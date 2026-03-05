Đây là bộ đôi chip mạnh nhất của Apple

Chip xử lý M5 Pro và M5 Max sử dụng kiến trúc mới, cải thiện đáng kể hiệu năng và tính toán AI so với bản tiền nhiệm.

Chip xử lý M5 Pro và M5 Max được Apple giới thiệu tối 3/3. Ảnh: Apple.

M5 Pro và M5 Max là bộ đôi chip xử lý vừa được Apple ra mắt tối 3/3. Trang bị trên MacBook Pro 14/16 inch, M5 Pro và M5 Max tập trung cải thiện hiệu năng xử lý và tính toán AI, phục vụ các công việc chuyên nghiệp.

Bộ đôi chip cùng sở hữu CPU tối đa 18 nhân, gồm 6 nhân siêu xử lý và 12 nhân hiệu năng cao. Trong đó, nhân siêu xử lý tối ưu những luồng công việc chuyên nghiệp với mức sử dụng CPU cao, chẳng hạn như phân tích dữ liệu hoặc chạy thuật toán mô phỏng.

So với bản tiền nhiệm, M5 Pro bổ sung 4 nhân CPU cho hiệu năng đa luồng cao hơn 30%. Điều này giúp các chuyên gia từ nhà thiết kế mô hình dữ liệu đến sinh viên khối ngành STEM, dễ dàng xử lý các dự án phức tạp.

GPU trên M5 Pro được nâng cấp với tối đa 20 nhân, kiến trúc mới tích hợp bộ tăng tốc thần kinh (Neural Accelerator) trong mỗi nhân. Hiệu năng tính toán GPU của M5 Pro cao gấp 4 lần so với M4 Pro.

M5 Pro hỗ trợ bộ nhớ thống nhất tối đa 64 GB, băng thông tăng lên 307 GB/s. Ngoài ra, công nghệ Dynamic Caching thế hệ 2 và công nghệ đổ bóng dạng lưới giúp tăng hiệu năng đồ họa lên 20% so với M4 Pro.

Đặc biệt, với công nghệ dò tia (ray-tracing) thế hệ 3, người dùng M5 Pro được trải nghiệm hiệu năng đồ họa cao hơn tối đa 35% trong các ứng dụng render đồ họa 3D.

Dành cho những người đòi hỏi sức mạnh cao hơn, M5 Max kết hợp CPU 18 nhân với GPU tối đa 40 nhân, tăng gấp đôi so với M5 Pro. Sử dụng kiến trúc GPU mới, M5 Max hứa hẹn cho hiệu năng đa luồng cao hơn 15% so với bản tiền nhiệm M4 Max.

M5 Pro và M5 Max tiếp tục cải thiện hiệu năng cho các ứng dụng AI. Ảnh: Apple.

Sức mạnh của M5 Max nổi bật trong các tác vụ liên quan đến AI và đồ họa chuyên sâu. Hiệu năng tính toán GPU tối đa của chip này cao hơn 4 lần so với M4 Max, và gấp 6 lần so với M1 Max nếu xét về tính toán AI.

Hiệu năng đồ họa nói chung của M5 Max cũng tăng 20% so với thế hệ trước. Trong các ứng dụng hỗ trợ ray-tracing, mức tăng lên đến 30%.

M5 Pro và M5 Max trang bị Neural Engine 16 nhân tốc độ nhanh hơn, Media Engine tối ưu các codec H.264, HEVC và ProRes, cùng công nghệ bảo vệ an toàn bộ nhớ đầu tiên trong ngành, mang tên Memory Integrity Enforcement.

Thiết kế bộ điều khiển riêng cho mỗi cổng Thunderbolt 5 cũng hứa hẹn tốc độ truyền dữ liệu nhanh và ổn định nhất hiện nay, theo tuyên bố của Apple.

M5 Pro và M5 Max được Apple trang bị trên MacBook Pro 14/16 inch. Tại Việt Nam, thiết bị có giá khởi điểm 60 triệu đồng (14 inch, M5 Pro) và 73 triệu đồng (16 inch, M5 Pro). Phiên bản chip M5 Max có giá khởi điểm 98 triệu đồng (14 inch) và 105 triệu đồng (16 inch).