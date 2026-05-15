Sony làm chuyện không ai hiểu nổi

Sony đang đối mặt với làn sóng chỉ trích khi tung ra bộ ảnh quảng bá tính năng AI trên smartphone Xperia 1 VIII với chất lượng "xấu" đến bất ngờ.

Xperia 1 VIII - flagship mới nhất của Sony đang gây tranh cãi vì quảng cáo 'lố'. Ảnh: Sony.

Sony vừa ra mắt tính năng "AI Camera Assistant" trên dòng điện thoại cao cấp Xperia 1 VIII. Hãng kỳ vọng công nghệ này sẽ giúp người dùng tối ưu hóa màu sắc và ánh sáng. Tuy nhiên, thực tế triển khai lại đang đi ngược với mong đợi.

Trên mạng xã hội, Sony đã đăng tải loạt ảnh so sánh trước và sau khi dùng AI. Những bức ảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chê bai. Thay vì làm đẹp hơn, thuật toán AI của Sony lại khiến ảnh bị cháy sáng, đẩy màu sắc lên rực rỡ quá mức và làm mất toàn bộ các chi tiết vùng tối. Tổng thể bức ảnh sau chỉnh sửa trông cực kỳ thiếu tự nhiên và kém thẩm mỹ.

Sự việc trở nên cao trào khi Carl Pei, CEO của hãng điện thoại Nothing, lên tiếng. Ông đã chia sẻ lại bài đăng của Sony kèm theo một câu hỏi đầy tính mỉa mai.

Loạt ảnh so sánh trước - sau can thiệp của trợ lý ảnh AI được Sony quảng bá cho Xperia 1 VIII. Ảnh: Sony.

“Đây chắc hẳn là một hình thức câu tương tác (engagement farming)?”, ông Pei cho biết. Nhận định này ám chỉ việc Sony cố tình đăng ảnh xấu để thu hút sự chú ý tiêu cực.

Nhiều người dùng Internet cũng hưởng ứng bằng cách đăng tải những bức ảnh tự chỉnh sửa cho cháy sáng quá mức để "cảm ơn" tính năng AI mới của Sony vì đã giúp ảnh của họ trở nên 'nổi bật' theo cách mỉa mai.

Cộng đồng người hâm mộ Sony lâu năm cảm thấy thất vọng. Triết lý của dòng Xperia vốn là sự chân thực từ máy ảnh chuyên nghiệp Alpha. Việc áp dụng AI quá đà đã phá hỏng bản sắc này. Nhiều chuyên gia nhiếp ảnh nhận xét rằng các tấm hình gốc trông hài hòa hơn nhiều so với bản sau khi chỉnh sửa.

Có nhiều giả thuyết được đặt ra xung quanh sự cố này. Một số ý kiến cho rằng đây là sai lầm trong khâu kiểm duyệt nội dung của bộ phận marketing. Họ đã chọn những ví dụ không tiêu biểu, làm lộ ra điểm yếu của thuật toán.

Giả thuyết nhân viên truyền thông Sony bị "nhầm" cũng không hợp lý vì hình ảnh tương tự cũng xuất hiện trên trang web chính thức của hãng. Ảnh: Sony.

Trong khi đó, phe giả thuyết khác lại tin rằng đây là chiêu trò truyền thông. Bằng cách tạo ra tranh cãi, Sony đã khiến cái tên Xperia 1 VIII phủ sóng khắp các mặt báo.

Hiện tại, phía Sony vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào. Hãng cũng chưa gỡ bỏ những hình ảnh gây tranh cãi này. Người dùng đang chờ đợi các bản cập nhật phần mềm tiếp theo. Họ hy vọng Sony sẽ tinh chỉnh lại AI để giữ vững danh tiếng của một "ông lớn" trong ngành nhiếp ảnh.

Dù mục đích thực sự của Sony là tạo ra một công cụ sáng tạo hay đây chỉ là một sự cố về mặt hình ảnh, làn sóng phản đối hiện tại chắc chắn đã tạo ra một hiệu ứng truyền thông không mong muốn cho Xperia 1 VIII. Người dùng sẽ phải chờ đợi xem liệu Sony có tung ra một bản cập nhật phần mềm để tinh chỉnh lại thuật toán AI này không.