthropic vẫn kiên quyết với định hướng riêng.

Màn tái xuất sau 10 năm của ông chủ DJI

17:10 2/5/2026



Là một trong những doanh nhân công nghệ có cá tính mạnh nhất của Trung Quốc, Wang Tao, nhà sáng lập DJI bỗng nhiên biến mất 10 năm khỏi công chúng.

Quán cà phê AI ở châu Âu

16:14 2/5/2026



Một quán cà phê tại Stockholm đang gây chú ý khi để AI đảm nhiệm toàn bộ vai trò quản lý, từ tuyển dụng nhân sự, lên menu đến đặt hàng nguyên vật liệu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý