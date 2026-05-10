Đằng sau quyết định rút khỏi Trung Quốc của Samsung

Samsung ngừng bán thiết bị gia dụng tại Trung Quốc ngay trong ngày công bố lợi nhuận kỷ lục, cho thấy đây là quyết định chiến lược có tính toán kỹ lưỡng.

Ngày 6/5, Samsung Trung Quốc thông báo ngừng bán toàn bộ thiết bị gia dụng tại thị trường đại lục, bao gồm cả TV và màn hình. Điện thoại di động không bị ảnh hưởng trong lần thay đổi chiến lược này. Cùng ngày, Samsung công bố kết quả tài chính quý I/2026 với doanh thu 133.900 tỷ won ( 91,57 tỷ USD ) và lợi nhuận đạt 57.200 tỷ won ( 39,13 tỷ USD ). Cả hai đều là mức cao kỷ lục trong một quý, tăng lần lượt 69,2% và 753,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai thông tin tưởng chừng mâu thuẫn này thực chất phản ánh cùng một chiến lược khi Samsung đang thoát ra khỏi những thị trường lợi nhuận thấp và tập trung nguồn lực vào mảng kinh doanh đang mang lại hơn 90% lợi nhuận của tập đoàn.

Thiết bị gia dụng mất sức hút

Thị trường thiết bị gia dụng Trung Quốc đã thay đổi căn bản trong một thập kỷ qua. Các thương hiệu nội địa chiếm 90,8% thị phần máy lạnh, 76,8% tủ lạnh và 63,8% máy giặt từ năm 2018.

Đến năm 2025, 8 thương hiệu TV hàng đầu Trung Quốc gồm Hisense, TCL, Xiaomi, Skyworth và các hãng khác xuất xưởng tổng cộng 30,96 triệu chiếc, chiếm 94,1% thị phần. Trong khi đó, 4 thương hiệu nước ngoài lớn gồm Samsung, Sony, Philips và Sharp cộng lại chưa đến một triệu chiếc.

Mảng TV tại Trung Quốc không đem lại lợi nhuận tốt cho Samsung. Ảnh: Bloomberg.

Kết quả tài chính phản ánh trực tiếp thực trạng này. Trong quý IV/2025, dù doanh thu và lợi nhuận tổng thể của Samsung đạt kỷ lục, mảng màn hình và thiết bị gia dụng lại lỗ 600 tỷ won ( 410 triệu USD ).

"Kết luận rằng các công ty thiết bị gia dụng nước ngoài đã hết thời tại Trung Quốc chỉ đúng một nửa. Mặc dù Samsung suy yếu ở một số mảng quan trọng, họ lại mạnh lên ở một khía cạnh khác", Chen Changzhi, đối tác quản lý tại Shanghai Hualue Think Tank nhận định.

Theo Chen Changzhi, mảng thiết bị gia dụng của Samsung mất thị phần tại Trung Quốc chủ yếu vì bị đánh bại bởi chiến lược "thông số cao, giá thấp" của các thương hiệu nội địa. Tuy nhiên, trong khi các hãng Trung Quốc đang đua nhau giảm giá và nhiều công ty vật lộn với khủng hoảng doanh thu, Samsung vẫn đang kiếm lợi nhuận khổng lồ ở đầu chuỗi cung ứng.

Cỗ máy in tiền mới

Mảng Giải pháp Thiết bị (DS) của Samsung, chủ yếu là bán dẫn, tạo ra doanh thu 81.700 tỷ won ( 53,35 tỷ USD ) và lợi nhuận hoạt động 53.700 tỷ won ( 36 tỷ USD ) trong quý I/2026, chiếm lần lượt 61% và 93,8% tổng doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn. Chỉ riêng một quý đầu năm nay, lợi nhuận hoạt động của Samsung đã vượt qua tổng lợi nhuận cả năm ngoái là 43.600 tỷ won ( 29,82 tỷ USD ).

Samsung nắm 36,6% thị phần DRAM và 28% thị phần NAND flash toàn cầu theo dữ liệu từ Omdia và TrendForce. Nhu cầu từ AI và trung tâm dữ liệu đang tạo ra sức ép cung cầu khiến giá chip liên tục leo thang. TrendForce dự báo giá hợp đồng DRAM thông thường tăng 90-95% trong quý I/2026, trong khi giá NAND flash tăng 55-60%.

Giá chip tăng cao giúp Samsung thu về lợi nhuận khổng lồ. Ảnh: Bloomberg.

Sức mạnh định giá ở đầu chuỗi cung ứng cũng giúp Samsung chống đỡ tốt hơn trong mảng điện thoại. Khi khủng hoảng chip nhớ đẩy giá smartphone tại các thị trường mới nổi tăng 40-50%, Samsung và Apple là 2 hãng điện thoại hàng đầu duy nhất tăng trưởng doanh số dương trong quý I/2026.

"Họ tập trung vào thị trường cao cấp và có sức mạnh đàm phán mạnh mẽ hơn với các nhà cung cấp chip nhớ, giúp họ đối phó tốt hơn với khủng hoảng và giành được thị phần", IDC nhận định trong báo cáo quý I/2026.

Việc rút khỏi mảng thiết bị gia dụng tại Trung Quốc không đồng nghĩa Samsung mất vị thế trong ngành này trên phạm vi toàn cầu. Ngày 11/3, Samsung được Omdia vinh danh là thương hiệu TV số một thế giới trong 20 năm liên tiếp. Trong phân khúc TV cao cấp trên 2.500 USD , Samsung dẫn đầu với thị phần 54,3%.