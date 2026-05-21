Thứ tiếp theo tăng giá điên rồ trong thời AI

Sự bùng nổ của AI đang khiến tụ điện gốm đa lớp tăng giá phi mã, biến linh kiện siêu nhỏ này thành tâm điểm mới của giới đầu tư toàn cầu.

Cơn sốt AI không chỉ làm giàu cho các nhà sản xuất chip như Nvidia mà đang ảnh hưởng mạnh sang các ngành công nghiệp linh kiện phụ trợ cơ bản. Trong đó, tụ điện gốm đa lớp (MLCC) - linh kiện siêu nhỏ đóng vai trò làm bộ đệm điện trên bo mạch, đang trở thành mục tiêu săn đón mới của thị trường đầu tư.

Nguyên nhân cốt lõi đến từ cơn khát năng lượng khổng lồ của hệ thống phần cứng AI. Các máy chủ AI thế hệ mới chứa đầy các chip đồ họa (GPU) hiệu năng cao, tiêu thụ lượng điện năng gấp 10 lần so với các máy chủ truyền thống. Điều này đòi hỏi một số lượng tụ điện lớn hơn nhiều để quản lý, lọc nhiễu và ổn định dòng điện, tránh sự cố quá tải.

Theo nghiên cứu từ TrendForce, một máy chủ AI tiêu chuẩn cần khoảng 28.000 tụ điện MLCC, cao gấp 13 lần so với cấu hình của một máy chủ thông thường. Trên các bo mạch riêng lẻ, kiến trúc thế hệ tiếp theo của Nvidia dự kiến cần tới 12.000 đơn vị MLCC, gần gấp đôi con số 6.500 của nền tảng đang lưu hành hiện tại. Việc nâng cấp thiết kế này buộc các nhà sản xuất hệ thống phải thu mua linh kiện với số lượng chưa từng có.

Giới phân tích dự báo giá MLCC toàn cầu sẽ chính thức đảo chiều tăng trở lại trong thời gian tới, chấm dứt chuỗi sụt giảm liên tục kéo dài suốt 3 năm qua do suy thoái kinh tế.

Thị trường chứng khoán đã nhanh chóng phản ứng tích cực với xu hướng dịch chuyển công nghệ này. Cổ phiếu của các tập đoàn dẫn đầu ngành tại Nhật Bản và Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc.

Murata Manufacturing - doanh nghiệp đang đứng đầu thị trường, dự kiến doanh số tụ điện liên quan đến máy chủ sẽ tăng tới 90% trong năm nay. Giá cổ phiếu của hãng đã tăng gần 90% kể từ đầu năm. Trong khi đó, Samsung Electro-Mechanics chứng kiến cổ phiếu bứt phá ngoạn mục tới 265% và đang tiến hành đàm phán tăng giá bán với các khách hàng lớn.

Tại thị trường Trung Quốc, làn sóng đầu tư vào chuỗi cung ứng này cũng diễn ra sôi động. Cổ phiếu của Guangdong Fenghua Advanced Technology liên tục tăng trần trong nhiều phiên liên tiếp, với mức tăng lần lượt là 10%, 9% và 5% trong 3 ngày 18-19-20/5.

Tương tự, Chaozhou Three-Circle cũng ghi nhận mức tăng kịch trần 10% trong phiên19/5. Giá cổ phiếu của cả hai doanh nghiệp nội địa này đều đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua nhờ chiến lược đẩy mạnh chuyển dịch sang phân khúc tụ điện cao cấp cho xe điện và trung tâm dữ liệu.

Giới phân tích tại Trung Quốc nhận định mảng MLCC hoàn toàn có thể lặp lại kỳ tích tăng trưởng phi mã mà ngành mô-đun quang học (optical module) từng đạt được trước đây.

“Xu hướng này phản ánh sự thay đổi lớn trong chuỗi cung ứng, nơi các linh kiện thụ động đang trở thành yếu tố then chốt quyết định hiệu năng của toàn bộ hệ thống AI”, một chuyên gia phân tích tại China Securities nhận định.