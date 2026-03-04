Apple ra mắt MacBook giá rẻ nhất lịch sử

Chiếc MacBook Neo được Apple định giá từ 16,5 triệu ở Việt Nam, sử dụng chip A18 Pro nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng AI và thiết kế mỏng nhẹ.

Macbook Neo là mẫu MacBook rẻ nhất lịch sử của Apple. Ảnh: Apple.

Đúng như các tin đồn rò rỉ trước đó, vào 21h ngày 4/3 (giờ Việt Nam), Apple chính thức giới thiệu dòng MacBook Neo hoàn toàn mới. Đây là mẫu laptop có mức giá dễ tiếp cận nhất trong lịch sử của hãng, phù hợp với phân khúc giáo dục và người dùng phổ thông.

Điểm gây bất ngờ nhất trên MacBook Neo chính là bộ vi xử lý. Thay vì sử dụng dòng chip M truyền thống, Apple trang bị chip A18 Pro cho mẫu máy này. Đây là con chip vốn được tối ưu cho các dòng iPhone cao cấp nhất như iPhone 16 Pro, Pro Max.

Dù trang bị chip vốn thiết kế cho di động, Apple khẳng định A18 Pro cung cấp hiệu suất vượt trội cho các tác vụ hàng ngày. Tốc độ duyệt web của máy nhanh hơn 50% so với các đối thủ cùng phân khúc.

Khả năng xử lý AI là điểm nhấn quan trọng. Theo Apple, MacBook Neo có tốc độ xử lý AI tại chỗ nhanh gấp 3 lần các laptop chạy chip Intel Core Ultra 5. Điều này giúp các tính năng trong hệ sinh thái Apple Intelligence hoạt động mượt mà. Người dùng có thể tóm tắt văn bản và chỉnh sửa ảnh nhanh chóng. Máy hoạt động hoàn toàn im lặng nhờ thiết kế không dùng quạt tản nhiệt.

Máy có màn hình Liquid Retina 13 inch, nhiều màu sắc mới, trẻ trung. Ảnh: Apple.

MacBook Neo sở hữu ngoại hình mỏng nhẹ với vỏ nhôm tái chế. Máy có màn hình Liquid Retina 13 inch với độ phân giải cao 2.408 x 1.506 pixel. Trong cùng tầm giá, nhiều máy tính cạnh tranh vẫn sử dụng màn hình Full HD hoặc WUXGA với số điểm ảnh thấp hơn.

Màn hình này hỗ trợ dải màu rộng P3 và độ sáng lên đến 500 nit. Với độ phân giải thấp hơn một chút, trải nghiệm thị giác trên MacBook Neo có thể gần bằng với dòng MacBook Air.

Apple mang đến sự tươi mới qua bộ sưu tập màu sắc đa dạng. Ngoài màu Bạc truyền thống, máy có thêm các màu Blush (Hồng phấn) và Indigo (Xanh chàm). Đặc biệt, màu Citrus (Vàng cam) lần đầu tiên xuất hiện trên dòng Mac.

Dù có mức giá rẻ, MacBook Neo vẫn sở hữu thời lượng pin liên tục tới 16 giờ, theo công bố từ Apple. Con số này vượt xa các mẫu laptop phổ thông chạy Windows hiện nay.

Về kết nối, máy có hai cổng USB-C hỗ trợ chuẩn Thunderbolt. Máy cũng sạc thông qua cổng USB-C, không có cổng MagSafe như các dòng MacBook khác. Cổng tai nghe 3,5mm vẫn được duy trì cho nhu cầu âm thanh cơ bản. Hệ thống loa kép hỗ trợ công nghệ Spatial Audio và Camera trước HD 1080p.

MacBook Neo xuất xưởng với hệ điều hành macOS Tahoe mới nhất. Hệ điều hành này được tối ưu riêng để tương thích với chip A18 Pro cũng như tập trung vào khả năng kết nối liền mạch giữa Mac và iPhone. Người dùng có thể điều khiển iPhone trực tiếp ngay trên màn hình MacBook.

MacBook Neo có mức giá khởi điểm là 599 USD . Đây là mức giá cạnh tranh để đối đầu với laptop Windows. Tại Việt Nam, máy có giá từ 16,49 triệu cho phiên bản bộ nhớ 256 GB.

MacBook Neo có 2 phiên bản, với giá lần lượt 16,49 triệu và 18,99 triệu tại Việt Nam. Ảnh: Apple.

Đáng chú ý, đây là lần đầu Apple phân ra phiên bản gồm bàn phím thường và phím tích hợp bảo mật vân tay (TouchID). Cụ thể, bản mặc định có bộ nhớ 256 GB và bàn phím thường, còn bản nâng cấp có bộ nhớ trong 512 GB và thêm TouchID. Mọi phiên bản đều có dung lượng RAM 8 GB.

MacBook Neo dự kiến bắt đầu nhận đặt hàng từ cuối tuần này và đến tay người dùng trên thế giới từ ngày 11/3. Tại Việt Nam, trang web của Apple vẫn chưa có thông tin đặt trước và ngày có hàng.