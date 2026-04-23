Ba 'trùm công nghệ' tháp tùng tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam là ai?

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong: Ông là người kế thừa và nâng tầm đế chế công nghệ lớn nhất Hàn Quốc. Được đào tạo bài bản tại Harvard, Chủ tịch Lee nổi tiếng với tư duy toàn cầu và khả năng thiết lập các mối quan hệ ngoại giao kinh tế. Dưới sự dẫn dắt của ông, Samsung giữ vị thế số một thế giới về smartphone và ngành làm chip/thiết bị 5G/6G. Theo Yonhap News, ông đóng vai trò quyết định trong việc nâng cấp vị thế của Việt Nam đối với Samsung. Hãng đã đầu tư tổng vốn hơn 23 tỷ USD , chủ yếu trong các nhà máy điện tử. Ảnh: Reuters.