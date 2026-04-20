Elon Musk gây xúc động

Tỷ phú Elon Musk khiến nhiều người cảm động khi trực tiếp trả lời và thực hiện di nguyện của một người hâm mộ nhỏ tuổi để lại trước khi qua đời vì ung thư.

Liv Perrotto, cô bé 15 tuổi kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư, từ lâu đã luôn mơ ước được gặp tỷ phú Elon Musk. Chỉ vài ngày trước khi qua đời, Liv đã có cơ hội trò chuyện qua điện thoại với vị CEO của SpaceX, nhưng do vấn đề sức khỏe, cô đã phải xin hẹn gọi lại sau.

Tiếc thay, Liv đã không còn đủ sức để chờ đợi cuộc gọi ấy. Trước khi qua đời vào tháng 1, cô bé để lại bên giường ngủ một mảnh giấy ghi tay với 8 câu hỏi dành riêng cho tỷ phú Musk như một lời nhắn gửi cuối cùng về những ước nguyện còn dang dở.

Với hy vọng thực hiện tâm nguyện của con gái, bà Rebecca Perrotto, mẹ của Liv, đã chia sẻ danh sách này lên mạng xã hội X thông qua nhà bình luận Glenn Beck. Ông Beck sau đó đã đăng câu chuyện lên mạng xã hội X, thu hút gần 2 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt tương tác.

Liv Perrotto và chú chó linh vật "Asteroid" của cô bé trên tàu Dragon huấn luyện phi hành đoàn, trong chuyến tham quan trụ sở của SpaceX. Ảnh: Rebecca Perrotto.

Theo lời kể từ gia đình, Liv đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về các dự án công nghệ của Elon Musk. Những câu hỏi của cô bé bao hàm nhiều lĩnh vực, xoay quanh các chủ đề từ công nghệ của Tesla, niềm đam mê anime Nhật Bản cho đến những ý tưởng thiết kế sáng tạo của chính cô dành cho sứ mệnh không gian Polaris Dawn.

Hôm 19/4, Elon Musk trực tiếp phản hồi bài đăng trên X. Ông không chỉ trả lời ngắn gọn mà còn đi sâu vào từng thắc mắc của cô bé 15 tuổi. Về mặt công nghệ, Musk cho biết ông chưa có kế hoạch sản xuất điện thoại nhưng sẽ sớm ra mắt mô hình nhà hàng Tesla Diner. Ông cũng tiết lộ sở thích cá nhân khi khẳng định bộ anime yêu thích nhất của mình là Your Name và ông rất yêu thích văn hóa Nhật Bản.

Bên cạnh những câu hỏi về kỹ thuật, Musk còn thể hiện sự đồng cảm khi trả lời những câu hỏi mang tính cá nhân hơn. Ông xác nhận có biết đến ca sĩ ảo Hatsune Miku và chia sẻ những kỷ niệm đẹp về thành phố Kyoto.

Sự tương tác này đã nhận được hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự xúc động trước hành động tử tế của ông dành cho người hâm mộ nhí.

Elon Musk đã trực tiếp trả lời danh sách câu hỏi của Liv trên X. Ảnh: Glenn Beck.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cuộc đối thoại gián tiếp này là về "Asteroid" - một chú chó bông Shiba Inu do chính Liv thiết kế. Liv mong muốn chú chó này trở thành linh vật cho các nhiệm vụ của SpaceX trong tương lai.

Đáp lại yêu cầu này, Musk đã viết ngắn gọn: “Được chứ”, kèm theo một biểu tượng mặt cười, chính thức xác nhận việc đưa thiết kế của cô bé vào chương trình không gian thực tế.

Hành động này không chỉ là lời an ủi dành cho gia đình Perrotto mà còn biến di sản của Liv trở thành một phần trong lịch sử của SpaceX.

“Thật là một hành động đẹp đẽ”, nhà bình luận Glenn Beck bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi chứng kiến những mong ước của Liv lần lượt trở thành hiện thực.

Đối với bà Rebecca, những dòng trả lời của CEO SpaceX là một niềm an ủi vô giá dù con gái bà không còn có thể trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc này. "Tôi ước gì con bé có thể ở đây để thấy điều này", bà trực tiếp nhắn gửi đến Elon Musk trên mạng xã hội X.