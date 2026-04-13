Huawei đi trước Apple và Samsung

  • Thứ hai, 13/4/2026 16:50 (GMT+7)
Trong khi iPhone Fold vẫn chỉ là tin đồn thì Pura X Max của Huawei sắp ra mắt với tỷ lệ khung hình tương tự.

Huawei sẽ giới thiệu điện thoại màn hình gập có màn hình tỷ lệ rộng vào ngày 20/4. Ảnh: Huawei.

Theo The Verge, AppleSamsung lên kế hoạch sản xuất điện thoại gập với thiết kế vuông vức và tỷ lệ khung hình rộng. Tuy nhiên, có vẻ như Huawei sẽ nhanh tay hơn.

Công ty đến từ Trung Quốc vừa tiết lộ thiết kế của Pura X Max, mẫu điện thoại gập mới sẽ ra mắt vào tuần tới, mang kiểu dáng rất giống với thông tin rò rỉ và dự đoán về iPhone Fold.

Chưa có nhiều thông tin về chiếc điện thoại màn hình gập sẽ xuất hiện vào ngày 20/4, cùng với dòng Pura 90 nhiều màu sắc, nhưng những hình ảnh ban đầu được Huawei chia sẻ cho thấy các phiên bản màu xanh dương, trắng, cam và đen, tất cả đều có cụm 3 camera sau.

Thiết kế mặt sau được lấy cảm hứng từ Pura X đời đầu ra mắt năm ngoái, một dòng máy cũng có màn hình rộng hơn các điện thoại gập khác. Huawei có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và không đơn thuần chạy theo xu hướng.

X Max trông giống sự kết hợp giữa kiểu dáng gập cổ điển và kiểu dáng sách, đồng thời cũng gợi nhớ đến những chiếc điện thoại gập đời đầu như Pixel Fold thế hệ đầu tiên hay Find N của Oppo.

Điều đáng chú ý là trong hình ảnh giới thiệu của Huawei, mọi người sử dụng điện thoại ở cả chế độ dọc và ngang.

Tuần trước, xuất hiện một thiết bị được cho là bản thử nghiệm của chiếc iPhone gập có tỷ lệ màn hình rộng. Song song đó, cũng có tin đồn Samsung phát triển phiên bản rộng hơn của dòng điện thoại Galaxy Z Fold. Tuy nhiên, cả Apple lẫn Samsung đều chưa chắc kịp ra mắt sản phẩm này vào nửa cuối năm nay.

Nguyễn Hiếu

Theo The Verge

    Huawei, tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Hoa Vi, là một tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông, có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2018, Huawei trở thành 1 trong 72 tập đoàn Fortune Global 500 trên tạp chí Fortune. Từ năm 2018, Huawei là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai trên thế giới.

    • Thành lập: 1987
    • Sáng lập: Nhậm Chính Phi
    • Trụ sở chính: Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc

