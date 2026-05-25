Mặt hàng công nghệ này đã 'cháy' hàng đến năm 2027

Cơn sốt xây dựng trung tâm dữ liệu AI không chỉ đẩy nhu cầu chip lên cao mà còn biến cáp quang thành điểm nghẽn nguồn cung mới, với lượng đơn đặt hàng đã kín đến tận đầu năm 2027.

Cùng với sự tăng tốc trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu, tâm điểm chú ý của thị trường giờ đây không chỉ còn bó hẹp ở các loại chip.

Cáp quang, hạ tầng huyết mạch hỗ trợ kết nối tốc độ cao cho vô số máy chủ, đang trở thành điểm nghẽn nguồn cung mới.

Theo báo cáo từ chuyên trang công nghệ DigiTimes, dưới đòn bẩy từ quá trình xây dựng các trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu cáp quang toàn cầu đang tăng vọt. Đơn đặt hàng của các nhà sản xuất cáp quang hàng đầu Trung Quốc hiện đã được xếp kín cho đến tận đầu năm 2027.

Chia sẻ với giới truyền thông, các doanh nghiệp đầu ngành như Hengtong Optic-Electric và FiberHome Telecommunication thừa nhận các dây chuyền sản xuất của họ hiện phải hoạt động hết công suất.

Thời gian giao hàng đối với một số sản phẩm đã bị kéo dài từ vài tuần lên thành vài tháng. Dữ liệu từ công ty tư vấn hàng hóa CRU của Anh cũng chỉ ra rằng, trong năm 2024, các trung tâm dữ liệu chiếm chưa đến 5% tổng nhu cầu cáp quang toàn cầu. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ nhu cầu, tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng vọt lên mức 30% vào năm 2027.

Bên cạnh nhu cầu về chip, mỗi trung tâm dữ liệu AI "ngốn" một lượng lớn cáp quang để kết nối hàng loạt máy chủ ở tốc độ siêu cao.

Quá trình huấn luyện và suy luận AI đòi hỏi hàng chục nghìn con chip phải hoạt động đồng bộ. Điều này khiến mật độ truyền tải dữ liệu phải cao hơn gấp nhiều lần so với các trung tâm điện toán đám mây truyền thống, dẫn đến nhu cầu về cáp quang tăng vọt.

Một số chuyên gia trong ngành ước tính, lượng cáp quang cần thiết cho một trung tâm dữ liệu AI cao gấp khoảng 36 lần so với các hệ thống giá đỡ máy chủ CPU thông thường.

Thế nhưng, cáp quang không phải là mặt hàng có thể tăng sản lượng nhanh chóng. Điểm nghẽn nguồn cung hiện tại chủ yếu tập trung ở khâu thượng nguồn mà cụ thể là phôi cáp quang – các thanh thủy tinh thạch anh được sử dụng để kéo thành sợi cáp quang.

Theo giới phân tích, quy trình sản xuất phôi cáp quang đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cực kỳ khắt khe. Để tăng cường năng lực sản xuất mới thường phải mất từ 1-2 năm.

Do đó, ngay cả khi các nhà máy sản xuất cáp ở khâu hạ nguồn có tăng tốc độ sản xuất, điểm nghẽn vẫn xảy ra bởi tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thượng nguồn trong ngắn hạn.