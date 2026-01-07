Dell XPS trở lại

Viết trên The Verge, tác giả Antonio G. Di Benedetto cho rằng việc "hồi sinh" thương hiệu XPS là bước đi đúng đắn của Dell. Trong nhiều năm, XPS là lựa chọn ưu tiên cho người dùng Windows muốn sở hữu laptop thiết kế đẹp, chất lượng cao giống MacBook Pro. Dựa trên hình ảnh được Dell tiết lộ, phiên bản XPS 13 dễ khiến nhiều người liên tưởng đến MacBook Air.