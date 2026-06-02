Tham vọng mới của Apple

Siri trên iPhone dự kiến nâng cấp với khả năng hoạt động thông minh hơn, tích hợp trực tiếp vào ứng dụng camera.

Ảnh minh họa chế độ Siri trong ứng dụng camera của iOS 27. Ảnh: Bloomberg.

Nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg vừa chia sẻ loạt ảnh dựng về Siri phiên bản mới trên iOS 27. Bộ ảnh được thiết kế dựa trên tin đồn xoay quanh các nâng cấp dành cho trợ lý ảo, nhiều khả năng xuất hiện tại hội nghị WWDC 2026 diễn ra ngày 8/6.

Đại diện Apple từ chối bình luận về tin đồn. Theo Gurman, Táo khuyết thường thử nghiệm nhiều giao diện khác nhau trong nội bộ, phiên bản Siri chính thức ra mắt vào tháng 6 có thể khác biệt so với ảnh dựng.

Theo tin đồn, Siri mới sẽ có khả năng hiểu dữ liệu cá nhân và phân tích nội dung màn hình. Hệ thống sử dụng mô hình dựa trên công nghệ Google Gemini, tích hợp AI tìm kiếm trang web và cơ chế hoạt động mới. Apple cũng phát triển ứng dụng Siri độc lập để cạnh tranh với ChatGPT và những trợ lý AI khác.

Cách hoạt động của Siri mới

Khi kích hoạt, Siri sẽ xuất hiện từ Dynamic Island với hiệu ứng chuyển động mới. Công cụ đóng vai trò giống tác nhân (agent), hỗ trợ người dùng xuyên suốt ứng dụng. Hệ thống có thể tìm kiếm dữ liệu từ web, khai thác thông tin cá nhân và phân tích nội dung trên màn hình để hoàn thành tác vụ.

Theo mô tả, Siri vẫn hỗ trợ kích hoạt theo cách cũ, bao gồm ra lệnh "Hey Siri" hoặc nhấn giữ nút nguồn. Phương pháp này phù hợp khi cần truy vấn nhanh bằng giọng nói.

Cách thứ 2 hoàn toàn mới khi người dùng có thể vuốt xuống từ chính giữa phía trên màn hình để mở hộp thoại tìm kiếm hoặc hỏi. Giao diện này tối ưu cho nhập liệu văn bản, nhưng vẫn có nút giọng nói nếu cần.

Siri trên iOS 27 sẽ kích hoạt từ Dynamic Island. Ảnh: Bloomberg.

Menu của Siri vẫn hiển thị các thành phần tương tự iOS hiện tại, bao gồm 8 ứng dụng thường chạy, các từ khóa tìm kiếm gần đây và danh sách tác vụ gợi ý, bên cạnh dự báo thời tiết cho buổi sáng hoặc tối.

Từ giao diện này, người dùng có thể mở app, gửi tin nhắn, hỏi về thời tiết, thêm lịch hẹn, tìm kiếm ghi chú, chạy phím tắt hoặc tìm kiếm trang web bằng hệ thống AI mới. Kết quả được hiển thị dưới dạng thẻ, cho phép tiếp tục vuốt xuống để mở giao diện chatbot trong ứng dụng Siri.

Apple cũng đang thử nghiệm mở cửa iOS 27 cho các agent bên thứ ba, hỗ trợ cài từ App Store. Công ty đang hợp tác với ChatGPT, đồng thời thử nghiệm tích hợp Gemini và Claude.

Ảnh minh họa ứng dụng Siri mới trên iOS 27. Ảnh: Bloomberg.

Ứng dụng Siri vận hành tương tự Claude, Gemini và ChatGPT. Màn hình chính bao gồm lịch sử trò chuyện, xếp theo danh sách hoặc ô tóm tắt nội dung. Giao diện chatbot cho phép nhập câu lệnh, dùng giọng nói và nút đính kèm tài liệu/hình ảnh.

Khi người dùng yêu cầu tra cứu thông tin, Siri sẽ trả kết quả về con người, địa điểm, thời tiết hoặc dữ liệu cá nhân phù hợp. Trong giao diện thử nghiệm của Apple, trợ lý có thể kiểm tra lịch trình trống, bên cạnh khả năng viết email, tạo ghi chú hoặc tin nhắn bằng cách tổng hợp thông tin từ web và trên máy.

Bước ngoặt với Apple

Apple cũng có kế hoạch tích hợp Siri vào ứng dụng camera, trở thành chế độ độc lập bên cạnh chụp ảnh và quay video. Tính năng này dự kiến hoạt động tương tự Visual Intelligence, hỗ trợ phân tích dữ liệu từ ảnh chụp.

Theo Gurman, việc tích hợp AI vào ứng dụng camera thay vì giới hạn trong Camera Control có thể thu hút người dùng. Đây cũng là cái nhìn đầu tiên về những thiết bị tương lai như kính thông minh và AirPods tích hợp camera.

Ứng dụng camera trên iOS 27 cho phép chỉnh bố cục nút điều khiển. Ảnh: Bloomberg.

Bản thân ứng dụng camera cũng được thiết kế lại, cho phép tùy chỉnh phím tắt và nút điều khiển theo sở thích. Người dùng có thể đặt các nút thường dùng như chỉnh độ sâu, hẹn giờ hoặc chế độ ban đêm. Thay đổi này giúp ứng dụng camera thu hút nhóm người dùng nâng cao, đòi hỏi nhiều tùy chỉnh.

Trong ứng dụng xem ảnh, AI dự kiến phục vụ các tính năng mới như Reframe (thay đổi góc chụp) và Extend (mở rộng, lấp đầy ảnh). Những đối thủ như Google hay Samsung đã trang bị chế độ tương tự.

Theo Gurman, Apple cũng đang thử nghiệm chỉnh sửa ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên qua giọng nói hoặc văn bản, dù tính năng này chưa xuất hiện trong phiên bản thử nghiệm đầu tiên.

Giao diện sửa ảnh bằng AI trên iOS 27. Ảnh: Bloomberg.

Siri mới được xem là bước ngoặt quan trọng với chiến lược AI của Apple. Từ khi ra mắt Apple Intelligence năm 2024, việc liên tục hoãn phát hành tính năng khiến công ty tụt hậu so với đối thủ.

Hãng đã dành một năm để thiết kế lại Siri, đồng thời đánh giá chiến lược tiếp cận lĩnh vực AI. Sau khi ra mắt vào tháng 6, phiên bản mới dự kiến phát hành chính thức cho người dùng vào tháng 9, cùng thời điểm lên kệ iPhone thế hệ tiếp theo.

"Đây có thể là sản phẩm lớn cuối cùng của CEO Tim Cook trước khi bàn giao vị trí cho giám đốc mảng phần cứng John Ternus. Bộ tính năng AI mới cũng có thể quyết định phản ứng từ người dùng với dòng iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập", cây viết từ Bloomberg chia sẻ.