Dữ liệu đăng ký xe có mặt trên VNeID

Từ 8/6, dữ liệu đăng ký xe được tích hợp lên VNeID và VNeTraffic, cho phép dùng bản điện tử thay giấy, mở rộng thủ tục online và số hóa quản lý phương tiện.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 37/2026/TT-BCA, quy định sửa đổi việc đăng ký và kiểm định phương tiện và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/6 tới. Điểm nổi bật nằm ở việc tích hợp dữ liệu đăng ký xe.

Theo thông tư, giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ có mặt trên hai ứng dụng thuộc Bộ Công an quản lý là VNeID và VNeTraffic. Đây được xem như bước tiến trong công cuộc số hóa giấy tờ, cho phép người dân dùng bản điện tử thay cho bản giấy.

Phương thức nhận kết quả cũng trở nên linh hoạt hơn. “Việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe”, thông tư viết.

Đáng chú ý, tình trạng hôn nhân của chủ xe phải được cập nhật đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi thông tin này đã có sẵn và chính xác, việc chuyển nhượng xe có thể thực hiện dưới dạng điện tử trên Cổng dịch vụ công, và chứng từ này có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Ngoài ra, việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại hoặc thu hồi các loại Giấy chứng nhận liên quan đến xe và phụ tùng (như chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, thẩm định thiết kế…) có thể thực hiện online. Điều này chỉ áp dụng khi hệ thống kỹ thuật đã sẵn sàng và đáp ứng đủ điều kiện.

Hồ sơ đăng ký phương tiện cũng được số hóa hoàn toàn với bảo mật tuyệt đối. Thông tư cho biết dữ liệu điện tử được lưu trữ trên Hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện của Cục Cảnh sát giao thông để quản lý, khai thác, sử dụng.

Ứng dụng VNeID được xem như nền tảng cốt lõi của Bộ Công an. Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tạo ra một siêu ứng dụng đa năng.

Hiện tại, người dân dễ dàng tìm thấy căn cước công dân, giấy phép lái xe các hạng, cũng như thẻ bảo hiểm y tế trong mục Ví giấy tờ. Thông tin về thuế thu nhập cá nhân cũng được tích hợp và có thể sử dụng để khai báo hợp pháp.

VNeID còn cung cấp nhiều dịch vụ công thiết yếu khác như cấp lại căn cước công dân trực tuyến, đăng ký thường trú, khai sinh hay cấp lại phiếu lý lịch tư pháp. Quy định mới thể hiện quyết tâm lớn của chính phủ, với Bộ Công an là đơn vị tiên phong thực hiện nhiệm vụ số hóa.