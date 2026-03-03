Đừng kỳ vọng vào MacBook cảm ứng

Dự kiến ra mắt cuối năm nay, song MacBook Pro với màn hình cảm ứng có thể không như mong đợi.

Thiết kế hiện tại của MacBook Pro. Ảnh: Bloomberg.

Trong nhiều năm, người dùng luôn chờ đợi Apple ra mắt thiết bị kết hợp những ưu điểm của iPad và Mac, bao gồm thời lượng pin, sức mạnh của máy tính và giao diện cảm ứng trên tablet.

Hy vọng trên dần lớn hơn trong thời gian gần đây, khi tin đồn cho rằng Apple đang phát triển MacBook Pro với màn hình cảm ứng, dự kiến ra mắt vào cuối năm.

Tuy nhiên trong bản tin Power On mới nhất, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho rằng đừng quá kỳ vọng vào thiết bị mới, bởi nó chưa thể san lấp hoàn toàn khoảng cách giữa Mac và iPad.

Lý do Mac và iPad vẫn tách biệt

Theo Gurman, các kỹ sư Apple đã thảo luận nhiều giải pháp kết hợp 2 hệ thống, chẳng hạn như mang macOS lên iPad, phát triển hệ điều hành mới, thậm chí hợp nhất toàn bộ hệ sinh thái ứng dụng Mac với iPad.

Bất chấp tin đồn về MacBook cảm ứng sắp ra mắt, viễn cảnh thiết bị kết hợp hoàn hảo giữa Mac và iPad chưa thể diễn ra trong tương lai gần, thậm chí có thể không bao giờ thành hiện thực.

"Các lãnh đạo Apple vẫn kiên định giữ Mac tách biệt khỏi iPad", Gurman nhấn mạnh.

Apple lập luận rằng tách biệt Mac và iPad giúp tạo ra thiết bị tốt hơn, tất nhiên kèm yếu tố kinh doanh. Trong nội bộ, lãnh đạo công ty cho rằng sản phẩm lai sẽ ảnh hưởng doanh số. Năm ngoái, hãng mang về khoảng 30 tỷ USD từ mỗi danh mục, tổng cộng 61,7 tỷ USD .

iPad Pro 13 inch với bàn phím Magic Keyboard. Ảnh: Bloomberg.

Trên thực tế, Apple muốn người dùng mua cả iPad lẫn Mac. Theo Gurman, đó là lý do công ty cung cấp nhiều tính năng đồng bộ giữa 2 thiết bị, chẳng hạn như Sidecar để dùng iPad làm màn hình ngoài cho Mac, Continuity cho phép lưu và tiếp tục công việc trên thiết bị còn lại.

Người dùng cũng có thể tận dụng iPad và Apple Pencil làm bảng vẽ cảm ứng cho Mac. Tại cửa hàng bán lẻ và website, Táo khuyết đẩy mạnh việc quảng bá 2 thiết bị cùng lúc, không phải thay thế cho nhau.

Về lý thuyết, một số tính năng trên Mac có thể hoạt động tốt với iPad. Ví dụ, iPad giờ đây có thể chạy ứng dụng đa nhiệm cửa sổ, các app sáng tạo với cách hoạt động tương tự máy tính, đặc biệt trên phiên bản 13 inch với chip xử lý M. Tuy nhiên, Apple không chọn cách tiếp cận ấy.

"Thay vào đó, Apple dành thời gian tạo ra các phiên bản riêng cho iPad, với giao diện đơn giản hơn một chút. Chúng ta đã thấy điều này với chế độ đa nhiệm trên iOS 26 và gói đăng ký Creator Studio mới", cây viết từ Bloomberg cho biết.

Chờ đợi vào tương lai

Tất nhiên, lập trường trên không ngăn cản Apple phát triển 2 thiết bị mới, gồm MacBook màn hình cảm ứng và iPad cỡ lớn.

"MacBook Pro sẽ ra mắt khá sớm, dự kiến vào cuối năm 2026. Trong khi đó, người dùng mong đợi iPad cỡ lớn phải chờ lâu hơn. Thiết bị gặp nhiều trở ngại như tính thực tiễn khi gõ chữ. Apple có thể ra mắt sản phẩm vào cuối thập kỷ này", Gurman chia sẻ.

Dù trang bị màn hình cảm ứng, cây viết từ Bloomberg thừa nhận MacBook cảm ứng không có trải nghiệm giống iPad.

Apple được cho đang rất thận trọng về chiến lược phát triển và quảng bá sản phẩm. Thiết bị có thể được định vị thân thiện với cảm ứng, thay vì ưu tiên giao diện cảm ứng. Những thay đổi trên macOS, một phần đến từ giao diện Liquid Glass, cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa thao tác điều khiển chuột và cảm ứng.

Chiếc MacBook này vẫn trang bị bàn phím, trackpad và thiết kế truyền thống, không phải dạng "lai" như một số laptop Windows. Nói cách khác, sản phẩm vẫn là MacBook Pro quen thuộc với tính năng cảm ứng bổ sung.

Huawei MateBook Fold trang bị màn hình gập, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa tablet và laptop. Ảnh: Future Publishing.

Kể cả iPad cỡ lớn cũng không được Apple xếp vào dạng lai. Sản phẩm dự kiến sở hữu màn hình lớn giống MacBook, có thể gập lại để tăng tính di động. Phần cứng máy vẫn giống iPad thông thường với hệ điều hành iPadOS.

Nhìn chung, Apple vẫn sẽ giữ iPad và Mac tách biệt. Dù một số ứng dụng iPad có thể chạy trên Mac, chưa có động thái rõ ràng cho thấy Táo khuyết áp dụng ngược lại.

Về chức năng, iPad gần như có thể hoạt động tương tự máy tính với giao diện cửa sổ. Tuy nhiên, hầu hết máy Mac vẫn có thời lượng pin tốt, sức mạnh xử lý vượt trội và màn hình lớn hơn iPad, chưa kể bàn phím và trackpad tích hợp sẵn thay vì mua rời như iPad.

Điều đó đồng nghĩa người hâm mộ Mac vẫn sử dụng Mac, ai thích iPad vẫn trung thành với iPad. Theo Gurman, câu hỏi đặt ra là Apple có ý tưởng về thiết bị lai hay không. Đây sẽ là sản phẩm ưu tiên cảm ứng với sức mạnh, thời lượng pin và những yếu tố đặc trưng của Mac.

"Dù công ty chưa cho thấy dấu hiệu theo đuổi hướng đi ấy, họ vẫn có thể xem xét và quyết định. Nhìn lại quá khứ, hãng từng phản đối ý tưởng máy Mac cảm ứng từ thời Steve Jobs, nhưng giờ lại thay đổi quan điểm. Điều đó cho thấy Apple vẫn có thể thay đổi những lập trường vững chắc nhất", cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.