Apple bỏ xa đối thủ

Apple đang tung loạt ưu đãi lớn trong lễ mua sắm 618, trong khi hầu hết điện thoại Android tăng giá. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho iPhone tại thị trường Trung Quốc.

Lễ hội mua sắm giữa năm nay tại Trung Quốc chứng kiến động thái hiếm gặp từ Apple, khi hãng giảm giá mạnh toàn bộ dòng iPhone 17 ngay trong giai đoạn thị trường điện thoại Android đang tăng giá chóng mặt.

Theo thông tin từ PChome ngày 15/5, JD.com đã chính thức triển khai chương trình giảm giá iPhone, kéo dài đến hết ngày 21/6. Người mua iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được hưởng phiếu giảm giá trực tiếp 1.000 nhân dân tệ ( 147 USD ), cộng thêm trợ cấp đổi máy cũ lên đến 1.000 nhân dân tệ. Sau ưu đãi, iPhone 17 Pro có thể mua với giá chỉ từ 6.999 nhân dân tệ ( 1.027 USD ).

Thậm chí, iPhone 17 bản tiêu chuẩn có mức giảm ấn tượng hơn. Phiên bản 256 GB có giá gốc 5.999 nhân dân tệ ( 880 USD ), nay có thể mua với giá 4.499 nhân dân tệ ( 660 USD ), tương đương mức giảm 25%. Mức giảm mạnh này nhờ kết hợp 3 ưu đãi gồm phiếu giảm giá, trợ giá đổi máy cũ và trợ cấp của chính phủ.

iPhone 17e sau trợ cấp còn 3.499 nhân dân tệ ( 514 USD ), con số được đánh giá là cạnh tranh đáng kể so với các đối thủ Android cùng phân khúc.

Điều đáng chú ý là Apple không tăng giá niêm yết dòng iPhone 17 ngay cả khi phần lớn thị trường điện thoại Android đang có mức giá cao. Nguyên nhân chính đến từ chi phí chip Snapdragon thế hệ mới tăng mạnh, khiến các hãng đối thủ của Táo khuyết buộc phải điều chỉnh giá bán.

Trong bối cảnh đó, chương trình khuyến mãi 618 càng làm nổi bật khoảng cách giá giữa iPhone và nhiều mẫu Android cao cấp. Trang PChome nhận định rằng nếu Apple tiếp tục giữ mức giá tốt như hiện tại, các hãng smartphone khác khó có thể cạnh tranh.

Dịp lễ 618 vốn là một trong 2 mùa mua sắm lớn nhất năm tại Trung Quốc, bên cạnh lễ hội 11/11. Với lợi thế giá được củng cố bởi ưu đãi kép từ cả từ nhà bán lẻ lẫn trợ cấp chính phủ, dòng iPhone 17 được dự báo sẽ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số trong đợt khuyến mãi này.