Chiến thắng quan trọng của Samsung

Công đoàn Samsung Electronics quyết định hoãn đình công 18 ngày sau khi đạt thỏa thuận sơ bộ với ban lãnh đạo về chế độ thưởng cho bộ phận chip.

Cuộc biểu tình diễn ra từ tháng trước liên quan đến chính sách lương, thưởng của nhân sự Samsung. Ảnh: Reuters.

Công đoàn Samsung Electronics đã quyết định hoãn kế hoạch đình công dự kiến diễn ra từ ngày 21/5, sau khi hai bên đạt thỏa thuận sơ bộ về hệ thống thưởng hiệu suất. Thỏa thuận được ký kết vào tối 20/5, chấm dứt bế tắc đàm phán kéo dài từ tháng 11/2025 và xua tan nguy cơ gián đoạn sản xuất chip AI quy mô lớn.

Thỏa thuận sơ bộ sẽ được đưa ra bỏ phiếu bởi hơn 70.000 thành viên công đoàn từ 14h ngày 23/5 đến 10h ngày 27/5. Nếu được thông qua, thương lượng tiền lương sẽ chính thức kết thúc.

Đây là kết quả của một phiên đàm phán kéo dài sau khi phiên hòa giải do Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia chủ trì kết thúc mà không đạt được đồng thuận vào ngày hôm trước. Bộ trưởng Lao động Kim Young-hoon đã trực tiếp tham dự phiên đàm phán cuối cùng, cho thấy nỗ lực của chính phủ đối với tranh chấp lao động tại tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Trước đó, Thủ tướng Kim Min-seok cảnh báo chính phủ có thể sử dụng quyền hòa giải khẩn cấp, cho phép Seoul đình chỉ cuộc đình công tới 30 ngày, nếu công đoàn tiến hành đình công toàn diện.

Lãnh đạo công đoàn Samsung Electronics Choi Seung-ho (phải), Bộ trưởng Lao động Kim Young-hoon (giữa) và Trưởng bộ phận Nhân sự tại Samsung DS Yeo Myung-koo (áo xanh, trái) sau khi đạt thỏa thuận. Ảnh: Press Corp.

Theo thỏa thuận, Samsung sẽ lập một khoản thưởng hiệu suất đặc biệt dành cho bộ phận sản xuất chip DS (Device Solutions), được tài trợ từ 10,5% các chỉ số kinh doanh được hai bên cùng chọn. Cộng với mức thưởng cơ bản tăng lên 1,5%, tổng tỷ lệ chi trả sẽ đạt 12%. Khoản thưởng đặc biệt sẽ được thanh toán hoàn toàn bằng cổ phiếu quỹ sau thuế, một phần trong số đó sẽ bị khóa trong thời gian nhất định. Thỏa thuận có hiệu lực trong 10 năm và chỉ được kích hoạt khi công ty đạt mức lợi nhuận hoạt động tối thiểu.

Điểm tranh cãi cuối cùng trong đàm phán là tỷ lệ phân bổ thưởng trong nội bộ bộ phận DS. Hai bên đã đồng ý phân bổ 40% đồng đều cho toàn bộ phận và 60% dựa trên kết quả của từng mảng kinh doanh. Các bộ phận thua lỗ sẽ nhận ít hơn, nhưng quy định này có một năm ân hạn trước khi áp dụng.

Trước đó, công đoàn yêu cầu phân bổ 70% đồng đều và 30% theo hiệu suất. Phía công ty phản đối, lập luận rằng các mảng đúc chip và thiết kế chip vẫn đang thua lỗ, nên tăng tỷ lệ chia đều sẽ xói mòn nguyên tắc trả thưởng theo hiệu suất.

"Khen thưởng những nơi tạo ra kết quả là nguyên tắc cơ bản của chính sách lương thưởng", Yeo Myung-koo, Trưởng bộ phận Nhân sự tại Samsung DS, cho biết sau khi ký kết. Lãnh đạo công đoàn Choi Seung-ho cũng xin lỗi người dân vì đã gây lo ngại, đồng thời cam kết nỗ lực ổn định quan hệ lao động tại Samsung.

Tính đến tối 20/5, đã có 48.000 thành viên công đoàn đăng ký tham gia đình công. Nếu cuộc đình công xảy ra, thiệt hại ước tính có thể lên tới 100 nghìn tỷ won (khoảng 66,3 tỷ USD ), theo số liệu được công đoàn đưa ra trước đó.

Tranh chấp nổ ra trong bối cảnh Samsung đang hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư AI toàn cầu. Hãng hiện nắm 36% thị phần chip DRAM và khoảng một phần ba thị phần NAND flash toàn cầu trong quý IV/2025, theo dữ liệu từ TrendForce. Người lao động cho rằng họ xứng đáng được hưởng nhiều hơn từ khoản lợi nhuận kỷ lục mà công ty ghi nhận nhờ nhu cầu chip HBM phục vụ hạ tầng AI tăng vọt.

Dù thỏa thuận sơ bộ đã đạt được, Samsung vẫn còn một thách thức nội bộ cần giải quyết. Trong quá trình đàm phán, công đoàn viên từ bộ phận Device Experience phụ trách mảng điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng phản ánh rằng yêu cầu của họ bị bỏ qua. Một số thậm chí đã nộp đơn kiện yêu cầu đình chỉ đàm phán.