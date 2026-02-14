Apple lại thắng ở Trung Quốc

Thành công của iPhone 17 giúp doanh số Apple tăng trưởng tại Trung Quốc trong tháng 1, dẫn đầu thị phần cùng Huawei.

Dòng iPhone 17 Pro của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, iPhone của Apple là thương hiệu smartphone duy nhất ghi nhận doanh số tăng trưởng tại Trung Quốc trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số iPhone tháng 1 tăng 8% so với tháng 1/2025. Để so sánh, các hãng smartphone lớn của Trung Quốc khác đều ghi nhận doanh số giảm, gồm Huawei (27%), Oppo (19%), Vivo (29%), Xiaomi (36%) hay Honor (26%).

Nhìn chung, tổng lượng smartphone bán ra tại Trung Quốc trong tháng 1 thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà nghiên cứu cho biết lý do chủ yếu đến từ chính sách trợ cấp từ chính phủ và thời điểm Tết Nguyên đán thay đổi.

Năm ngoái, chương trình trợ giá tại Trung Quốc được triển khai vào ngày 20/1/2025, trùng giai đoạn Tết Nguyên đán. Điều đó tạo nên nhu cầu mua smartphone cao, riêng Apple chịu ít ảnh hưởng do hầu hết iPhone không đủ điều kiện nhận trợ giá. Năm nay, các yếu tố tác động đến từ nhu cầu người dùng kém trong bối cảnh kinh tế ảm đạm.

Bất chấp khó khăn, dòng iPhone 17 giúp Apple tăng trưởng. Thị phần của hãng tại Trung Quốc trong tháng 1 đạt 19%, cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu với Huawei.

Báo cáo cho biết dòng Huawei Nova bán kém hơn năm ngoái, trong khi model bán chạy nhất tháng 1 của Huawei là Mate 80 tiêu chuẩn. Hãng duy trì doanh số ổn định nhờ đẩy mạnh chương trình thu cũ đổi mới, tăng mức trợ giá.

Theo Bloomberg, thành công của iPhone 17 giúp Apple tăng trưởng mạnh tại Trung Quốc từ tháng 9/2025. Kỳ nghỉ lễ cuối năm ngoái tại đất nước tỷ dân giúp doanh số Táo khuyết tăng cao, góp phần tạo ra quý kinh doanh kỷ lục với dòng iPhone.

Thị phần và tăng trưởng doanh số các hãng smartphone lớn tại Trung Quốc trong tháng 1. Ảnh: Counterpoint Research.

Để so sánh, những đối thủ khác tại Trung Quốc đang gặp khó khăn do "tâm lý người dùng ảm đạm", theo báo cáo từ Counterpoint Research. Năm ngoái, các hãng này ghi nhận doanh số tăng mạnh do chương trình trợ giá từ chính phủ cho smartphone giá rẻ.

"Apple là thương hiệu lớn duy nhất đạt tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái, thị phần của hãng tại Trung Quốc tháng 1 năm nay cũng cao nhất so với 5 năm qua.

Phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 17 hiện đủ điều kiện nhận trợ cấp từ chính phủ, khiến người dùng cảm thấy đáng giá hơn, doanh số tăng 9% so với tháng trước", các nhà phân tích từ Counterpoint Research nhận định.

Đến hiện tại, chưa có nhiều chương trình giảm giá hoặc chiết khấu cho dòng iPhone 17 tại Trung Quốc. Điều này tạo cơ hội để Apple tiếp tục điều chỉnh giá, giúp tối ưu lợi nhuận. Những hãng đối thủ vẫn chưa bước vào giai đoạn khuyến mãi mạnh nhất. Các nhà phân tích dự báo Tết Nguyên đán trong tháng 2 sẽ là tâm điểm mua sắm.