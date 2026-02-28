MacBook Pro sắp thay đổi mãi mãi

Apple đang chuẩn bị ra mắt MacBook Pro OLED màn hình cảm ứng tích hợp Dynamic Island, đánh dấu bước ngoặt lớn của dòng Mac.

Màn hình Macbook Pro sẽ có thay đổi lớn. Ảnh: The Verge.

Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, Apple chuẩn bị ra mắt dòng MacBook Pro mới với màn hình cảm ứng OLED vào mùa thu năm nay. Đáng chú ý, thiết bị này sẽ được trang bị tính năng Dynamic Island, vốn trước đây chỉ xuất hiện trên iPhone, đánh dấu bước thay đổi lớn trong định hướng giao diện của dòng máy tính xách tay.

Apple lần đầu giới thiệu Dynamic Island cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max dưới dạng một phần khuyết hình viên thuốc có thể hiển thị thông tin và thông báo. Tuy nhiên, Dynamic Island trên MacBook Pro sẽ nhỏ hơn so với phiên bản hiện có trên điện thoại.

Các mẫu MacBook Pro mới sẽ có hai kích thước màn hình 14 và 16 inch và có tổng thể trông tương tự các mẫu hiện tại. Apple sẽ cập nhật giao diện người dùng của macOS để trở nên năng động và hoạt động tốt hơn cho cả thao tác cảm ứng lẫn điều khiển bằng chuột và bàn di chuột.

“Ví dụ, khi người dùng chạm vào một nút hoặc một điều khiển nào đó, giao diện sẽ hiển thị một dạng menu mới bao quanh ngón tay của họ, cung cấp các tùy chọn phù hợp hơn cho thao tác cảm ứng”, Gurman viết.

Trong nhiều năm, Apple đã phản đối việc đưa màn hình cảm ứng lên máy Mac. Tại một sự kiện vào tháng 10/2010, chỉ vài tháng sau khi hãng ra mắt iPad, cố CEO Steve Jobs khẳng định “bề mặt cảm ứng không phù hợp khi đặt theo chiều dọc” và việc trang bị màn hình cảm ứng cho Mac sẽ “gây tệ hại về mặt công thái học”.

Tuy nhiên, hiện nay Apple lại quảng bá iPad vừa là máy tính bảng cảm ứng, vừa là thiết bị có thể sử dụng với bàn phím theo phong cách Mac. Năm 2023, Mark Gurman từng đưa tin rằng Apple đang cân nhắc phát triển các mẫu Mac màn hình cảm ứng, và có vẻ điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực.

Theo Gurman, các mẫu Mac cảm ứng mới sẽ ra mắt gần cuối năm 2026, chứ không được công bố tại sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 4/3. Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là đang lên kế hoạch giới thiệu phiên bản Dynamic Island nhỏ hơn trên các mẫu iPhone 18 và iPhone 18 Pro Max trong tương lai.

Apple dự kiến tổ chức một buổi trải nghiệm nhỏ vào ngày 4/3 tới. Dù các chi tiết sản phẩm chưa được công bố chính xác, đa số tin đồn kỳ vọng iPhone 17e, MacBook mới, iPad mới và các thiết bị phần cứng khác sẽ xuất hiện hoặc được giới thiệu trong các ngày xung quanh sự kiện.