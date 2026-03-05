Smartphone xoay độc lạ tích hợp tay cầm chơi game

Mẫu điện thoại hình vuông iFrog RS1 gây chú ý tại triển lãm MWC 2026 nhờ thiết kế xoay độc đáo, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa bàn phím QWERTY và tay cầm chơi game.

RS1 nổi bật với thiết kế vuông và cơ chế xoay lật độc lạ. Ảnh: Chehonz201/X.

Tại sự kiện MWC 2026, công ty iFrog đã giới thiệu mẫu smartphone RS1 với ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thị trường. Thiết kế của máy có dạng hình vuông, gợi nhớ đến các thiết bị GPS cũ. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở cơ chế xoay hoặc lật để lộ ra các bộ phận chức năng bên dưới màn hình.

Mẫu RS1 cơ bản được trang bị một bàn phím QWERTY đầy đủ. Bàn phím này giúp người dùng nhập liệu văn bản nhanh chóng như các dòng điện thoại Blackberry.Thiết kế này hướng đến những người dùng yêu thích cảm giác bấm phím vật lý thật tay. Tuy nhiên, iFrog không dừng lại ở đó khi giới thiệu thêm một biến thể tùy biến khác.

Một phiên bản khác của RS1 cho phép thay thế hoặc tùy biến phần bàn phím thành một tay cầm chơi game. Bộ điều khiển này bao gồm các phím điều hướng D-pad và các nút bấm chức năng đặc trưng. Thiết bị ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng chơi game cầm tay và giả lập.

Hình ảnh quảng cáo của RS1 trên trang chủ hãng iForg. Ảnh: iFrog.

Dù gây ấn tượng về ý tưởng, iFrog RS1 vẫn khiến nhiều người hoài nghi về tính thực tiễn. Phóng viên công nghệ của Gizmodo tại hiện trường cho biết trang web chính thức của hãng rất khó truy cập.

Các thông tin về cấu hình chi tiết, chip xử lý hay dung lượng pin vẫn còn là ẩn số. Thậm chí, tên gọi của công ty cũng gây nhầm lẫn khi xuất hiện cả hai biến thể là "Frog" và "iFrog" trên các phương tiện truyền thông.

Cộng đồng mạng đánh giá thiết kế của RS1 khá "đáng yêu", gợi nhắc về thời hoàng kim của smartphone khi các hãng không ngại thử nghiệm những kiểu dáng độc lạ và phá cách.

S1 sở hữu 2 phiên bản với bàn phím QWERTY và tay cầm chơi game. Ảnh: Chehonz201/X.

Người dùng Reddit Key-Brilliant5623 đã trực tiếp so sánh thiết bị này với dòng Motorola Flipout huyền thoại. Sự tương đồng nằm ở kiểu dáng vuông vức và cơ chế xoay đặc trưng. Những hình ảnh về thiết bị gợi lại ký ức về thời kỳ hoàng kim của điện thoại "biến hình".

Alert_Dingo_4504 bày tỏ sự hoài niệm về kỷ nguyên trước khi iPhone ra đời. Người dùng này chia sẻ rằng bản thân rất nhớ những ngày tháng mà thiết kế điện thoại còn đầy sự sáng tạo. Khi đó, các hãng sản xuất không ngại thử nghiệm những kiểu dáng kỳ lạ và độc đáo.

Tuy nhiên, việc thiếu các nút vai (shoulder buttons) có thể là một điểm trừ cho trải nghiệm chơi game chuyên nghiệp. Người dùng cũng bày tỏ lo ngại về độ bền của cơ chế xoay và khả năng hỗ trợ phần mềm lâu dài từ một thương hiệu mới.

Hiện tại, iFrog RS1 được xem là một "hiện tượng" thú vị tại triển lãm năm nay. Thiết bị mang lại sự đa dạng trong bối cảnh các dòng smartphone đang dần trở nên bão hòa về thiết kế. Người tiêu dùng đang chờ đợi những thông tin chính thức về giá bán và ngày phát hành toàn cầu của sản phẩm này.