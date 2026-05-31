Nvidia bị thách thức?

Computex 2026 nhiều khả năng vẫn xoay quanh những tiến bộ, thách thức trong lĩnh vực AI toàn cầu, nhất là với những đối thủ của Nvidia.

Jensen Huang, CEO Nvidia, tham gia một sự kiện tại Đài Bắc ngày 27/5. Ảnh: Bloomberg.

Dự kiến diễn ra tại Đài Loan từ ngày 2/6, Computex 2026 là một trong những sự kiện công nghệ lớn trên toàn cầu. Năm nay, trọng tâm của Computex tiếp tục xoay quanh AI, các vấn đề nổi bật như khủng hoảng cung ứng chip và thách thức với ngôi vương của Nvidia.

Từng là nơi quy tụ các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực máy tính, Computex giờ đây trở thành nơi trình diễn nhiều xu hướng AI mới. Những công ty phần cứng đang nhận làn sóng đầu tư lớn từ Meta hay OpenAI, tạo ra thế hệ lãnh đạo và tỷ phú tiếp theo.

Bất chấp tác động tích cực, sự bùng nổ của AI cũng dấy lên lo ngại khi lợi nhuận chỉ tập trung vào nhóm doanh nghiệp nhỏ và lao động chuyên môn cao, trong khi nhóm còn lại có khả năng tụt hậu phía sau.

Thách thức ngôi vương của Nvidia

Intel đang vực dậy dưới thời CEO Lip-Bu Tan. Ông xây dựng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump, giúp Intel gầy dựng lại vị thế nhà sản xuất chip hàng đầu nước Mỹ. Giá cổ phiếu công ty tăng gấp 6 lần trong năm qua.

Theo Bloomberg, việc Intel trở lại có thể đe dọa vị thế dẫn đầu của Nvidia. Đây không phải đối thủ duy nhất khi Cristiano Amon, CEO Qualcomm, sẽ công bố những kế hoạch mới trong lĩnh vực AI.

Trước đó, Qualcomm đã đạt thỏa thuận cung cấp chip trung tâm dữ liệu cho ByteDance. Đây là bước đi mới nhất của Qualcomm nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh từ chip điện thoại sang hạ tầng AI.

Tăng trưởng cổ phiếu của Nvidia và một số đối thủ trong 12 tháng gần nhất. Ảnh: Bloomberg.

Arm cũng tham gia cuộc đua khi CEO Rene Haas dự kiến công bố kế hoạch bán chip do công ty tự phát triển. Từng thiết kế bản vẽ và kiến trúc bán dẫn cho Qualcomm, Apple hay MediaTek, động thái tự làm chip cho thấy Arm sẽ cạnh tranh trực tiếp với các khách hàng lớn.

Tình trạng khủng hoảng chuỗi cung ứng chưa có dấu hiệu kết thúc. Ngày 28/5, Emily Hong, Chủ tịch Wiwynn Corp, một trong những nhà sản xuất máy chủ lớn nhất cho Nvidia, nhấn mạnh tình hình có thể kéo dài đến cuối năm 2027. Bà đánh giá nhu cầu phần cứng trung tâm dữ liệu trong 3-5 năm tới vẫn rất cao.

Chia sẻ với Bloomberg, Hong cho biết việc gián đoạn sản xuất chưa xảy ra, nhưng chi phí đang tăng rất cao. Doanh nghiệp này cần thêm vốn để điều hành hoạt động kinh doanh.

Theo dữ liệu từ IDC, doanh thu thị trường chip nhớ dự kiến tăng gấp đôi, đạt 595 tỷ USD trong năm nay. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn sẵn sàng trả giá cao để đảm bảo nguồn cung.

Micron vừa gia nhập nhóm công ty vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ nhu cầu chip nhớ cao. Ảnh: Bloomberg.

Sự bùng nổ về lợi nhuận giúp vốn hóa Micron và SK Hynix đạt 1.000 tỷ USD cùng Samsung Electronics, song cũng gây bất đồng lớn trong lực lượng lao động, những người cảm thấy khoản thưởng không tương xứng tốc độ tăng trưởng.

Ngoài bộ nhớ, các lãnh đạo ngành cũng lo ngại tình trạng thiếu hụt CPU, do sự phổ biến của AI suy luận và những nền tảng tác nhân (agent), bên cạnh chip mạng để truyền dữ liệu.

Kết nối quang học đang trở thành xu hướng mới trên thị trường. Nền tảng Vera Rubin sắp tới từ Nvidia có thể đẩy mạnh nhu cầu truyền dữ liệu tốc độ cao. Điều này khiến giá cổ phiếu một số công ty như Nokia tăng vọt, dù trước đây không liên quan đến cơ sở hạ tầng AI.

"Chúng ta sẽ thấy hạ tầng AI và AI vật lý thống trị triển lãm. Đây là sự kết hợp giữa đa dạng hóa và mong muốn nắm bắt thị trường AI đang phát triển nhanh", nhà phân tích Anshel Sag từ Moor Insights & Strategy nhận định.

Bài toán với các hãng máy tính

Địa chính trị cũng trở thành "làn sóng ngầm" tại triển lãm, dù nhiều khả năng không được các lãnh đạo đề cập trên sân khấu.

Theo Bloomberg, vai trò tương lai của Trung Quốc vẫn là ẩn số. Tham vọng từ đất nước tỷ dân trong lĩnh vực AI và sản xuất chip khiến chính quyền Mỹ lo ngại trong bối cảnh địa chính trị leo thang.

Ngày 26/5, Huawei gây chú ý khi công bố lộ trình thu hẹp khoảng cách với TSMC. Kết quả này đạt được bất chấp việc Mỹ hạn chế Trung Quốc tiếp cận thiết bị sản xuất chip tiên tiến.

Đây sẽ là chủ đề thu hút nhiều quan tâm tại triển lãm, câu hỏi có thể xoay quanh năng lực cạnh tranh của Huawei với TSMC và Nvidia.

Làn sóng AI cũng giúp các hãng máy tính tăng trưởng. Nhờ mở rộng sang mảng hạ tầng, cổ phiếu Dell ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ khi trở lại thị trường chứng khoán vào tháng 12/2018.

MacBook Neo trở thành rắc rối với ngành công nghiệp PC. Ảnh: Bloomberg.

Trong tháng 5, giá cổ phiếu Lenovo tăng 105%, tốc độ tăng theo tháng lớn nhất từ năm 1999. Đà tăng trưởng đến từ doanh thu AI tích cực, bù đắp áp lực do chi phí linh kiện tăng.

Thị trường máy tính cá nhân truyền thống đang thu hút sự chú ý khi Apple bất ngờ gia nhập phân khúc laptop giá rẻ. Mẫu MacBook Neo giá 600 USD ban đầu ghi nhận doanh số tốt, gây áp lực lên đối thủ trong bối cảnh biên lợi nhuận sản phẩm giá rẻ khá thấp.

Dữ liệu từ inSpectrum cho thấy giá giao ngay của một số sản phẩm bộ nhớ tăng hơn 600% trong năm qua. Chỉ có vài doanh nghiệp lớn như Apple hay Lenovo mới có thể kiểm soát chi phí, giữ giá ổn định.

"MacBook Neo là rắc rối lớn với ngành công nghiệp PC. Các hãng máy tính được kỳ vọng có động thái đáp trả tại triển lãm", Bryan Ma, Giám đốc nghiên cứu từ IDC, cho biết.