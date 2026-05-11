Cú lừa điện thoại Trump

Gần một năm sau ngày ra mắt, chiếc điện thoại của Trump Mobile vẫn chưa được mở bán. Theo các chuyên gia, nó có thể sẽ chẳng bao giờ đến tay người dùng.

Ra mắt vào tháng 6/2025, thương hiệu Trump Mobile của Trump Organization từng tuyên bố sẽ phát hành mẫu smartphone T1 với lời hứa về một thiết bị "sản xuất hoàn toàn tại Mỹ" (Made in USA).

Đây từng là một sản phẩm thu hút sự chú ý lớn từ những người ủng hộ Tổng thống Trump. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa một ai thực sự được cầm nó trên tay.

Theo báo cáo của IBTimes, khoảng 590.000 người đã đặt cọc 100 USD cho chiếc smartphone có giá bán lẻ dự kiến là 499 USD này. Mặc dù đã thu về khoản tiền ứng trước lên tới khoảng 59 triệu USD , Trump Mobile vẫn chưa giao được bất kỳ một sản phẩm nào cho khách hàng.

Và khi cột mốc một năm đang đến rất gần, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chiếc điện thoại này sẽ xuất hiện.

Lộ trình liên tục bị trì hoãn

T1 Phone được công bố lần đầu tháng 6/2025. Kể từ đó, dự án liên tục gặp trục trặc.

Mẫu smartphone T1. Ảnh: Trump Mobile.

Trump Mobile được giới thiệu là lựa chọn thay thế cho các nhà mạng lớn của Mỹ, hướng đến nhóm người tiêu dùng bảo thủ. Theo công bố, thiết bị và dịch vụ sẽ gắn liền với các đặc điểm "thuần Mỹ", như điện thoại được sản xuất trong nước và tổng đài chăm sóc khách hàng đặt tại Mỹ.

"Đây là mẫu điện thoại gọn gàng, màu vàng được tạo ra với hiệu năng mạnh mẽ, tự hào được thiết kế và tạo ra ở Mỹ cho những khách hàng chờ đợi những gì tốt nhất từ nhà mạng của họ", trang web của tập đoàn Trump giới thiệu về mẫu T1.

Phát biểu trong lễ ra mắt, Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump cho biết dịch vụ sẽ đi kèm các tiện ích như hỗ trợ khám bệnh từ xa, cứu hộ xe hơi và nhắn tin không giới hạn tới 100 quốc gia. Tất cả đều được gói gọn trong một khoản phí cố định hàng tháng.

Dù mang thương hiệu Trump, điện thoại và dịch vụ di động thực chất không do Trump Organization trực tiếp sản xuất hay vận hành. Thương hiệu "Trump" được cấp phép cho đối tác thứ 3, tương tự nhiều thương vụ nhượng quyền khác của tập đoàn.

Dù cam kết sản xuất điện thoại tại Mỹ, nhưng Trump Mobile nhanh chóng gỡ bỏ thông tin này sau khi các chuyên gia chỉ ra điều đó gần như bất khả thi.

Theo công bố từ trang web, T1 có màn hình AMOLED 6,78 inch với tần số quét 120 Hz, thiết kế camera trước 16 MP dạng đục lỗ, bộ ba camera sau bao gồm camera chính 50 MP, cảm biến độ sâu 2 MP và ống kính macro 2 MP.

Tuy nhiên, thông số kỹ thuật của T1 nhanh chóng làm dấy lên nghi ngờ. Theo Joy Guo, nhà phân tích chính của nhóm màn hình Omdia, hiện không có nhà sản xuất màn hình AMOLED nào bên ngoài Châu Á và các lô hàng toàn cầu được chia đều giữa các nhà sản xuất Hàn Quốc và Trung Quốc.

Guo cho biết thêm hiện có 5 nhà sản xuất màn hình AMOLED ở Trung Quốc nhưng đều sản xuất tại địa phương, trong khi các nhà máy Hàn Quốc nằm trong nước và ở Việt Nam.

Các nhà phân tích cho rằng phần lớn linh kiện của T1 đều không thể sản xuất tại Mỹ. Ảnh: Trump Mobile.

Aaron West, nhà phân tích cấp cao của Omdia, cho biết một chiếc smartphone thông thường bao gồm nhiều thành phần từ vỏ máy đến camera, màn hình và pin.

Hầu hết trong số này dều phải được nhập khẩu từ bên ngoài nước Mỹ, đi ngược lại tuyên bố rằng điện thoại được "sản xuất tại Mỹ" như những gì Trump Organization công bố.

Lẽ ra, máy phải xuất xưởng tháng 3 vừa qua, nhưng cột mốc này đã bị lỡ này mà không có lý do cụ thể. Thống đốc California Gavin Newsom từng gọi T1 Phone là "một vụ lừa đảo" khi máy không ra mắt đúng hạn.

Sau khi lỡ hẹn giao hàng vào cuối mùa hè năm 2025, ngày phát hành liên tục bị lùi lại sang cuối năm, rồi vắt sang đầu năm 2026. Trong đợt thiết kế lại trang web của Trump Mobile vào tháng 4/2026, ngày phát hành đã bị xóa bỏ hoàn toàn, thay vào đó chỉ còn một đường link để "tham gia danh sách chờ".

Hoài nghi bủa vây

Liên quan đến sự chậm trễ này, AppleInsider cho biết một nhân viên tổng đài của Trump Mobile từng nói với các nhà báo vào tháng 1 rằng T1 đang ở "giai đoạn chứng nhận và thử nghiệm thực địa cuối cùng". Thiết bị cũng từng có lịch giao hàng dự kiến vào quý I, nhưng thời hạn đó nay cũng đã trôi qua.

Trong khi những người đã đặt cọc cho T1 vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, có khả năng là họ sẽ chẳng bao giờ nhận được chiếc điện thoại này.

Bản cập nhật trang web hồi tháng 4 cũng đi kèm với các điều khoản dịch vụ được sửa đổi, trong đó đề cập đến chính sách đặt cọc. Tài liệu này nêu rõ rằng khoản tiền cọc không phải là lời đảm bảo chắc chắn khách hàng sẽ nhận được một thiết bị hoạt động bình thường.

Trong lần cập nhất mới nhất, trang web của Trump Mobile thay đổi điều khoản tiền cọc không phải là lời đảm bảo chắc chắn khách hàng sẽ nhận được một thiết bị hoạt động bình thường. Ảnh: Trump Mobile.

Thay vào đó, tài liệu giải thích rằng khoản đặt cọc "chỉ mang lại cơ hội có điều kiện" trong trường hợp Trump Mobile thực sự mở bán T1.

AppleInsider phân tích tiền cọc lúc này không phải là một hợp đồng mua bán mang tính ràng buộc và không giúp chốt giá. Khi đó, phía Trump Mobile có quyền thay đổi thông số kỹ thuật trước khi phát hành, và thậm chí thiết bị còn không được đảm bảo sẽ hoạt động tương thích trên các mạng viễn thông.

Nói cách khác, khoản tiền cọc 100 USD mà người dùng đã trả có thể được chuyển thành 100 USD tín dụng để mua T1. Đó là với điều kiện nó thực sự được bán ra.

Nếu Trump Mobile quyết định hủy bỏ hoàn toàn dự án T1, công ty sẽ chỉ cần hoàn lại đúng số tiền cọc ban đầu. Tuy nhiên, họ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào xuất phát từ các vấn đề như "thiếu hụt linh kiện hoặc bị các cơ quan quản lý giữ lại".

Trên thực tế, hiện vẫn chưa có dữ liệu đáng tin cậy về việc có bao nhiêu người đã thực sự trả tiền để mua T1, cũng như chưa có bằng chứng nào như hình ảnh, video cho thấy thiết bị này tồn tại như một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.