Dell XPS trở lại

|
Sau một năm dùng tên gọi Premium, Dell vừa mang trở lại dòng laptop XPS đến triển lãm điện tử CES 2026. Bộ đôi XPS 14 và XPS 16 giữ lại những đặc trưng của dòng XPS gồm thiết kế mỏng nhẹ, thời lượng pin lâu, trang bị chip xử lý Intel Core Ultra Series 3 mới nhất.
|
Năm nay, thương hiệu XPS thậm chí thay thế logo Dell mặt ngoài laptop. Theo The Verge, một số phiên bản của XPS 14 và XPS 16 được bán ngay trong tháng 1, những tùy chọn cơ bản và cao cấp hơn dự kiến lên kệ vào tháng 2.
|
Về giá bán, Dell XPS 14 có giá khởi điểm 2.050 USD, XPS 16 là 2.200 USD. Bên cạnh phiên bản Windows, XPS 14 còn có tùy chọn sử dụng hệ điều hành Ubuntu 24.04, dự kiến bán ra vào cuối năm nay.
|
Bộ đôi XPS mới trang bị 3 cổng USB-C chuẩn Thunderbolt 4, hệ thống loa 10 W. Tùy chọn cơ bản trang bị màn hình IPS độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel, RAM 16 GB, SSD 512 GB và chip Intel Core Ultra 5 325.
|
Trên cả 2 phiên bản, người dùng có thể nâng cấp lên màn hình OLED siêu sáng, độ phân giải 2.880 x 1.800 pixel (14 inch) hoặc 3.200 x 2.000 pixel (16 inch), giúp máy mỏng và nhẹ hơn. Lưu ý rằng khe thẻ nhớ microSD bị loại bỏ trên thế hệ này.
|
Ngoài phiên bản Core Ultra 5 325, Dell còn cung cấp tùy chọn chip Core Ultra 7 355, bên cạnh dòng H mạnh mẽ hơn như Core Ultra X7 358H và Core Ultra X9 388H. Trong đó, tùy chọn Core Ultra X7 và X9 tích hợp card đồ họa Intel ARC. Dung lượng RAM trên máy có thể chọn tối đa 64 GB, SSD lên đến 4 TB.
|
Dù không có card đồ họa rời, Dell chú trọng vào thời lượng pin trên XPS 14 và XPS 16. Bộ đôi này trang bị pin dung lượng 70 Wh, tần số quét màn hình có thể giảm từ 120 Hz xuống 1 Hz cho những tác vụ như đọc email và xem ảnh.
|
XPS 14 và XPS 16 nhẹ hơn đáng kể. So với bản tiền nhiệm gồm Dell 14 Premium và Dell 16 Premium, cân nặng của XPS 14 giảm từ 1,7 kg còn 1,4 kg, trong khi XPS 16 giảm từ 2,3 kg còn 1,7 kg.
|
Tháng 12/2025, Jeff Clarke, CEO Dell thừa nhận "đi chệch hướng một chút" trong mảng kinh doanh máy tính, ám chỉ sự thay đổi về thương hiệu hồi năm ngoái. Đại diện công ty nhấn mạnh sẽ trở lại bản sắc vốn có.
|
XPS 14 và XPS 16 sở hữu thiết kế nhôm nguyên khối. Điểm nhấn đáng chú ý là đường khắc phân biệt trackpad với khu vực nghỉ tay, hàng phím chức năng chuyển từ cảm ứng sang vật lý. Dù vậy, thiết kế bàn phím liền mạch (không có lưới ngăn cách giữa các phím) vẫn giữ nguyên, có thể gây khó chịu cho một số người dùng.
|
Ngoài XPS 14 và XPS 16, Dell còn tiết lộ phiên bản XPS 13 (ảnh). Dự kiến ra mắt vào cuối năm, đây là chiếc XPS mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay, độ dày dự kiến dưới 13 mm.
|
Để so sánh, MacBook Air M4 13 inch dày 11,3 mm, trong khi XPS 14 và XPS 16 phiên bản OLED dày 14,62 mm. Bàn phím trên model này sẽ quay về dạng chiclet truyền thống. Chia sẻ với The Verge, Justin Lyles, trưởng nhóm thiết kế Dell, cho biết kiểu phím chiclet giúp tiết kiệm chi phí, ám chỉ rằng XPS 13 sẽ có giá phải chăng hơn.
|
Viết trên The Verge, tác giả Antonio G. Di Benedetto cho rằng việc "hồi sinh" thương hiệu XPS là bước đi đúng đắn của Dell. Trong nhiều năm, XPS là lựa chọn ưu tiên cho người dùng Windows muốn sở hữu laptop thiết kế đẹp, chất lượng cao giống MacBook Pro. Dựa trên hình ảnh được Dell tiết lộ, phiên bản XPS 13 dễ khiến nhiều người liên tưởng đến MacBook Air.
Những nhà khoa học tiên phong
"Những nhà khoa học tiên phong" là một cuốn sách thú vị về lịch sử của những phát minh nổi tiếng. Để có được những đóng góp vĩ đại cho nhân loại, các nhà khoa học nổi tiếng đã làm việc với lòng say mê và tinh thần học hỏi không ngừng.