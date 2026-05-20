Nghịch lý của Apple

Nhờ tận dụng chip xử lý lỗi, Apple có thể ra mắt MacBook Neo với giá rẻ. Dù vậy, máy bán quá chạy lại khiến hãng gặp khó.

Các màu sắc của MacBook Neo. Ảnh: Bloomberg.

Được biết đến với các sản phẩm cao cấp, Apple vẫn phát triển mạnh phân khúc thiết bị giá rẻ, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chịu áp lực bởi chi phí sản xuất tăng cao.

Theo WSJ, bí quyết của Apple đến từ việc tận dụng chip xử lý bị lỗi nhẹ. Thay vì vứt bỏ, hãng giữ lại các linh kiện để tối ưu chi phí. Chiến lược này thể hiện rõ nhất trên MacBook Neo. Với giá 600 USD , dữ liệu ban đầu cho thấy sản phẩm đang thu hút nhiều khách hàng.

Lợi thế cho Apple

MacBook Neo trang bị chip xử lý A18 Pro, cùng loại trên iPhone 16 Pro năm 2024. Tuy nhiên, phiên bản trên MacBook Neo chỉ có 5 nhân đồ họa (GPU), ít hơn một nhân so với bản thông thường.

Điều đó cho thấy một phần lô chip A18 Pro sản xuất cách đây 2 năm gặp vấn đề. Apple đã vô hiệu hóa một nhân bị lỗi, phần còn lại của chip vẫn hoạt động tốt để mang lên những thiết bị khác, trong trường hợp này là MacBook Neo.

Đây thực chất không phải chiến lược mới trong ngành chip để tối đa hóa lợi nhuận. Cụ thể, chip của Apple được sản xuất theo từng lô trên một tấm bán dẫn (wafer). Tuy nhiên, quy trình sản xuất không hoàn hảo dẫn đến chất lượng thành phẩm không đồng đều.

Apple tận dụng lô chip bị lỗi nhẹ để mang lên MacBook Neo. Ảnh: WSJ.

Có 4 loại thành phẩm chính gồm chip hoạt động bình thường, chip bị lỗi nhân GPU, chip bị rò điện và chip không hoạt động. Lô chip chất lượng cao nhất được xếp vào nhóm 1 và trang bị trên các sản phẩm cao cấp, chẳng hạn như iPhone Pro.

Những chip còn lại được chia thành từng nhóm khác nhau dựa trên hiệu năng, hoặc bị tái chế nếu không đạt chất lượng. Với chip gặp lỗi nhỏ và hoạt động tốt, Apple tìm cách tái sử dụng cho các sản phẩm kế tiếp, chẳng hạn như lô chip A18 Pro lỗi nhân trên MacBook Neo.

"Việc giữ và tái sử dụng những linh kiện không đạt thông số kỹ thuật cao nhất giúp tiết kiệm chi phí, nguyên vật liệu và thời gian. Điều đó cũng giúp công ty tiếp cận nhiều khách hàng mà trước đây không thể", nhà phân tích chuỗi cung ứng Tim Culpan cho biết.

Chiến lược quan trọng

Tận dụng chip lỗi dần trở thành nền tảng trong chiến lược thiết kế của Apple. Điều này cho phép công ty phân tách dòng sản phẩm với độ chính xác cao. Trang tin WSJ dẫn lời giới phân tích nhấn mạnh các đối thủ nhỏ hơn rất khó học mô hình này.

Apple đã tận dụng sự linh hoạt với lô chip lỗi để phát triển một số mẫu iPhone và máy tính giá rẻ. Không chỉ MacBook Neo, nhiều sản phẩm nằm trong chiến lược này cũng bán chạy.

Dựa trên tài liệu từ Apple, công ty đã cắt một nhân GPU trên ít nhất 6 dòng chip A khác nhau từ năm 2021. Chúng được trang bị trên những sản phẩm giá rẻ hơn sau đó.

Ví dụ, chip A15 Bionic bị lỗi một nhân được mang lên iPhone 13, iPhone 13 mini và iPhone SE. Trong khi đó, phiên bản đầy đủ xuất hiện trên iPad mini, bộ đôi iPhone 13 Pro, iPhone 14 và iPhone 14 Plus.

Apple thường tận dụng chip xử lý lỗi cho nhiều sản phẩm khác nhau. Ảnh: WSJ.

Năm 2024, chip A17 Pro được trang bị lần đầu trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Một năm sau, phiên bản bị lỗi nhân GPU xuất hiện trên iPad mini.

Xu hướng này tiếp tục với chip A18 và A19. Phiên bản bị lỗi nhân đồ họa lần lượt được tái sử dụng trên iPhone 16e và iPhone 17e. Kể cả iPhone Air cũng sử dụng chip A19 Pro bị cắt một nhân GPU so với iPhone 17 Pro.

Apple bán được hơn 200 triệu iPhone mỗi năm. Do đó, tỷ lệ chip lỗi dù nhỏ vẫn tạo ra hàng triệu linh kiện.

Theo WSJ, chiến lược này từng được áp dụng từ dòng chip A4. Một nguồn tin cho biết lô chip tiêu thụ nhiều năng lượng hơn được chuyển sang Apple TV, vốn dùng nguồn điện trực tiếp. Điều tương tự cũng diễn ra với HomePod thế hệ 2, khi trang bị chip S7 vốn dành cho Apple Watch.

So với chip A, dòng chip M cho máy tính Mac thường có sản lượng ít hơn. Tuy nhiên 2 năm sau khi ra mắt cùng MacBook Pro, những con chip M bị lỗi nhân GPU vẫn được sử dụng trên iPad Air.

Rơi vào thế khó

Apple đang biến lợi thế chuỗi cung ứng thành lợi thế cạnh tranh giá bán. MacBook Neo đủ rẻ để thu hút người dùng Chromebook hoặc Windows, trong khi iPhone 17e vẫn có tiềm năng hấp dẫn một số người dùng Android.

Theo công ty nghiên cứu thị trường IDC và Counterpoint Research, nhiều công ty đối thủ đang chịu áp lực lớn từ giá bộ nhớ tăng cao, khiến sản phẩm tầm thấp không còn lợi nhuận. Điều này tạo cơ hội để Apple giành thị phần.

Mỗi người dùng mới của Apple cũng là khách hàng tiềm năng cho các dịch vụ có lợi nhuận cao hơn, chẳng hạn như dung lượng lưu trữ trên iCloud và App Store.

Bàn phím của MacBook Neo. Ảnh: Bloomberg.

Dù hiệu quả, chiến lược này đang gặp thách thức lớn. Việc MacBook Neo bán quá chạy khiến lượng chip lỗi nhanh chóng cạn kiệt.

Nguồn tin từ WSJ cho biết Apple đã đặt hàng thêm chip A18 Pro để duy trì sản xuất MacBook Neo. Tuy nhiên, việc đặt chip thế hệ cũ không còn đơn giản khi đối tác TSMC đang dồn lực sản xuất chip AI.

"Apple không còn sự linh hoạt như trước, và áp lực đang lộ rõ", nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ International Securities, nhận định.

CEO Tim Cook cũng thừa nhận Apple đang đối mặt tình trạng thiếu chip. Điều này cản trở việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đặc biệt với iPhone và máy tính Mac. Với người mua MacBook Neo trên website Apple, thời gian chờ nhận máy có thể đến 1-2 tuần.