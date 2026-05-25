Dell đang làm gì?

Tốc độ tăng trưởng thần tốc của Dell cho thấy làn sóng doanh nghiệp lớn triển khai AI trên hạ tầng riêng đang trở thành mỏ vàng mới cho các công ty sản xuất phần cứng.

Dell có thêm 1.000 khách hàng doanh nghiệp mới chỉ trong một quý. Ảnh: Bloomberg.

Dell Technologies vừa công bố thêm 1.000 khách hàng mới cho dòng sản phẩm AI Factory chỉ trong một quý, nâng tổng số lên 5.000 công ty. CEO Michael Dell tiết lộ thông tin này trong một cuộc phỏng vấn bên lề hội nghị Dell Technologies World tại Las Vegas.

AI Factory là dòng máy chủ hỗ trợ các tác vụ trí tuệ nhân tạo, tích hợp chip, phần mềm và dịch vụ của Nvidia. Những khách hàng mới của Dell bao gồm một số tên tuổi lớn trong ngành dược và công nghệ như Eli Lilly, Honeywell và Samsung Electronics. Họ dùng chủ yếu cho mục đích nghiên cứu thuốc và xây dựng nhà máy sản xuất chip tối ưu hóa cho AI.

"Chúng tôi đã giành được thắng lợi vượt trội trong lĩnh vực này. Trong môi trường doanh nghiệp, không có gì là chắc chắn, song chúng tôi đã làm rất tốt cho khách hàng về cơ sở hạ tầng hiện có của họ. Vì vậy, họ đang trao cho chúng tôi cơ hội sử dụng AI để giúp họ", CEO Michael Dell cho biết.

Dell là nhà cung cấp máy chủ và thiết bị lưu trữ truyền thống cho nhiều tập đoàn lớn tại Mỹ. Lợi thế đó đang được công ty tận dụng triệt để khi các doanh nghiệp bắt đầu chuyển sang triển khai AI trên hạ tầng riêng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây.

Tuy nhiên, CEO Dell thẳng thắn chỉ ra một sai lầm phổ biến mà các tập đoàn lớn đang mắc phải.

"Họ chỉ đơn giản lấy AI và ghép nó vào hoạt động kinh doanh và hệ thống hiện có của mình. Điều đó thực sự không hiệu quả", ông Michael Dell nói.

Để đáp ứng nhu cầu triển khai AI nội bộ, Dell ra mắt Dell Deskside Agentic AI, sản phẩm chạy ngay trên máy tính Dell của khách hàng bằng phần mềm Nvidia, không cần kết nối đám mây.

Dell hợp tác với Nvidia để xây dựng trung tâm dữ liệu. Ảnh: Nvidia.

Dell cũng mở rộng hệ sinh thái đối tác, hợp tác với Google, Palantir và SpaceX để đưa các mô hình AI vào mạng nội bộ doanh nghiệp. Startup AI Mistral của Pháp cũng dự kiến công bố mở rộng hợp tác với Dell, sử dụng máy chủ GPU Nvidia để phát triển và phân phối các mô hình AI.

"Doanh nghiệp hiểu rằng khi họ tái cấu trúc quy trình làm việc bằng AI, họ có thể đạt được hiệu quả gấp 10 lần, 20 lần hoặc thậm chí 100 lần", CEO Dell nhận định.

Dù lạc quan về dài hạn, ông Dell cũng đưa ra cảnh báo về rủi ro ngắn hạn. AI đang vô tình trở thành công cụ cho tin tặc. Ông dự báo sẽ có một giai đoạn khó khăn khi các doanh nghiệp phải tăng cường bảo mật hệ thống trước khi AI thực sự giúp môi trường số an toàn hơn.