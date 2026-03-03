Apple ra màn hình máy tính 98 triệu đồng

Bộ đôi Studio Display và Studio Display XDR phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau, giá bán từ 45 triệu đến 98 triệu đồng.

Màn hình Studio Display XDR. Ảnh: Apple.

Apple vừa ra mắt 2 mẫu màn hình mới, gồm Studio Display thế hệ 2 và Studio Display XDR. Hãng cho biết bộ đôi màn hình được tối ưu cho máy tính Mac, phục vụ nhiều đối tượng từ người dùng phổ thông đến chuyên nghiệp.

Studio Display và Studio Display XDR đều trang bị những công nghệ hiện đại, hứa hẹn nâng cấp trải nghiệm công việc và giải trí. Việc ra mắt 2 phiên bản cũng giúp người dùng có thêm lựa chọn tùy theo chi phí và nhu cầu thực tế.

Màn hình tối ưu cho Mac

Với Studio Display, Apple nhấn mạnh khả năng hiển thị cùng loạt tính năng thông minh, hỗ trợ tối đa các công việc từ lập trình, chỉnh sửa ảnh, biên tập video đến sản xuất âm nhạc.

Studio Display trang bị tấm nền Retina kích thước 27 inch, độ phân giải 5K với hơn 14 triệu điểm ảnh, độ sáng tối đa 600 nit. Dải màu P3 đảm bảo hình ảnh được hiển thị sống động, chân thực.

Apple trang bị cho Studio Display camera 12 MP. Những tính năng bổ sung gồm Center Stage (theo dõi vị trí, giữ khuôn mặt người dùng luôn nằm giữa khung hình) và Desk View (hiển thị đồng thời người lẫn mặt bàn trong khung hình).

Thiết kế của Studio Display tiêu chuẩn. Ảnh: Apple.

Hệ thống âm thanh trên màn hình gồm 3 micro, đạt "chất lượng phòng thu" theo tuyên bố của Apple. Thiết bị sở hữu 6 loa ngoài, gồm 4 loa trầm cho lực bass sâu hơn 30% thế hệ trước, cùng 2 loa tweeter để tạo hiệu ứng âm thanh không gian (Spatial Audio).

Studio Display thế hệ 2 trang bị 2 cổng Thunderbolt 5, cho phép kết nối liên tiếp đến 4 màn hình tương tự. Thiết bị cũng tích hợp 2 cổng USB-C tiêu chuẩn, phục vụ sạc pin hoặc kết nối phụ kiện.

Với cáp Thunderbolt 5, màn hình hỗ trợ sạc pin với công suất tối đa 96 W, đủ sạc nhanh cho MacBook Pro 14 inch. Sản phẩm được bán với tùy chọn kính tiêu chuẩn hoặc phủ nano, tăng độ chống chói cho những môi trường ánh sáng phức tạp.

Studio Display bản mặc định kèm chân đế chỉnh độ nghiêng. Người dùng có thể chuyển sang chân đế thay đổi cả độ nghiêng và cao, hoặc ngàm treo VESA.

Tại Việt Nam, Studio Display thế hệ 2 có giá 45 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, và 53 triệu đồng cho bản kính nano. Người dùng cần trả thêm 10 triệu đồng cho phiên bản chân đế chỉnh cả độ nghiêng và cao. Thiết bị kèm theo cáp Thunderbolt 5 độ dài 1 m.

Màn hình chuyên nghiệp nhất

So với Studio Display tiêu chuẩn, mẫu XDR sở hữu nhiều công nghệ cao cấp với độ sáng HDR tối đa 2.000 nit, tỷ lệ tương phản 1.000.000:1, tần số quét 120 Hz có thể thay đổi linh hoạt. Hãng nhấn mạnh đây là "màn hình chuyên nghiệp tốt nhất thế giới".

Apple định vị Studio Display XDR cho những công việc chuyên nghiệp như dựng video HDR, xuất đồ họa 3D và chẩn đoán y tế. Sản phẩm dùng tấm nền Retina XDR kích thước 27 inch, độ phân giải 5K.

Trong khi Studio Display dùng đèn nền LED, phiên bản XDR sử dụng tấm nền Mini LED, với 2.304 vùng làm mờ cục bộ (local-dimming) giúp cải thiện độ tương phản.

Ngoài dải màu P3, Studio Display hỗ trợ gam màu Adobe RGB, phù hợp để tham chiếu trong công việc in ấn, thiết kế chuyên nghiệp. Màn hình này bao phủ 80% dải màu rộng Rec. 2020, giúp chỉnh sửa video HDR dải màu rộng.

Với công nghệ Adaptive Sync, màn hình có thể chỉnh tần số quét linh hoạt trong vùng 47-120 Hz, độ trễ thấp phù hợp để chơi game.

Studio Display XDR với chân đế chỉnh cả độ nghiêng và cao. Ảnh: Apple.

Apple còn quảng bá Studio Display XDR cho lĩnh vực y tế với bảng màu DICOM và công cụ Medical Imaging Calibrator, cho phép bác sĩ xem ảnh chụp X-quang và chẩn đoán trực tiếp trên màn hình. Công cụ này đang chờ FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) cấp phép, dự kiến ra mắt tại Mỹ trong thời gian tới.

Hệ thống camera và âm thanh trên Studio Display XDR tương tự bản tiêu chuẩn với camera 12 MP (hỗ trợ Center Stage và Desk View), 3 micro và 6 loa ngoài.

Các cổng kết nối trên Studio Display gồm 2 cổng Thunderbolt 5 và 2 cổng USB-C tiêu chuẩn, hỗ trợ sạc cho thiết bị ngoài với công suất tối đa 140 W khi dùng cáp phù hợp.

Phiên bản mặc định của Studio Display XDR trang bị chân đế chỉnh độ nghiêng và cao. Người dùng có thể đổi sang ngàm treo VESA tùy không gian làm việc. Thiết bị có giá 90 triệu đồng (bản tiêu chuẩn) và 98 triệu đồng (màn hình phủ nano), cho phép đặt trước từ ngày 4/3.