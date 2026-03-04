Giải LMHT bị chê nhỏ 'như cái đám cưới’

Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) quốc tế đầu tiên trong năm tổ chức ở Sao Paulo, Brazil gây thất vọng khi chỉ có 140 chỗ ngồi.

Giải đấu LMHT quốc tế chỉ có 140 khán giả.

Trừ khu vực Trung Quốc, các đại diện sẽ có mặt tại First Stand 2026 bộ môn LMHT cũng đã được xác nhận. Ban tổ chức đã công bố thể thức chi tiết cùng nơi diễn ra toàn bộ sự kiện này. Điều đáng tiếc nhất là việc sân thi đấu chính thức chỉ có sức chứa 140 chỗ ngồi. Điều này đồng nghĩa sự kiện mang tính toàn cầu của trò chơi được quan tâm nhất hiện tại, sẽ thiếu vắng những màn cổ vũ nồng nhiệt.

Ngoài ra, Brazil cũng là khu vực đang nổi lên với lượng khán giả lớn. Việc Riot Games lựa chọn địa điểm thi đấu quá nhỏ gây thất vọng với người hâm mộ đất nước Nam Mỹ. Từ 2017, Brazil mới được đăng cai một giải đấu lớn của trò chơi này.

Trên mạng xã hội, CEO Gen.G Esports, đội vừa vô địch LCK Cup cũng bày tỏ sự không hài lòng. “Đám cưới của tôi có nhiều người tham dự hơn sức chứa của khán đài chính", lãnh đội Hàn Quốc viết trên mạng xã hội.

Trả lời trang Maisesports của Brazil, đại diện Riot Games thừa nhận phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ.

“Những ý kiến đó hợp lý và chúng tôi rất trân trọng. Đồng thời, một phần mục đích của việc tổ chức First Stand tại nhà thi đấu riêng vì sự linh hoạt. Điều này cho phép chúng tôi thử nghiệm với định dạng, lịch trình và thời gian theo những cách không thể làm được ở đấu trường lớn, vốn đòi hỏi thời gian chuẩn bị dài và cam kết từ sớm.

Lựa chọn này có chủ đích. Nó cho phép chúng tôi thử nghiệm, học hỏi và hoàn thiện khi phát triển First Stand. Sau sự kiện năm nay, ban tổ chức sẽ xem xét kỹ lưỡng cấu trúc của sự kiện và vai trò mà nó trong toàn bộ hệ thống giải quốc tế”, Trưởng bộ phận thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại toàn cầu, cho biết.

Các đại diện được xác nhận có mặt ở Brazil sắp tới gồm Gen.G và BNK FearX của Hàn Quốc, G2 từ châu Âu, Lyon đại diện Bắc Mỹ và chủ nhà LOUD. Trong khi đó, Team Secret Whales của Việt Nam cũng vừa thắng giai đoạn 1 của LCP để giành vé dự giải đấu nói trên. Hai tấm vé cuối cùng là cuộc chiến của các đội Trung Quốc.