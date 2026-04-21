Oppo vừa làm điều mà Samsung đã bỏ cuộc

Find X9 Ultra vừa ra mắt sở hữu camera zoom 10x cùng phụ kiện mở rộng để thu phóng quang học đến tiêu cự 300 mm, xa nhất trong nhóm flagship ra mắt năm nay.

Hai phiên bản màu của Find X9 Ultra.

Ngày 21/4, Oppo chính thức trình làng mẫu flagship Find X9 Ultra, là sản phẩm cao cấp nhất trong toàn dải điện thoại hãng ra mắt trong năm nay. Mẫu máy cũng tạo ra thế “chân vạc” với 3 model Ultra từ các hãng Trung Quốc. Trước đó, Vivo đã công bố chiếc X300 Ultra, còn Xiaomi sở hữu mẫu 17 Ultra kết hợp cùng Xiaomi.

Điểm nhấn trên thiết bị là cụm camera đa tiêu cự với ống kính chính zoom tối đa 10x. Trong nhóm máy cao cấp ra mắt trong năm nay, Find X9 Ultra có khả năng thu phóng dẫn đầu. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, model này sẽ được phát hành tại Việt Nam vào đầu tháng 5.

Điểm nhấn camera

Ông Pete Lau, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Sản phẩm của Oppo khẳng định Find X9 Ultra là bước đột phá lớn nhất trên camera của hãng.

Cuộc chiến flagship hiện chuyển thành màn đối đầu của máy ảnh di động. Các phát kiến mới của Find X9 Ultra cũng tập trung vào cụm camera hợp tác cùng thương hiệu Hasselblad. Máy sở hữu hệ thống 5 camera. Trong đó, 2 cảm biến được dùng nhiều nhất có cùng 200 MP với tiêu cự 1x và 3x.

Model sở hữu camera tiềm vọng 10x.

Thiết bị tích hợp thêm ống kính telephoto quang học 10x độ phân giải 50 MP với cấu trúc kính tiềm vọng. Trong khi Xiaomi, Samsung dần từ bỏ lựa chọn thu phóng siêu xa, Oppo chọn hướng này để nâng cấp cho smartphone đắt tiền nhất của mình. Đặt trên mặt bằng flagship ra mắt năm nay, Find X9 Ultra có khả năng zoom quang học xa nhất.

Ngoài ra, thiết bị có ống kính siêu rộng 50 MP và cảm biến ánh sáng 3,2 MP hỗ trợ đo cân bằng trắng.

Phần mềm thiết bị hỗ trợ ghi hình độ phân giải 8K, video 4K tốc độ 120 fps chuẩn Dolby Vision và 10-bit log. Oppo dùng thuật toán xử lý LUMO cùng giải pháp AI để xử lý sau khi chụp, tăng nét và cải thiện màu sắc theo chủ thể. Công nghệ màu sắc được hỗ trợ bởi Hasselblad mang lại chất ảnh có chiều sâu cùng các bộ lọc màu độc quyền và chế độ XPAN siêu rộng.

Về phụ kiện, Find X9 Ultra có bộ ốp lưng riêng, hỗ trợ chụp và thu phóng bằng nút cứng, kết nối qua Bluetooth. Người dùng có thể gắn thêm lens rời với phụ kiện này. Hãng cung cấp ống kính siêu zoom tiêu cự 300 mm, tương đương mức thu phóng 13x. Phụ kiện này được hoàn thiện cao cấp, có kích thước lớn và chủ yếu được ứng dụng khi chụp động vật, concert âm nhạc.

Cấu hình cao cấp

Find X9 Ultra vận hành dựa trên nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 5 kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi 3D và than chì. Giải pháp đảm bảo duy trì hiệu suất ổn định với tác vụ nặng. Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin carbon-silicon dung lượng 7.050 mAh.

Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 100 W và sạc không dây 50 W với phụ kiện chính hãng Oppo. Sản phẩm dùng màn hình 2K tần số quét 144 Hz với công nghệ LTPO.

Oppo dành các phần cứng tốt nhất năm nay cho mẫu Find X9 Ultra.

Thiết kế chung của Find X9 Ultra theo hướng vuông vức, ít đường cong hơn mẫu Pro. Cụm camera chiếm phần lớn mặt lưng, sắp xếp theo hình tròn. Độ lồi của chi tiết này vẫn ít hơn Vivo X300 Ultra. Trên khung viền nhôm hãng bố trí cả nút chức năng và phím chụp ảnh cảm ứng lực, tương tự thiết kế iPhone.

Các chi tiết trên phần mềm, ngoại hình được lấy cảm hứng từ máy ảnh Hasselblad, đặc biệt là phiên bản màu xám đen. Lựa chọn màu cam nổi bật như iPhone 17 Pro, có họa tiết ẩn trên mặt lưng.

Sản phẩm chạy trên nền ColorOS mới nhất, được hỗ trợ nhiều công cụ AI, chủ yếu vận hành trên nền tảng Gemini của Google. Riêng chức năng Mind Pilot mới sẽ trả lời câu hỏi trên 3 LLM nổi tiếng gồm Gemini, Perplexity và DeepSeek để người dùng đối chiếu kết quả.