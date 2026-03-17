Apple giữ lại giao diện gây tranh cãi

Giao diện Liquid Glass tiếp tục nằm trong định hướng dài hạn của Apple, mặc cho trưởng nhóm thiết kế dự án này vừa rời sang Meta.

Giao diện Liquid Glass từng bị chê bai vì khiến người dùng chóng mặt. Ảnh: Bloomberg.

Liquid Glass, giao diện phần mềm táo bạo nhất Apple tung ra trong hơn 12 năm qua, sẽ không biến mất trong thời gian tới. Đây là kết luận rõ ràng dù Alan Dye, người từng đứng đầu bộ phận giao diện người dùng và kiến trúc sư chính của Liquid Glass, đã chuyển sang Meta vào tháng 12/2025.

Dye không rời đi một mình. Ông kéo theo cấp phó Billy Sorrentino và một số nhà thiết kế khác. Đây là một trong những vụ chia tay gây chấn động nhất trong lịch sử Apple, bởi các phó chủ tịch công ty hiếm khi rời đi với lý do nào khác ngoài nghỉ hưu. Tại Meta, Dye trở thành Giám đốc thiết kế cho Reality Labs, nơi đang phát triển kính thông minh và các sản phẩm AI.

Sự ra đi đó làm dấy lên câu hỏi về tương lai giao diện Liquid Glass. Tuy nhiên, người kế nhiệm Steve Lemay thực chất cũng nằm trong đội ngũ tạo ra giao diện này từ đầu. Nhà thiết kế Chan Karunamuni, người thường xuyên được khen ngợi trên mạng xã hội, cũng đóng vai trò trụ cột trong dự án.

Bản thân giao diện được xây dựng từ visionOS, hệ điều hành mất nhiều năm phát triển trước khi ra mắt năm 2024. Các thay đổi lớn với Liquid Glass sẽ cần nhiều năm mới thành hiện thực. Một số phiên bản nội bộ iOS 27 và macOS 27 hiện chưa phản ánh thay đổi thiết kế lớn.

Liquid Glass ra đời trong một bối cảnh đặc biệt. Apple bước vào WWDC 2025 với không một thành tựu về AI. Trong khi thế giới công nghệ bàn về cuộc đua giữa ChatGPT, Claude và Gemini, Apple Intelligence nhận về phản hồi thờ ơ. Giao diện mới trở thành con át chủ bài giúp Apple chiếm trọn sự chú ý, dù thực chất để câu giờ cho đến khi AI của họ bắt kịp vào năm 2026.

Kế hoạch đó lại tỏ ra rất hiệu quả. Thay vì bị soi về sức mạnh của Apple Intelligence, cuộc thảo luận xoay sang thiết kế táo bạo với hiệu ứng thủy tinh trên thanh điều hướng, nút bấm, tiện ích và biểu tượng.

"Liquid Glass có một số đặc tính thực sự hữu ích khi nói đến giao diện người dùng. Nó trông rất tuyệt vời", Craig Federighi, trưởng bộ phận kỹ thuật phần mềm Apple cho biết.

Tuy nhiên, Liquid Glass không hoàn hảo. Giao diện hoạt động tốt trên iPhone và iPad nhưng cần tinh chỉnh thêm trên Mac và Apple Watch. Táo khuyết cũng bổ sung thêm một số tùy chọn giảm hiệu ứng trong suốt trên iOS 26.4.

Tại WWDC 2026, ưu tiên lớn nhất của Apple là triển khai Siri mới với giao diện dạng chatbot, tích hợp Gemini của Google và nâng cao chất lượng phần mềm toàn hệ thống.