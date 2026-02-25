Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Apple chiều lòng ông Trump

  • Thứ tư, 25/2/2026 07:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Apple dự kiến chuyển một phần dây chuyền sản xuất Mac mini sang Mỹ trong năm nay để làm hài lòng chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Mac mini được xem là sản phẩm ngách của Apple. Ảnh: Tuấn Anh.

Apple vừa công bố kế hoạch sản xuất máy tính để bàn Mac mini tại Houston (Mỹ) vào cuối năm nay. Theo Bloomberg, động thái này được đưa ra sau nhiều áp lực từ Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường sản xuất trong nước.

Việc sản xuất Mac mini dự kiến diễn ra tại nhà máy của Foxconn ở phía bắc Houston. Đây cũng là nơi lắp ráp máy chủ phục vụ các tính năng Apple Intelligence.

Bản thân cơ sở sản xuất máy chủ AI cũng được mở rộng, bao gồm khu đào tạo hơn 1.800 m2. Theo WSJ, khu vực nhà kho sẽ được chuyển đổi thành cơ sở sản xuất Mac mini, diện tích khoảng 2 ha.

Hiện nay, Apple sản xuất phần lớn máy tính Mac tại châu Á, gồm Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Trước đây, công ty đã sản xuất máy tính Mac Pro, dòng cao cấp nhất với sản lượng thấp nhất, tại Texas (Mỹ).

Theo Bloomberg, chiến lược trên gặp nhiều vấn đề từ khi áp dụng thử nghiệm năm 2013. Bản thân Apple được cho không còn tập trung vào Mac Pro, thay vào đó chuyển sang Mac Studio kích thước nhỏ gọn hơn.

Mac mini cũng thuộc nhóm thiết bị có sản lượng thấp, xếp sau những dòng máy như MacBook Pro, MacBook Air và iMac.

Theo ước tính từ Consumer Intelligence Research Partners, dòng máy này chiếm chưa đến 5% doanh số Mac của Apple năm ngoái, và chưa đến 1% tổng doanh số phần cứng.

Với giá khởi điểm 600 USD, Mac mini thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây khi nhiều người mua để chạy phần mềm AI. Nhiều tin đồn cho biết sản phẩm sẽ được nâng cấp trong năm nay, trang bị chip xử lý mới.

Mac mini la gi, may tinh Apple, san xuat Mac mini, Apple va Donald Trump, may tinh Mac mini anh 1

Một nhà kho tại Houston sẽ được chuyển đổi để sản xuất Mac mini. Ảnh: WSJ.

Đối với Mac Pro, Apple duy trì cơ sở lắp ráp tại Mỹ để bán trong nước, và tại châu Á để xuất sang thị trường khác. Hãng dự kiến áp dụng chiến lược tương tự với Mac mini.

Khác với Mac Pro hay Mac mini, Apple chưa có kế hoạch lắp ráp những dòng sản phẩm phổ biến như iPhone hay iPad tại Mỹ, dù đối tác Corning đang sản xuất linh kiện màn hình iPhone trong nước.

Động thái mới nhất của Apple là một phần trong khoản đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ mà CEO Tim Cook công bố năm ngoái. Trong cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump thời điểm đó, Cook gây chú ý khi tặng Trump một thỏi vàng và mảnh kính hình tròn sản xuất tại Mỹ.

"Apple cam kết sâu sắc với tương lai sản xuất tại Mỹ. Chúng tôi tự hào mở rộng hiện diện tại Houston với việc sản xuất Mac mini từ cuối năm nay", Tim Cook cho biết trong thông báo ngày 24/2.

Giới phân tích cho rằng Apple đã nhún nhường quá mức để làm hài lòng chính quyền ông Trump. Tuy vậy, những nỗ lực trên giúp công ty tránh khỏi áp lực lớn về thuế quan và giá cả.

Năm 2019, Apple gây tranh cãi khi tổ chức buổi tham quan nhà máy sản xuất Mac Pro tại Texas, có sự tham gia của Tổng thống Trump. Lần này, việc sản xuất Mac mini tại Mỹ được công bố âm thầm hơn.

Phúc Thịnh

