Lợi nhuận chip tăng 5.000%, Samsung vẫn lo ngại

Ghi nhận mức lợi nhuận mảng chip tăng trưởng kỷ lục, Samsung vẫn đưa ra những dự báo kém lạc quan về khả năng cung ứng RAM cho thị trường toàn cầu trong 3 năm tới.

Samsung cho biết cuộc khủng hoảng chip nhớ sẽ đạt đỉnh vào năm 2027. Ảnh: The Verge.

Thị trường bán dẫn thế giới đang chứng kiến một nghịch lý chưa từng có tiền lệ. Samsung vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận mảng chip tăng vọt gần 50 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thay vì thái độ lạc quan, hãng lại phát đi tín hiệu cảnh báo khẩn cấp.

Cụ thể, ông lớn công nghệ Hàn Quốc cho hay tình trạng khan hiếm bộ nhớ (RAM) sẽ trở nên tồi tệ hơn, dự kiến đạt đỉnh vào năm 2027. Nguyên nhân cốt lõi của cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ sự bùng nổ không kiểm soát của trí tuệ nhân tạo (AI).

Các tập đoàn lớn như Nvidia, Microsoft và Google đang quét sạch nguồn cung bộ nhớ băng thông cao (HBM) để trang bị cho các trung tâm dữ liệu khổng lồ. Để đáp ứng các đơn hàng béo bở này, Samsung đã buộc phải chuyển dịch phần lớn dây chuyền sản xuất từ chip nhớ thông thường sang chip chuyên dụng cho AI.

Khi năng lực sản xuất bị dồn vào một phía, lượng RAM dành cho máy tính cá nhân (PC), máy tính xách tay và smartphone bị cắt giảm nghiêm trọng. Theo các báo cáo phân tích, tỷ lệ cung ứng so với nhu cầu thực tế trên thị trường dự kiến sẽ chỉ đạt khoảng 60% vào năm 2027.

Lợi nhuận mảng chip của Samsung tăng phi mã nhờ cơn khát chip nhớ. (đơn vị: tỷ Won). Ảnh: Reuters.

Điều này đồng nghĩa với việc cứ 10 thiết bị cần linh kiện thì sẽ có 4 thiết bị phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt chip nhớ hoặc phải chờ đợi có hàng.

Bên cạnh đó, rào cản về hạ tầng cũng là một bài toán khó giải. Việc xây dựng và vận hành một nhà máy đúc chip đòi hỏi thời gian tính bằng năm. Dù Samsung đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tại các cơ sở ở Pyeongtaek, nhưng công suất tối đa để phục vụ thị trường chỉ có thể đạt được sau năm 2027.

Trong giai đoạn chuyển giao này, bất kỳ biến động nhỏ nào về chuỗi cung ứng cũng có thể đẩy giá thành linh kiện lên đỉnh mới. Hệ quả trực tiếp nhất chính là áp lực về giá bán lẻ. Hiện tại, chi phí bộ nhớ đã bắt đầu chiếm phần lớn giá sản xuất một chiếc smartphone.

Đối với các dòng điện thoại giá rẻ, chi phí này có thể tăng 20-40% vào giữa năm 2026. Điều này không chỉ khiến các hãng sản xuất đau đầu mà còn trực tiếp móc túi người tiêu dùng. Các thiết bị cao cấp hay các dòng laptop văn phòng thế hệ mới chắc chắn sẽ không còn mức giá dễ tiếp cận như trước.

“Nguồn cung của chúng tôi hiện tụt lại rất xa so với nhu cầu của khách hàng. Thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao để duy trì sự cân bằng giữa sản xuất chip AI và chip nhớ truyền thống”, ông Kim Jaejune, Giám đốc mảng bộ nhớ của Samsung, thừa nhận trong cuộc họp với nhà đầu tư.

Tình trạng này đang dẫn đến một cuộc đua mới giữa các tập đoàn. Thay vì mua hàng theo nhu cầu ngắn hạn, họ đổ xô ký kết các hợp đồng cung ứng dài hạn kéo dài 2 - 3 năm để giữ chỗ. Hành động này vô tình càng làm trầm trọng tình trạng khan hiếm đối với các đối tác nhỏ lẻ và thị trường bán lẻ.

Kịch bản khả quan nhất là thị trường chỉ có thể dần ổn định sau năm 2027 khi các nhà máy mới đi vào hoạt động ổn định. Cho đến lúc đó, người dùng phổ thông có lẽ phải làm quen với việc nâng cấp thiết bị với chi phí đắt đỏ hơn, hoặc chấp nhận sử dụng các thiết bị cũ lâu hơn.