Công ty ít người biết muốn lật đổ Samsung

Trước nhu cầu AI bùng nổ, Kioxia từ Nhật Bản kỳ vọng công nghệ bộ nhớ tiên tiến giúp công ty giành lại thị phần trước đối thủ.

Kioxia Holdings, tập đoàn chuyên sản xuất bộ nhớ lưu trữ tại Nhật Bản, chuẩn bị công bố chiến lược mới nhằm giành lại thị phần từ đối thủ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu bộ nhớ trung tâm dữ liệu tăng vọt, kéo theo thị trường lưu trữ flash NAND.

Theo Nikkei, Kioxia dự kiến chia sẻ lộ trình phát triển công nghệ trong buổi gặp mặt nhà đầu tư vào ngày 2/6. Kể từ buổi họp gần nhất, giá cổ phiếu công ty tăng gấp 34 lần.

"Chúng tôi đã đầu tư sớm hơn do tin tưởng vào tiềm năng tương lai của bộ nhớ flash NAND. Chúng tôi có lợi thế vượt trội so với đối thủ cạnh tranh", một kỹ sư của Kioxia nhấn mạnh.

Cuộc đua trên thị trường bộ nhớ flash NAND tập trung vào tăng dung lượng, bằng cách xếp chồng các ô nhớ (memory cell) theo chiều dọc.

Công nghệ này được phát triển vào năm 2007 bởi Toshiba, tiền thân của Kioxia. Tuy nhiên gần đây, Kioxia bị đánh giá tụt hậu so với đối thủ về số lượng lớp có thể xếp chồng.

Đầu năm 2023, Kioxia tuyên bố phát triển thành công sản phẩm chứa 218 lớp ô nhớ. Ít lâu sau, SK Hynix của Hàn Quốc cho biết đã tạo ra sản phẩm hơn 300 lớp. Các giải pháp chính từ Kioxia vẫn có 218 lớp.

Trước sức ép từ đối thủ, Kioxia tìm ra hướng đi mới nhờ công nghệ liên kết độc quyền. Ngoài các ô lưu trữ thông tin, bộ nhớ NAND còn chứa mạch điều khiển, quản lý dữ liệu ra/vào.

Ô nhớ và mạch điều khiển thường được gắn lên cùng một tấm bán dẫn (wafer), đóng vai trò chất nền. Công nghệ của Kioxia, mang tên CBA, có thể tích hợp 2 thành phần lên 2 tấm bán dẫn riêng rồi liên kết lại với nhau. Điều này giúp tăng mật độ lưu trữ và tốc độ truyền dữ liệu.

Việc liên kết các tấm bán dẫn đòi hỏi độ chính xác cao. Theo nhận định từ Kazuyoshi Saito, nhà phân tích tại IwaiCosmo Securities, tốc độ đọc/ghi trên bộ nhớ NAND của Kioxia nhanh hơn khoảng 20-30% so với đối thủ.

Ban đầu, ngành công nghiệp không mấy quan tâm đến công nghệ CBA, cho rằng phương pháp xếp chồng vẫn đơn giản hơn. Tuy nhiên khi tốc độ xử lý ngày càng quan trọng với AI, lợi ích của CBA nhanh chóng thu hút sự chú ý.

"Nhu cầu sẽ tiếp tục tăng cùng sự phổ biến của máy chủ AI", nhà phân tích Toshiya Suzuki cho biết. Các sản phẩm chủ lực từ công ty Nhật Bản đã sử dụng công nghệ này.

Theo Nikkei, những đối thủ như Samsung đều tập trung đầu tư vào DRAM, loại công nghệ được "săn đón" trong giai đoạn bùng nổ ban đầu của AI. Do đó, Kioxia có thể hưởng lợi do đối thủ chưa tập trung quá nhiều cho NAND.

Thách thức của Kioxia đến từ thị phần. Trong quý I, công ty này xếp thứ 3 toàn cầu về doanh thu NAND theo dữ liệu từ TrendForce (13,9%). Samsung dẫn đầu với thị phần 31,6%.

Kioxia cũng không có quá nhiều khách hàng trong phân khúc trung tâm dữ liệu. Bên cạnh đó, nhu cầu bộ nhớ NAND cho AI mới chỉ tăng vọt từ khoảng giữa năm 2025, chưa đủ đánh giá tính hiệu quả của công nghệ mới.

"Samsung Electronics và SK Hynix đã tận dụng năng lực cung ứng để ký kết hợp đồng dài hạn với khách hàng, khiến Kioxia khó khăn trong việc nhanh chóng giành thị phần.

Công ty Nhật Bản sẽ phải thuyết phục khách hàng trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu bằng cách tận dụng công nghệ nội bộ của họ", cây viết Shuhei Ochiai từ Nikkei nhận định.