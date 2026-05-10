Thông tin cần nhanh chóng tích hợp vào VNeID

Trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia, việc tích hợp dữ liệu an sinh xã hội lên VNeID giúp người dân tra cứu, nhận trợ cấp thuận tiện hơn ngay trên điện thoại.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06, lực lượng công an các địa phương thời gian qua đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tích hợp dữ liệu an sinh xã hội (ASXH) lên ứng dụng VNeID.

Đây được xem là bước tiếp theo trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công dân số, nơi người dân có thể quản lý và sử dụng nhiều loại giấy tờ, thông tin thiết yếu trên cùng một nền tảng.

Từ cấp tỉnh đến cơ sở, lực lượng công an đã tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng. Các đơn vị cũng phối hợp rà soát, cập nhật và đồng bộ dữ liệu với nhiều cơ quan liên quan.

Mục tiêu là bảo đảm thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”. Điều này đồng nghĩa dữ liệu phải chính xác, đầy đủ và được cập nhật thường xuyên, được xem như nền tảng để mở rộng các dịch vụ công trực tuyến và tiện ích an sinh trong môi trường số.

Việc tích hợp thông tin ASXH lên nền tảng số giúp người dân dễ dàng tra cứu và theo dõi quá trình tham gia, thụ hưởng các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay trợ cấp xã hội ngay trên điện thoại. Đồng thời, mô hình này cũng hướng tới mục tiêu giảm phụ thuộc vào giấy tờ truyền thống trong các giao dịch và dịch vụ công.

Quá trình thực hiện khá đơn giản, yêu cầu người dân có định danh mức 2 và cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất.

Các bước tích hợp hồ sơ ASXH vào VNeID:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng trên điện thoại.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn “An sinh xã hội”

Mục An sinh xã hội nằm tại giao diện chính.

Bước 3: Tiếp tục chọn “Tài khoản hưởng an sinh xã hội”, nhập passcode

Bước 4: Lựa chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money để nhận trợ cấp ASXH. Sau đó nhập đầy đủ thông tin liên kết, xác nhận đồng ý chia sẻ và xử lý dữ liệu cá nhân, sau đó nhấn “Tiếp tục”.

Các bước tích hợp thông tin An sinh xã hội.

Bước 6: Sau khi gửi yêu cầu thành công, hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái chờ xét duyệt. Người dùng có thể chọn bật thông báo khi xử lý hoàn tất.

Bên cạnh việc giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, quá trình số hóa dữ liệu ASXH còn góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch trong triển khai chính sách. Việc đồng bộ dữ liệu trên nền tảng số cũng hỗ trợ cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế sai sót trong quá trình xử lý thông tin.