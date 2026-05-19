Điểm yếu lớn nhất của tai nghe mở

Điểm yếu về chất âm của dạng tai nghe open-ear dần được khắc phục bằng thiết kế driver kép.

Thiết kế open-ear dần phổ biến bởi độ tiện lợi, thoải mái khi đeo.

Thị trường tai nghe true-wireless chuyển sang giai đoạn mới sau thời kỳ nhét tai - chống ồn. Trong những năm qua, các nhà sản xuất đều thiết kế sản phẩm với mục tiêu tách biệt người dùng khỏi không gian, tái hiện môi trường tĩnh lặng cho để cảm thấy riêng tư hoặc nghe nhạc hiệu quả hơn. Nhưng giải pháp này cũng đi kèm với điểm yếu về sự thoải mái, an toàn giữa môi trường phức tạp.

Giống như điện thoại, tai nghe cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu thiết bị thứ hai khi model trước đó dần đạt đến mức độ trưởng thành về công nghệ. Ngoài một thiết bị chống ồn tốt, âm thanh hi-res, người dùng cần thêm một chiếc khác mang thường xuyên, thoải mái.

Thiết kế open-ear (tai nghe mở) nổi lên như xu hướng chính của thị trường, được nhiều nhà sản xuất theo đuổi. Sau một năm, hiện lượng tai nghe dạng này được bán cán mốc 8 triệu, gấp 4 lần cùng kỳ, theo số liệu từ Canalys.

Thiết kế dạng này cũng được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất Trung Quốc. Gần đây, Oppo giới thiệu mẫu Enco Clip 2, là một trong những thiết bị giải quyết tốt vấn đề tồn đọng của kiểu dáng này.

Vấn đề chất âm

Cốt lõi của thiết kế tai nghe mở là không đưa sản phẩm vào ống tai. Giữ cho bộ phận này thoáng không tạo ra môi trường ẩm, vốn khiến nhiều người thấy khó chịu khi đeo lâu. Mặt khác, giải pháp hạn chế việc bị tách biệt khỏi môi trường xung quanh, tăng độ an toàn ở nơi công cộng.

Đổi lại, thứ bị hi sinh là chất âm. Trên một kích thước nhỏ, nhà sản xuất thường không đủ không gian để tạo ra mức âm lượng và công suất đủ tái hiện đầy đủ dải tần số. Tạp âm môi trường còn khiến nhiều phần dữ liệu bị triệt tiêu, đặc biệt là âm trầm (bass).

Do vậy, thông thường người dùng khi lựa chọn giải pháp open-ear phải chấp nhận việc nghe “dở” hơn sản phẩm in-ear cùng giá. Riêng mẫu Enco Clip 2 của Oppo giải quyết được phần lớn vấn đề. Họ thiết kế phần uốn cong của bộ phận kẹp với khoảng hở vừa phải. Khi đeo, housing đẩy lên trên. Vị trí khe thoát âm hướng thẳng vào ống tai giúp hạn chế thất thoát.

Việc không nhét vào ống tai khiến âm thanh bị hao hụt khi truyền dẫn.

Oppo cũng tích hợp hệ driver công suất lớn và phức tạp hơn. Trên kích thước rất nhỏ của tai nghe, nhà sản xuất bố trí hệ màng loa kép đồng trục gồm một driver 11 mm tạo âm trầm cùng một củ 9 mm xử lý phần trung - cao còn lại. Giải pháp này biến model Clip 2 trở thành một trong những tai nghe mở nghe hay nhất hiện tại.

Mỗi bên tai nghe cũng được trang bị bộ giải mã (DAC) riêng nhằm cung cấp nguồn tín hiệu sạch để điều khiển từng driver. Hãng Trung Quốc vốn có xuất phát điểm là hãng làm đồ âm thanh, tai nghe còn được hỗ trợ bởi Dynaudio nên có toàn dải được tinh chỉnh kỹ, ít lẫn và không bị dư bass.

Tuy nhiên, Oppo chỉ xử lý được vấn đề ở không gian tĩnh lặng hoặc tiếng ồn vừa phải như văn phòng, nhà hàng. Tại khu vực công cộng như nhà ga, bến xe, tiếng ồn âm tần thấp lại lẫn vào dải bass, khiến âm nhạc bị ảnh hưởng. Tương tự, nếu ngồi sau xe máy với vận tốc vừa phải, dù mở âm lượng lớn nhất, thứ người đeo nghe được cũng chỉ là tiếng ca sĩ hát, nhạc cụ gần như hoàn toàn biến mất. Trong trường hợp như vậy, loại nhét tai bịt kín vẫn là giải pháp tối ưu hơn.

Mẫu Enco Clip 2 là tai nghe đầu tiên hỗ trợ Bluetooth 6.1. Tuy nhiên để tận dụng người dùng cũng phải có nguồn phát đạt tiêu chuẩn này. Tai nghe Oppo cũng có codec LHDC, có thể truyền tải lượng dữ liệu gần lossless. Hãng cũng trang bị thêm chức năng dịch thuật trực tiếp, nhưng chỉ hỗ trợ điện thoại Oppo.

Ai phù hợp với tai nghe mở?

Open-ear phù hợp với người có tai nhạy cảm, không thể đeo các loại in-ear lâu. Nhóm khách hàng hay di chuyển, vận động, tập luyện cũng tận dụng tốt thiết kế của dạng thiết bị này. Điểm yếu về chất âm có thể được xử lý bằng những giải pháp như của Oppo trên model Enco Clip 2.

Clip 2 xử lý được vấn đề chất âm của open-ear nhờ kết cấu driver kép bộ giải mã linh hoạt.

Tuy nhiên, để có sản phẩm nghe tốt, kết nối mượt mà và pin trâu, người dùng phải bỏ ra mức chi phí tối thiểu 4-5 triệu đồng. Mức giá này ngang bằng các mẫu có chống ồn chủ động của hãng lớn.

Những model rẻ hơn từ thương hiệu ít tên tuổi dễ phát sinh vấn đề, để lại trải nghiệm kém về âm thanh. Một vài lựa chọn còn không có chức năng phát hiện tai nghe trái - phải, rất khó chịu.