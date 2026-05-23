Chủ tịch Samsung tung đòn hiểm

Chuyến thăm bí mật của Chủ tịch Samsung tới MediaTek cho thấy cuộc chiến giành đơn hàng gia công chip đang bước vào giai đoạn khốc liệt hơn bao giờ hết.

Chủ tịch Lee Jae-yong bắt tay với MediaTek để mở rộng vị thế trong lĩnh vực gia công chip. Ảnh: Bloomberg.

Ông Lee Jae-yong, Chủ tịch Samsung đã dẫn đầu một đoàn lãnh đạo cấp cao thực hiện chuyến thăm bí mật tới trụ sở MediaTek tại Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 21/5. Ông gặp trực tiếp Chủ tịch MediaTek Tsai Ming-kai, CEO Tsai Li-hsing và các quản lý chủ chốt khác. Thông tin được DigiTimes và nhiều phương tiện truyền thông sở tại xác nhận.

Theo đó, mục tiêu chính của chuyến đi nhằm giành đơn đặt hàng sản xuất tấm bán dẫn MediaTek về tay Samsung.

Để tăng sức cạnh tranh, gã khổng lồ Hàn Quốc áp dụng một chiến thuật quen thuộc và rất hiệu quả trong thời gian gần đây. Công ty đề xuất dành riêng ưu đãi nhằm đảm bảo MediaTek được ưu tiên tiếp cận nguồn cung chip nhớ của Samsung khi phát triển nền tảng điện thoại thế hệ tiếp theo thuộc dòng Dimensity. Đổi lại, Samsung sẽ thayyaf đơn đặt hàng sản xuất chip bán dẫn.

Chiến lược này không mới với Samsung. Trước đây, công ty từng dùng mảng kinh doanh điện thoại di động để mua chip Qualcomm, qua đó thu hút đối tác trở thành khách hàng sản xuất chip. Lần này, Samsung dùng lợi thế chip nhớ, mảng đang tăng trưởng mạnh nhờ cơn sốt AI, như một đòn bẩy tương tự.

Chuyến thăm MediaTek diễn ra trong bối cảnh Samsung đang nỗ lực cải thiện vị thế trong mảng sản xuất chip gia công, nơi công ty đang thua kém đáng kể so với TSMC.

Các tín hiệu gần đây cho thấy Samsung đang tiến triển tốt. Công nghệ xử lý GAA 2 nm của nhà sản xuất này được báo cáo đã đạt tỷ lệ sản xuất hàng loạt tới 50%. Bộ xử lý Exynos 2600 đã được đưa vào sản xuất hàng loạt thành công, minh chứng cho sự cải thiện về độ ổn định của quy trình.

Samsung sắp giành được đơn đặt hàng khổng lồ từ MediaTek. Ảnh: Bloomberg.

Các nhà phân tích Hàn Quốc dự báo đơn đặt hàng chip 2 nm của Samsung sẽ tăng 130% trong năm nay. Năm 2025, Tesla đã ký hợp đồng sản xuất chip trị giá 16,5 tỷ USD với Samsung, thuê gia công linh kiện AI6 trên quy trình 2 nm.

Đáng chú ý là chuyến thăm của Samsung trùng hợp với thời điểm MediaTek vừa được Google chọn làm nhà sản xuất TPU thế hệ thứ 8. Đây là hợp đồng khổng lồ, đánh dấu bước ngoặt quan trọng với MediaTek trong lĩnh vực chip AI cho trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, MediaTek gần đây cũng đặt hàng sản xuất TPU tiên tiến với Intel, cho thấy nhà sản xuất chip Đài Loan (Trung Quốc) đang đa dạng hóa đối tác sản xuất thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào TSMC.