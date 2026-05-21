Sự bùng nổ từ tác nhân AI (AI agent) cùng nhu cầu điện toán trung tâm dữ liệu khổng lồ đã đẩy doanh thu của Nvidia đạt mức kỷ lục 82 tỷ USD.

Doanh thu Nvidia lập kỷ lục mới nhờ sự bùng nổ của tác nhân AI (AI agent). Ảnh: Reuters.

Nvidia ngày 21/5 gây bất ngờ cho Phố Wall với báo cáo doanh thu và lợi nhuận đạt kỷ lục, được thúc đẩy bởi nhu cầu điện toán trung tâm dữ liệu tăng vọt và sự bùng nổ chóng mặt của các ứng dụng tác nhân AI (AI agent).

Cụ thể, doanh thu quý I/2026 của Nvidia đạt 81,6 tỷ USD , tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt 3,4% so với mức dự báo 78,9 tỷ USD từ các nhà phân tích do FactSet khảo sát.

Lợi nhuận ròng của gã khổng lồ sản xuất GPU cũng đạt 58,3 tỷ USD trong quý, cao gấp 3 lần kết quả của năm trước và vượt 36,5% so với con số 42,9 tỷ USD mà giới phân tích từng kỳ vọng.

"Nhu cầu đang tăng trưởng theo đường parabol. Lý do rất đơn giản là kỷ nguyên của tác nhân AI đã chính thức bắt đầu", CEO Jensen Huang phát biểu.

Mức doanh thu cao kỷ lục này được dẫn dắt bởi sự tăng trưởng trong mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia, đặc biệt là doanh số phần cứng điện toán – bao gồm các bộ xử lý đồ họa (GPU) và nhiều dòng chip khác của hãng.

Doanh số phần cứng mạng cũng tăng gấp 3 lần so với một năm trước, chạm mốc kỷ lục 14,8 tỷ USD . Kết quả này là minh chứng mới nhất cho thấy các tập đoàn công nghệ lớn đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào doanh số phần cứng, đặc biệt là chip silicon, để thúc đẩy lợi nhuận.

Nhiều "ông lớn" khác cũng đang nhảy vào bữa tiệc chip bán dẫn. Tuần này, Google và quỹ đầu tư tư nhân Blackstone đã công bố mối quan hệ đối tác trị giá 5 tỷ USD để ra mắt một công ty trung tâm dữ liệu sử dụng các bộ xử lý TPU tùy chỉnh của Google.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy gã khổng lồ tìm kiếm đang nhăm nhe cạnh tranh trực tiếp với Nvidia bằng cách bán chip cho các khách hàng bên ngoài.

Bên cạnh đó, Cerebras Systems – một startup chuyên sản xuất các dòng chip cỡ lớn được tinh chỉnh để chạy siêu tốc các mô hình AI – đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng vọt sau khi huy động thành công 5,6 tỷ USD trong đợt IPO lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026.

Sự cuồng nhiệt của thị trường đối với phần cứng AI cũng được phản ánh qua khối lượng giao dịch M&A (mua bán và sáp nhập) khổng lồ.

Theo dữ liệu từ PitchBook, trong năm 2025, đã có 121 thương vụ liên quan đến các công ty bán dẫn, con số nhanh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử ngành này. Tổng giá trị các giao dịch lên tới 64,2 tỷ USD , mức cao nhất kể từ năm 2020.