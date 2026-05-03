Thất bại lớn của Apple

Doanh số kém của iPhone Air khiến các đối thủ ngừng phát triển sản phẩm cạnh tranh.

Trên Weibo, tài khoản của chuyên gia rò rỉ (leaker) Digital Chat Station cho biết iPhone Air có thể là dòng smartphone siêu mỏng duy nhất được nâng cấp. Theo MacRumors, thông tin này xuất hiện sau khi dòng máy có doanh số kém, khiến các đối thủ từ bỏ kế hoạch trình làng model cạnh tranh.

"Dòng iPhone Air thực sự nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, song doanh số bán hàng không cao", leaker này nhấn mạnh.

Nguồn tin cho biết doanh số iPhone Air chỉ khoảng 700.000 chiếc bất chấp nhiều đợt giảm giá. Tại Trung Quốc, một thiết bị siêu mỏng từ thương hiệu nội địa chỉ bán được 50.000 chiếc, khiến kế hoạch ra mắt bản tiền nhiệm "rất bấp bênh".

"Nhà sản xuất ban đầu lên kế hoạch ra mắt phiên bản tiếp theo, dự kiến sở hữu màn hình nhỏ, ngoại hình siêu mỏng với thông số mạnh. Tuy nhiên điều đó giờ đây dường như rất khó xảy ra", Digital Chat Station viết thêm.

Trên thực tế, iPhone Air gặp khó về mặt thương mại ngay khi lên kệ vào tháng 9/2025. Khảo sát từ KeyBanc Capital Markets tháng 10 năm ngoái cho thấy người dùng "hầu như không có nhu cầu" với thiết bị này.

Tương tự, nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo cho biết các nhà cung cấp được yêu cầu cắt giảm hơn 80% công suất từ khi thiết bị ra mắt đến đầu năm. Hiện tại, dây chuyền sản xuất iPhone Air được cho đã ngừng hoàn toàn.

Doanh số kém của iPhone Air ảnh hưởng đến toàn thị trường. Xiaomi được cho đã lên kế hoạch ra mắt model siêu mỏng để cạnh tranh với Apple, trong khi Vivo cũng dự kiến trình làng phiên bản siêu mỏng thuộc dòng tầm trung S. Cả 2 được cho đã tạm dừng dự án.

Samsung thậm chí giới thiệu smartphone siêu mỏng trước cả Apple, mang tên Galaxy S25 Edge. Tuy nhiên, doanh số kém của sản phẩm khiến công ty Hàn Quốc hủy phát triển bản kế nhiệm. Đầu năm nay, Galaxy S26 ra mắt với 3 phiên bản như cũ.

Đầu tháng 4, leaker Fixed Focus Digital cho biết Apple vẫn lên kế hoạch ra mắt iPhone Air thế hệ 2, bất chấp doanh số bản tiền nhiệm.

Tin đồn cho rằng thiết bị có thể ra mắt vào đầu năm 2027. Sự chậm trễ đến từ doanh số kém của thế hệ đầu tiên, kết hợp chiến lược ra mắt sản phẩm mới của Apple.

Các trang tin uy tín như Nikkei, Bloomberg và The Information đều dự đoán Apple sẽ trình làng iPhone gập, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vào tháng 9 năm nay. Những model còn lại như iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air thế hệ 2 dự kiến trình làng đầu năm sau.

So với bản tiền nhiệm, iPhone Air thế hệ 2 dự kiến có nhiều thay đổi. Theo The Information, Apple đang cân nhắc bổ sung một camera sau, nhiều khả năng là ống kính góc rộng, cùng việc giảm giá để tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Những thay đổi được đồn đoán tiếp theo trên iPhone Air 2 gồm giảm khối lượng, tích hợp tản nhiệt buồng hơi và tăng dung lượng pin. Apple được cho đã yêu cầu đối tác phát triển hệ thống Face ID siêu mỏng, tích hợp công nghệ màn hình OLED CoE (Color Filter on Encapsulation), mỏng và sáng hơn của Samsung cho sản phẩm.