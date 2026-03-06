Apple vừa ra mắt gì tuần này

iPhone 17e, MacBook Neo hay Studio Display là những thiết bị nổi bật vừa được Apple giới thiệu trong tuần này.

Đúng như tin đồn, Apple vừa ra mắt loạt sản phẩm mới trong 3 ngày liên tiếp. Những thiết bị trải dài từ iPhone, MacBook đến màn hình ngoài.

Trong khi iPhone 17e, iPad Air M4 hay MacBook Air M5 phục vụ đa số người dùng phổ thông, dòng MacBook Pro với chip M5 Pro và M5 Max lại hướng đến nhóm người có nhu cầu sử dụng cao hơn, bên cạnh màn hình Studio Display và Studio Display XDR.

Một trong những thiết bị đáng chú ý gọi tên MacBook Neo. Model này sử dụng chip mang từ iPhone với giá khởi điểm 16,5 triệu đồng, trở thành laptop giá tốt nhất hiện tại của Apple. Dưới đây là chi tiết các sản phẩm được hãng giới thiệu trong những ngày qua.

iPhone 17e

Chiếc iPhone giá rẻ được nâng cấp một số tính năng. Với giá niêm yết 18 triệu đồng, thiết bị có dung lượng lưu trữ cơ bản tăng gấp đôi, từ 128 GB lên 256 GB. Sản phẩm cũng hỗ trợ MagSafe và chuẩn sạc không dây Qi2, công suất tối đa 15 W.

Thiết kế của iPhone 17e không thay đổi. Màn hình 6,1 inch trên máy có thể lớp phủ Ceramic Shield 2, giúp chống trầy xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ cũ, đồng thời cải thiện khả năng chống chói theo công bố của Apple.

iPhone 17e còn tích hợp modem mạng C1X do Apple tự phát triển. So với C1 trên iPhone 16e, Apple cho biết C1X cho tốc độ kết nối nhanh hơn gấp đôi. Modem này cũng tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với bộ phận dùng trên iPhone 16 Pro.

Màu hồng nhạt mới của iPhone 17e. Ảnh: CNN.

Về phần cứng, iPhone 17e trang bị chip xử lý A19 (tiến trình 3 nm). So với A19 trên iPhone 17 tiêu chuẩn, phiên bản này giảm xuống 4 nhân đồ họa (GPU) thay vì 5 nhân, trong khi CPU được giữ nguyên 6 nhân. Máy cài sẵn iOS 26 và bộ công cụ Apple Intelligence.

Apple cho biết thời lượng pin của iPhone 17e đạt tối đa 26 tiếng. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước/bụi IP68, camera sau độ phân giải 48 MP với hệ thống "Fusion", cho phép phóng to ảnh 2x nhưng vẫn giữ độ sắc nét.

Táo khuyết nhấn mạnh khả năng nhận diện chủ thể trên camera iPhone 17e. Với hệ thống Focus và Depth Control mới, người dùng có thể chỉnh độ mờ hậu cảnh sau khi chụp. Thuật toán HDR thế hệ mới giúp cải thiện khả năng tái tạo màu da, đảm bảo màu sắc chân thực.

Năm nay, iPhone 17e bổ sung tùy chọn màu hồng nhạt bên cạnh trắng và đen. Sản phẩm được mở đặt trước từ ngày 4/3, lên kệ vào 11/3.

iPad Air M4

Chip xử lý M4 là cải tiến đáng giá nhất trên iPad Air mới. Dù tụt hậu một thế hệ so với M5 của iPad Pro, chip M4 vẫn đủ sức đáp ứng những tác vụ như xem phim, duyệt web, đọc email, chỉnh sửa video cơ bản...

So với chip M3 trên bản tiền nhiệm, M4 cho hiệu năng nhanh hơn 30% khi dùng tác vụ CPU đa nhân. Với 8 nhân CPU và 9 nhân GPU, Táo khuyết hứa hẹn khả năng xử lý đồ họa, chơi game tốt trên sản phẩm nhờ công nghệ dò tia (ray-tracing) nhanh gấp 4 lần so với iPad Air M1.

Hãng cũng nâng cấp RAM trên iPad Air M4 từ 8 GB lên 12 GB. Máy còn trang bị N1, chip mạng do Apple phát triển cho các chuẩn Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread.

Ảnh thực tế iPad Air M4. Ảnh: Gizmodo.

Nhờ chip mạng nội bộ, Apple cho biết những tính năng như phát sóng di động, AirDrop trên thiết bị có hiệu suất cao và hoạt động ổn định hơn. Hiệu năng khi kết nối với Wi-Fi băng tần 5 GHz cũng được cải thiện.

Với bản 5G, iPad Air M4 tích hợp modem C1X. So với iPad Air M3, modem này cho hiệu suất mạng nhanh hơn 50%, tiết kiệm năng lượng 30%.

Thiết kế của iPad Air M4 hầu như không thay đổi, vẫn sử dụng màn hình Liquid Retina với 2 kích thước 11 hoặc 13 inch. Apple giữ nguyên hệ thống camera trước 12 MP, camera sau 12 MP và 2 loa ngoài.

Phiên bản 11 inch của iPad Air M4 có giá khởi điểm gần 17 triệu đồng cho tùy chọn Wi-Fi, bộ nhớ 128 GB. Mẫu 13 inch có giá gần 22 triệu đồng cho tùy chọn tương tự. Các phiên bản màu sắc của thiết bị gồm xanh dương, tím, ánh sao và xám không gian.

MacBook Pro M5 Pro và M5 Max

Dòng laptop hàng đầu của Apple được nâng cấp với chip xử lý M5 Pro và M5 Max. Tuy nhiên, giá bán sản phẩm cũng đắt lên.

Tại Việt Nam, MacBook Pro 14 inch chip M5 Pro có giá khởi điểm 45 triệu đồng, đắt hơn 5 triệu so với bản tiền nhiệm, dù hãng vẫn "ưu đãi" bằng cách tăng dung lượng ổ cứng từ 512 GB lên 1 TB. Phiên bản 16 inch có giá khởi điểm tăng từ 65 triệu lên 73 triệu đồng.

Tấm nền màn hình trên MacBook Pro mới không thay đổi, vẫn dùng công nghệ Liquid Retina XDR, phía trên là webcam 12 MP hỗ trợ Center Stage. Hãng tích hợp chip N1 lên máy để hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6.

Apple cho biết M5 Pro và M5 Max được xây dựng trên kiến trúc "Fusion Architecture" mới, kết hợp 2 chip xử lý thành một hệ thống SoC (System-on-Chip) hoàn chỉnh, cho hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng hơn.

MacBook Pro được nâng cấp với chip M5 Pro và M5 Max. Ảnh: Gizmodo.

Bộ đôi chip cùng sở hữu CPU tối đa 18 nhân, gồm 6 nhân siêu xử lý và 12 nhân hiệu năng cao. Trong đó, nhân siêu xử lý tối ưu những luồng công việc chuyên nghiệp với mức sử dụng CPU cao, chẳng hạn như phân tích dữ liệu hoặc chạy thuật toán mô phỏng.

GPU trên M5 Pro được nâng cấp với tối đa 20 nhân, kiến trúc mới tích hợp bộ tăng tốc thần kinh (Neural Accelerator) trong mỗi nhân. Hiệu năng tính toán GPU của M5 Pro cao gấp 4 lần so với M4 Pro.

Dành cho những người đòi hỏi sức mạnh cao hơn, M5 Max kết hợp CPU 18 nhân với GPU tối đa 40 nhân, tăng gấp đôi so với M5 Pro. Sử dụng kiến trúc GPU mới, M5 Max hứa hẹn cho hiệu năng đa luồng cao hơn 15% so với bản tiền nhiệm M4 Max.

M5 Pro hỗ trợ bộ nhớ thống nhất tối đa 64 GB, băng thông tăng lên 307 GB/s. Trong khi đó, chip M5 Max có thể nâng lên 128 GB, băng thông đạt 614 GB/s. SSD trên MacBook Pro mới đạt tốc độ đọc/ghi lên đến 14,5 GB/s, nhanh hơn gấp đôi thế hệ trước.

MacBook Air M5

Một năm sau khi nâng cấp MacBook Air với chip M4, Apple tiếp tục ra mắt phiên bản mới dùng chip M5. Phiên bản thấp nhất của laptop giờ đây có SSD 512 GB, tăng gấp đôi so với bản tiền nhiệm.

MacBook Air M5 bản tiêu chuẩn vẫn có RAM 16 GB. Hãng nâng cấp băng thông bộ nhớ lên 153 GB/s, tăng 28% so với MacBook Air M4. Máy cũng trang bị chip N1, hỗ trợ WI-Fi 7 và Bluetooth 6.

Về thiết kế, MacBook Air M5 giữ kiểu dáng nhôm mỏng nhẹ và không quạt. Máy có 2 tùy chọn màn hình Liquid Retina 13 inch và 15 inch, độ sáng 500 nit và hỗ trợ 1 tỷ màu. Ngoài ra, 4 tùy chọn màu trên máy gồm xanh da trời, xanh đen, xanh sao và bạc.

MacBook Air M5. Ảnh: Gizmodo.

MacBook Air M5 trang bị webcam Center Stage 12 MP, micro chất lượng cao và hệ thống loa hỗ trợ Spatial Audio. Apple cũng nhấn mạnh sự kết hợp giữa phần cứng mới và macOS Tahoe, bên cạnh Apple Intelligence giúp khai thác tốt hơn các tác vụ AI trên thiết bị.

Apple cũng phải đánh đổi giá bán để có những nâng cấp trên. MacBook Air M5 phiên bản 13 inch có giá khởi điểm 30 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với thế hệ trước. Tương tự, mẫu 15 inch cũng tăng giá từ 32 lên 35 triệu đồng.

MacBook Neo

Dòng laptop của Apple tiếp tục được mở rộng với MacBook Neo. Với giá khởi điểm 16,5 triệu đồng, đây là mẫu MacBook rẻ nhất của Apple hiện nay, cho thấy nỗ lực tiếp theo của công ty nhằm cạnh tranh với thị trường laptop Windows, Chromebook giá rẻ.

Đúng như đồn đoán, MacBook Neo trang bị chip A18 Pro, lần đầu xuất hiện trên iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Chip này sở hữu 6 nhân CPU, 5 nhân GPU và Neural Engine 16 nhân, bên cạnh 8 GB RAM. Con số trên vừa đủ để vận hành các tính năng Apple Intelligence.

Táo khuyết nhấn mạnh thời lượng pin của MacBook Neo có thể đạt 16 tiếng sau mỗi lần sạc. Thiết bị sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch, độ sáng 500 nit, hỗ trợ 1 tỷ màu. Màn hình 13 này không hỗ trợ dải màu P3 và True Tone như những dòng MacBook khác.

Thiết kế của MacBook Neo. Ảnh: Bloomberg.

Về cổng kết nối, MacBook Neo trang bị 2 cổng USB-C. Một cổng hỗ trợ chuẩn USB3, cho phép kết nối màn hình ngoài và truyền dữ liệu với tốc độ cao (tối đa 10 Gbps), trong khi cổng còn lại chỉ đạt chuẩn USB2, tốc độ truyền dữ liệu chậm hơn (480 Mbps). Cạnh trái máy còn có cổng tai nghe 3,5 mm, và không có MagSafe.

MacBook Neo trang bị webcam FaceTime 1080p, hệ thống 2 micro và loa ngoài nằm 2 bên, hỗ trợ âm thanh không gian (Spatial Audio) và âm thanh vòm Dolby Atmos.

Laptop rẻ nhất của Apple vẫn dùng bàn phím Magic Keyboard nhưng không có đèn nền, trackpad đa điểm và không có Force Touch. Nếu muốn có cảm biến vân tay trên bàn phím, người dùng phải trả thêm 2,5 triệu đồng để nâng cấp lên bản 512 GB.

Với chip A18 Pro, Apple cho biết hiệu năng hầu hết tác vụ cơ bản của MacBook Neo cao hơn 50% so với "chiếc PC bán chạy nhất" dùng chip Intel Core Ultra 5. Máy 4 tùy chọn màu gồm bạc, hồng nhạt, vàng nhạt và xanh chàm.

Studio Display và Studio Display XDR

Ngoài iPhone và MacBook, Apple còn ra mắt 2 phụ kiện là màn hình Studio Display cùng phiên bản XDR. Việc ra mắt 2 phiên bản giúp người dùng có thêm lựa chọn tùy theo chi phí và nhu cầu thực tế.

Với Studio Display XDR, sản phẩm dùng màn hình Retina XDR kích thước 27 inch, độ phân giải 5K. Thiết bị sở hữu tấm nền Mini LED, với 2.304 vùng làm mờ cục bộ (local-dimming) giúp cải thiện độ tương phản.

Màn hình này cho độ sáng HDR tối đa 2.000 nit, tỷ lệ tương phản 1.000.00:1, tần số quét linh hoạt 47-120 Hz nhờ công nghệ Adaptive Sync, chân đế có thể chỉnh độ nghiêng và cao.

Apple trang bị cho Studio Display XDR camera 12 MP. Những tính năng bổ sung gồm Center Stage (theo dõi vị trí, giữ khuôn mặt người dùng luôn nằm giữa khung hình) và Desk View (hiển thị đồng thời người lẫn mặt bàn trong khung hình).

Màn hình Apple Studio Display. Ảnh: Bloomberg.

Các cổng kết nối trên Studio Display XDR gồm 2 cổng Thunderbolt 5 và 2 cổng USB-C tiêu chuẩn, hỗ trợ sạc cho thiết bị ngoài với công suất tối đa 140 W khi dùng cáp phù hợp.

Phiên bản mặc định của Studio Display XDR trang bị chân đế chỉnh độ nghiêng và cao. Người dùng có thể đổi sang ngàm treo VESA tùy không gian làm việc. Model này có giá 90 triệu đồng (bản tiêu chuẩn) và 98 triệu đồng (màn hình phủ nano).

Với Studio Display bản tiêu chuẩn, sản phẩm được nâng cấp so với thế hệ trước với camera 12 MP (có Center Stage và Desk View), hệ thống 6 loa ngoài và 3 micro. Studio Display cũng có 2 cổng Thunderbolt 5 và 2 cổng USB-C, hỗ trợ sạc tối đa 96 W.

Studio Display bản mặc định kèm chân đế chỉnh độ nghiêng. Người dùng có thể chuyển sang chân đế thay đổi cả độ nghiêng và cao, hoặc ngàm treo VESA.

Tại Việt Nam, Studio Display thế hệ 2 có giá 45 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, và 53 triệu đồng cho bản kính nano. Người dùng cần trả thêm 10 triệu đồng cho phiên bản chân đế chỉnh cả độ nghiêng và cao.