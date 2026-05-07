Công nghệ mới trên iPhone 18 Pro

Apple dự kiến nâng cấp công nghệ màn hình trên iPhone 18 Pro, tiếp tục hợp tác với Samsung và LG Display.

Biển quảng cáo iPhone 18 Pro tại một cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin từ The Elec (Hàn Quốc), Samsung và LG dự kiến cung cấp phần lớn tấm nền OLED với công nghệ oxit silicon đa tinh thể nhiệt độ thấp (LTPO+) cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Trong khi đó, BOE nhiều khả năng không được chọn.

Apple dự kiến hoàn tất quá trình phê duyệt tấm nền OLED mới trên iPhone 18 Pro trong tuần này. Đối với BOE, dù từng cung ứng một phần tấm nền OLED cho iPhone 17 Pro, công ty Trung Quốc lại không thể giành đơn hàng cho bản kế nhiệm.

Các nguồn tin trong ngành cho rằng công nghệ LTPO+ là lý do chính khiến BOE không được chọn. So với Samsung Display hay LG Display, BOE bị đánh giá thấp hơn cả về chất lượng màn hình và năng suất.

LTPO giúp tiết kiệm pin bằng cách điều chỉnh tần số quét màn hình. So với LTPO thông thường, LTPO+ mở rộng việc sử dụng oxit để điều khiển TFT, giúp kiểm soát dòng điện và tối ưu mức tiêu thụ năng lượng tốt hơn.

Theo 9to5Mac, 2 lợi ích khi trang bị LTPO+ gồm kéo dài thời lượng pin, màn hình có khả năng thích ứng nhanh hơn với các điều kiện như môi trường thiếu sáng.

Đối với Apple, hãng thường không đặt hàng trừ khi nhà cung cấp đảm bảo sản lượng, yếu tố quan trọng để sản phẩm không chậm trễ. Trong giai đoạn đầu hợp tác, BOE thường cung cấp màn hình phục vụ tân trang hoặc sửa chữa, không quá áp lực nguồn cung.

Nguồn tin cũng chỉ ra một số yếu tố bên ngoài. Apple được cho đã tăng cường mua tấm nền từ nửa đầu năm vì lo ngại tăng giá bán dẫn và nguyên vật liệu. Do đó, sản lượng của Samsung Display trong nửa đầu năm tăng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái.

BOE gần đây được Apple cấp phép sản xuất hàng loạt tấm nền OLED trên iPhone 17. Trước đó, công ty gặp nhiều khó khăn nhằm đảm bảo chất lượng màn hình iPhone 17, khiến một phần đơn hàng bị chuyển sang Samsung.

Một quan chức trong ngành nói rằng ban đầu, BOE chỉ tiếp nhận một lượng màn hình iPhone 17 Pro nhất định, nhưng sau đó được phân bổ thêm cho iPhone 17 tiêu chuẩn.

"BOE có thể sản xuất thêm tối đa 3-4 triệu màn hình iPhone 17 trong năm nay", nguồn tin này chia sẻ.

Màn hình của iPhone 17 Pro. Ảnh: The Verge.

Trước đó, những dự báo cho thấy đối tác Hàn Quốc tiếp tục chiếm ưu thế nhằm cung ứng màn hình OLED trên iPhone.

Theo công ty nghiên cứu UBI Research, Samsung Display dự kiến cung cấp 146 triệu tấm nền OLED cho Apple trong năm nay, còn LG Display dự kiến cung cấp 82,24 triệu chiếc.

Với BOE, khối lượng cung ứng được dự báo ở 35 triệu tấm nền. Các model chủ yếu thuộc cấp thấp hoặc đời cũ, gồm iPhone 14, iPhone 16e và iPhone 17e (tổng cộng 12,5 triệu tấm nền), iPhone 17 Pro (8,2 triệu), iPhone 16 (6 triệu), iPhone 15 (5,8 triệu) và iPhone 17 (2,5 triệu).

Các đối tác Hàn Quốc vẫn chiếm ưu thế trong cấu trúc cung ứng màn hình iPhone dòng cao cấp. Việc Apple mở rộng tấm nền LTPO cho những model rẻ hơn cũng khiến BOE gặp nhiều trở ngại.

"Khả năng cung ứng màn hình LTPO của BOE chưa được kiểm chứng đầy đủ. Apple dường như hạ thấp một số tiêu chuẩn. Tuy nhiên, BOE vẫn duy trì việc cạnh tranh giá, khiến công ty khó loại bỏ hoàn toàn đối tác này.

Kể cả khi không đảm bảo khối lượng cung ứng lớn, BOE vẫn có thể làm đòn bẩy để Apple đàm phán giá với những đối tác khác", một quan chức trong ngành nhấn mạnh.