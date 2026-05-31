Eze và Gabriel không sai khi nhấp trước cú phạt đền

Cả Eze và Gabriel đều nhấp nhả trước khi thực hiện cú sút. Thống kê cho thấy cầu thủ dừng lại ít nhất một giây trước khi sút phạt đền có thể đạt tỷ lệ thành công hơn 80%.

Giấc mơ chinh phục UEFA Champions League đầu tiên trong lịch sử Arsenal đã tan vỡ theo cách đau đớn nhất. Tại Budapest, "Pháo thủ" đã ở rất gần thiên đường, nhưng cuối cùng vẫn phải nhìn Paris Saint-Germain nâng cao chiếc cúp danh giá sau loạt sút luân lưu cân não.

Trên chấm luân lưu, sự khắc nghiệt của bóng đá đã giáng đòn mạnh vào Arsenal. Sau khi Eberechi Eze đá hỏng, David Raya thắp lại hy vọng bằng một pha cản phá xuất thần. Thế nhưng ở loạt sút quyết định, Lucas Beraldo thực hiện thành công cho PSG, trong khi Gabriel Magalhaes đưa bóng vọt xà trong nỗi thất vọng tột cùng.

Điểm chung của cả hai pha sút phạt đền hỏng ăn này đều là những nhịp nhấp nhả của Eze và Gabriel trước khi thực hiện cú sút. Nhiều fan hâm mộ đã chỉ trích hành động này, nhưng dưới góc nhìn khoa học, đây chính là bí mật mà các cầu thủ chuyên nghiệp chưa tiết lộ.

Nhịp dừng cần thiết

Thoạt nhìn, một quả phạt đền có vẻ đơn giản, nhưng đằng sau đó là một câu chuyện hấp dẫn về tâm lý học. Tỷ lệ sút phạt đền thành công thường ở mức 85% trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng con số này tụt giảm thê thảm xuống chỉ còn 76% khi bước vào những loạt sút luân lưu cân não.

Eberechi Eze có nhịp nhấp nhả khá lâu trước khi tung ra cú sút phạt đền hỏng ăn. Ảnh: Alamy.

Phần lớn người hâm mộ đều nhớ đến những khoảnh khắc thót tim khi các cầu thủ bước chậm rãi lên chấm phạt đền. Thực tế, yếu tố thời điểm đóng vai trò lớn hơn những gì chúng ta tưởng.

Theo thống kê, những cầu thủ sút quá vội vàng sau tiếng còi của trọng tài, dưới 200 mili giây chỉ đạt tỷ lệ thành công 57%. Ngược lại, người dừng lại ít nhất một giây để lấy lại sự điềm tĩnh có thể chuyển hóa thành công hơn 80% số cú sút. Nuno Mendes là một ví dụ điển hình cho thống kê này khi anh chỉ thực hiện bước chạy đà ngắn và không có nhịp dừng lại nào trước khi tung ra cú sút. Kết quả, David Raya đã hoàn toàn bắt bài và đổ người chính xác để cản phá.

Sự kiên nhẫn này cho phép não bộ có thời gian chuẩn bị cho một chuỗi hành động vận động phức tạp sắp tới. Thống kê cho thấy các cầu thủ người Anh thường có tỷ lệ sút phạt đền thành công thấp hơn các quốc gia khác vì họ có xu hướng sút quá vội vàng.

Đó cũng là lý do vì sao dưới thời HLV Gareth Southgate, tuyển Anh bắt đầu cải thiện khả năng sút phạt đền nhờ cộng tác với giáo sư về bóng đá và tâm lý học Geir Jordet, người đã phân tích mọi loạt sút luân lưu tại World Cup, EURO và Champions League kể từ năm 1976.

Từ bước chạy đà, góc độ, tốc độ, kỹ thuật hít thở, khu vực sút tối ưu cho đến thủ môn, mọi chi tiết đều được phân tích kỹ lưỡng.

Jordet nêu chi tiết về những tổn thất về mặt tâm lý, cảm xúc và thể chất mà những sự kiện này có thể gây ra cho một cầu thủ bóng đá. Đối với nhiều người, đây là trải nghiệm tàn khốc nhất, không giống bất kỳ điều gì khác mà họ phải chịu đựng trên sân cỏ.

Điều tạo nên một quả phạt đền tốt trước hết phải nằm ở chính người sút. Tâm lý đóng vai trò then chốt khi bước lên chấm 11 m. Một chuyên gia sút phạt đền sẽ biết mình phải sút vào đâu và không bị sao nhãng cho đến khi bóng rời chân.

Những cầu thủ dừng lại ít nhất một giây để lấy lại sự điềm tĩnh có thể chuyển hóa thành công hơn 80% số cú sút. Ảnh: Alamy.

Ví dụ điển hình nhất cho kiểu đá nhấp nhả này có thể kể đến Ivan Toney, người được Jordet nhận định là cầu thủ đá phạt đền an toàn nhất mà nước Anh có, thậm chí còn hơn cả Harry Kane. Trong bước chạy đà, thay vì giảm tốc, Toney thường đi chậm về phía quả bóng, nhưng sau đó có thể tăng tốc khi nhìn thấy thủ môn không muốn di chuyển sớm.

Nếu người gác đền không di chuyển, người sút sẽ tăng tốc độ một chút trong những bước chạy đà cuối. Khi thủ môn đã chọn đứng im, họ không thể tạo ra lực bật đủ để với tới các khu vực góc trên của khung thành.

Cuộc chiến tâm lý

Tuy nhiên, sự do dự quá lâu trước khi sút có thể là dấu hiệu của việc suy nghĩ quá mức. Kỷ lục thuộc về Marcus Rashford, tại Euro 2020 khi anh cần 11 giây sau tiếng còi trọng tài để sút và đưa bóng trúng cột dọc.

Megan Rapinoe cũng sút phạt đền vọt xà ngang tại World Cup nữ 2023 sau một khoảng thời gian dừng lại lâu hơn bình thường.

Thứ tự thực hiện cú sút là một yếu tố mang tính sống còn quyết định đội nào sẽ giành chiến thắng. Một nghiên cứu trên 1.343 quả phạt đền trong 129 loạt sút luân lưu đã tiết lộ rằng những đội được quyền đá trước giành chiến thắng tới 60,5%.

Áp lực cũng tạo ra một động lực học thú vị. Cụ thể, các cầu thủ thực hiện thành công tới 92% số quả phạt đền có ý nghĩa định đoạt chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, tỷ lệ này lại rơi tự do xuống dưới 60% nếu cú sút hỏng đồng nghĩa với việc đội bóng bị loại.

Về mặt tâm lý, nó phản ánh rõ nét hiệu ứng "Ám ảnh sợ mất mát" (Loss Aversion). Khái niệm này do hai nhà tâm lý học Daniel Kahneman và Amos Tversky đề xướng, chỉ ra rằng con người có xu hướng phản ứng dữ dội trước nguy cơ đánh mất thứ mình đang có, mạnh hơn nhiều so với động lực giành lấy phần thưởng tương đương.

Nuno Mendes là người duy nhất sút hỏng bên phía PSG. Hậu vệ này chỉ thực hiện chạy đà ngắn, không dừng lại trước khi sút và hoàn toàn bị thủ môn Raya bắt bài. Ảnh: Alamy.

Tâm lý học chỉ ra rằng con người cảm nhận nỗi đau thất bại sâu sắc hơn niềm vui chiến thắng. Nỗi sợ hãi thất bại trở nên khổng lồ đến mức thành công bị xem nhẹ, đặc biệt là trong những khoảnh khắc áp lực cao. Kết quả, cầu thủ bắt đầu coi quả phạt đền là một "mối đe dọa" thay vì một "cơ hội".

Quãng đường bước lên chấm 11 m cũng có thể định hình cú sút thành công hay thất bại. Nghiên cứu cho thấy những cầu thủ vội vã lùi đà sau khi đặt bóng chỉ đạt tỷ lệ thành công 58%.

Trong khi đó, cầu thủ dành ra hơn một giây để chuẩn bị sẽ thành công trong khoảng 80% số cú sút. Thêm vào đó, việc lảng tránh ánh mắt của thủ môn trong lúc chuẩn bị khiến cầu thủ dễ đá hỏng hơn.

Hành vi này phá vỡ sự tập trung, bộc lộ sự lo lắng và giúp thủ môn đoán được hướng sút. Các ngôi sao hàng đầu biến quãng đường đi bộ này thành một phần của chuỗi thói quen chuẩn bị. Họ hít thở sâu để duy trì sự điềm tĩnh và dán mắt vào khung thành để khóa chặt sự tập trung.

Ngôn ngữ cơ thể cũng tiết lộ sự tự tin hay hoài nghi của một cầu thủ trước cú sút. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thủ môn đánh giá những cầu thủ có ngôn ngữ cơ thể "áp đảo" cao hơn những người có tư thế "phục tùng".

Điều này khiến các thủ môn cảm thấy bị đe dọa bởi những cầu thủ tự tin, từ đó làm giảm độ chính xác trong khâu ra quyết định của họ. Eden Hazard là một chuyên gia tận dụng lợi thế tâm lý này bằng cách duy trì một tư thế điềm tĩnh và đầy tự tin trong suốt quá trình chạy đà.